Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Бизнес »
Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семействата в Европа

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семействата в Европа

15 Август, 2026 09:55 971 16

  • туризъм-
  • курорт-
  • слънчев бряг-
  • tui

Данните са на база годишното проучване Family Holiday Report 2026

Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семействата в Европа - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Най-големият хотелски комплекс по Южното Черноморие Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа. Преди него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI, пише Нова телевизия.

Хотелиерът Румен Мончев смята, че това е така защото Слънчев бряг от години е изключително приятна дестинация за онези, които искат да съчетаят спокойствието и преживяванията. "Тук животът не спира 24 часа, седем дни в седмицата", допълва той. И подчертава, че обслужването в курорта е добро и хората са приветливи.

В разгара на сезона цените в Слънчев бряг са в пика си. Мончев казва, че ранните резервации са били за около 55 евро на човек на ден. Сега е по-скъпо, но с около 20%, докато в другите дестинации е около 50%.

Цените на бирата и минералната вода са обект на проучването - и двете са едни от най-търсените стоки в комплекса. Търговци разказват, че не са повишили цените си в сравнение с миналата година и дават пример с кафето и бързите храни.

В Слънчев бряг според проучването цените са нараснали с малко над 9% спрямо предходния анализ. В заведения на плажа кафето стига цена от 2 евро, а фрапето 5 евро. И въпреки, че собственици на ресторанти уверяват, че при тях няма драстично поскъпване, търговци на бърза храна и хотелиери твърдят обратното.

Търговецът Илиян Димитров казва, че повечето хора се хранят в хотелите, които предлагат пакет All Inclusive. А хотелиерът Румен Мончев допълва, че хората не ходят много по-ресторантите.

Проучването при подредбата на курортите в класацията обхваща и плажните принадлежности. Търговеци на плажа посочват, че цените са нормални.

А сред туристите има и семейства, които за поредна година са избрали точно Слънчев бряг. Те споделят, че курортът им е финансово изгоден, предлага храна, удобства, развлечения. Смятат, че има увеличение на цените, но минимално.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    19 0 Отговор
    Пълни глупости!
    Курортите, хотелите, заведенията и дори музеите станаха прекалено скъпи за българите.
    Тази финансова дискриминация държи българските места за посещение недостъпни за самите български туристи, като привлича главно чужденци, които са по-добре платени от нас за същата работа, която вършим.

    Коментиран от #3

    10:03 15.08.2026

  • 2 Умопомрачителни глупости!

    18 2 Отговор
    Сл Бряг винаги е бил курорт за пиандета, наркомани, и балконинг. Какъв "приятен семеен курорт"? А цените са надути до безбожие. Чужденците не им пука с техните заплати, но за Българите цените са двойни.

    Коментиран от #9, #15

    10:10 15.08.2026

  • 3 В Римини е пълно

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    С чехи, поляци и германци!

    Коментиран от #4

    10:11 15.08.2026

  • 4 Да , ама

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "В Римини е пълно":

    Тъпите италианци вече не разрешават да се пуши на плажа! Да надуват...

    Коментиран от #10

    10:13 15.08.2026

  • 5 Супер глупаво

    9 0 Отговор
    Писание - само общи приказки, открито внушаващи лъжата, че цените не са се вдигнали, а единствените посочени източни на информация за това има ли вдигане, са самите търговците, които ги вдигат!!!

    10:21 15.08.2026

  • 6 Гадория

    10 1 Отговор
    Най-гнусния български курорт. Бетонни огромни коптори, обхващащи цялотоо световно разнообразие на кича, пушек, миризми на изгорели кюфтета, нечовекоугодни звуци на чалга, блъсканица, скучна широка плажна ивица, приличаща на пустиня. Мутри, които те дебнат за да ти вдигнат колата. окупиран от ромеите български....

    10:23 15.08.2026

  • 7 Така е

    5 0 Отговор
    Догодина слънчака ще е пълен с всякакви третополови покрай визията в Бургас.
    Няма да е за семейства с деца.

    10:27 15.08.2026

  • 8 Слънчев бряг днес е такъв

    9 1 Отговор
    Че по-спокойно би си починал човек в центъра на София.

    10:32 15.08.2026

  • 9 Някога Слънчев бряг беше за западняците

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умопомрачителни глупости!":

    Предимно германци пенсионери. На Ривиерата им е било скъпо. Спокойствие, полупразни плажове, природа. Днес Слънчака е място за алкохолен туризъм на англичани и други подобни, с жилищни квартали за руснаци. Презастроен е като град в Индия.

    10:37 15.08.2026

  • 10 Мунчо

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Да , ама":

    То защото при нас всичко е разрешено, за това сме на това дередже....ама Ганьо знае всичко и е най-велик... 🤣

    10:37 15.08.2026

  • 11 Ммммм

    5 1 Отговор
    Пак набутват тази тиня

    10:38 15.08.2026

  • 12 Специалист

    5 0 Отговор
    Да се изкаже доцента по туризъм Драганов.Аз само него слушам.Той като каже нещо все едно Господ го е казал.Той доцента много глупости наприказва тази година.Да се скрие

    10:44 15.08.2026

  • 13 хахахаха

    4 0 Отговор
    Що ли семействата в европа нещо не искат в най изгодния курорт, сигурно щот е много изгодно да те ускубят като патица.

    10:50 15.08.2026

  • 14 до всички драскачи преди мен!!!

    0 1 Отговор
    когато пишеш нещо за даден курорт не е лошо първо да го посетиш и после да го описваш!!! аз съм на слънчев бряг сега бях и миналия месец за 10 дена в момента той е най-евтин от големите ни курорти по черноморието! олкохолния туризъм и наркоманите изчена преди доста години вече няма такова нещо както беше преди години да е пълно с ученици пияни и надрусани да обикалят от бар на бар !!! сега е пълно със семейства и пенсионери за което аз съм разочарован но какво да правя това е положението… та не си изливайте омразата преди да проверите реалността!!!

    11:01 15.08.2026

  • 15 тук там травълър

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Умопомрачителни глупости!":

    Не винаги, до началото на т. н. "демокрация" Слънчев бряг беше истински семеен курорт изключително спокоен и приятен! Идваха чужденци на хотели и на къмпинги, ходеха и мн. българи, защото имаше почивни станции на разни предприятия и заводи. Имаше въздух, зелинина и непретъпкан огромен плаж... След това дойде "демокрацията" и сетстра й "приватизация"😎 и нататък е както казвате 😐

    11:04 15.08.2026

  • 16 Фен

    0 0 Отговор
    А комплексираният нашенец товари щайги с домати в употребяваната баварка, бъхта се на Кресна, троши си краката по чакълестите плажове, и не смее да даде 5 евро за една бира, кара на тая, дето си е купил на промоция от Кауфланд. Ама се тагва от Гърция...

    11:06 15.08.2026