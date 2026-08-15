Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семействата в Европа

Най-големият хотелски комплекс по Южното Черноморие Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа. Преди него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI, пише Нова телевизия.
Хотелиерът Румен Мончев смята, че това е така защото Слънчев бряг от години е изключително приятна дестинация за онези, които искат да съчетаят спокойствието и преживяванията. "Тук животът не спира 24 часа, седем дни в седмицата", допълва той. И подчертава, че обслужването в курорта е добро и хората са приветливи.
В разгара на сезона цените в Слънчев бряг са в пика си. Мончев казва, че ранните резервации са били за около 55 евро на човек на ден. Сега е по-скъпо, но с около 20%, докато в другите дестинации е около 50%.
Цените на бирата и минералната вода са обект на проучването - и двете са едни от най-търсените стоки в комплекса. Търговци разказват, че не са повишили цените си в сравнение с миналата година и дават пример с кафето и бързите храни.
В Слънчев бряг според проучването цените са нараснали с малко над 9% спрямо предходния анализ. В заведения на плажа кафето стига цена от 2 евро, а фрапето 5 евро. И въпреки, че собственици на ресторанти уверяват, че при тях няма драстично поскъпване, търговци на бърза храна и хотелиери твърдят обратното.
Търговецът Илиян Димитров казва, че повечето хора се хранят в хотелите, които предлагат пакет All Inclusive. А хотелиерът Румен Мончев допълва, че хората не ходят много по-ресторантите.
Проучването при подредбата на курортите в класацията обхваща и плажните принадлежности. Търговеци на плажа посочват, че цените са нормални.
А сред туристите има и семейства, които за поредна година са избрали точно Слънчев бряг. Те споделят, че курортът им е финансово изгоден, предлага храна, удобства, развлечения. Смятат, че има увеличение на цените, но минимално.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Курортите, хотелите, заведенията и дори музеите станаха прекалено скъпи за българите.
Тази финансова дискриминация държи българските места за посещение недостъпни за самите български туристи, като привлича главно чужденци, които са по-добре платени от нас за същата работа, която вършим.
Коментиран от #3
10:03 15.08.2026
2 Умопомрачителни глупости!
Коментиран от #9, #15
10:10 15.08.2026
3 В Римини е пълно
До коментар #1 от "Гост":С чехи, поляци и германци!
Коментиран от #4
10:11 15.08.2026
4 Да , ама
До коментар #3 от "В Римини е пълно":Тъпите италианци вече не разрешават да се пуши на плажа! Да надуват...
Коментиран от #10
10:13 15.08.2026
5 Супер глупаво
10:21 15.08.2026
6 Гадория
10:23 15.08.2026
7 Така е
Няма да е за семейства с деца.
10:27 15.08.2026
8 Слънчев бряг днес е такъв
10:32 15.08.2026
9 Някога Слънчев бряг беше за западняците
До коментар #2 от "Умопомрачителни глупости!":Предимно германци пенсионери. На Ривиерата им е било скъпо. Спокойствие, полупразни плажове, природа. Днес Слънчака е място за алкохолен туризъм на англичани и други подобни, с жилищни квартали за руснаци. Презастроен е като град в Индия.
10:37 15.08.2026
10 Мунчо
До коментар #4 от "Да , ама":То защото при нас всичко е разрешено, за това сме на това дередже....ама Ганьо знае всичко и е най-велик... 🤣
10:37 15.08.2026
11 Ммммм
10:38 15.08.2026
12 Специалист
10:44 15.08.2026
13 хахахаха
10:50 15.08.2026
14 до всички драскачи преди мен!!!
11:01 15.08.2026
15 тук там травълър
До коментар #2 от "Умопомрачителни глупости!":Не винаги, до началото на т. н. "демокрация" Слънчев бряг беше истински семеен курорт изключително спокоен и приятен! Идваха чужденци на хотели и на къмпинги, ходеха и мн. българи, защото имаше почивни станции на разни предприятия и заводи. Имаше въздух, зелинина и непретъпкан огромен плаж... След това дойде "демокрацията" и сетстра й "приватизация"😎 и нататък е както казвате 😐
11:04 15.08.2026
16 Фен
11:06 15.08.2026