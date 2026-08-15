Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семействата в Европа

Най-големият хотелски комплекс по Южното Черноморие Слънчев бряг е вторият най-изгоден курорт за семейства в Европа. Преди него е единствено португалският регион Алгарве, показва годишното проучване Family Holiday Report 2026 на Post Office Travel Money, изготвено съвместно с туристическия оператор TUI, пише Нова телевизия.

Хотелиерът Румен Мончев смята, че това е така защото Слънчев бряг от години е изключително приятна дестинация за онези, които искат да съчетаят спокойствието и преживяванията. "Тук животът не спира 24 часа, седем дни в седмицата", допълва той. И подчертава, че обслужването в курорта е добро и хората са приветливи.

В разгара на сезона цените в Слънчев бряг са в пика си. Мончев казва, че ранните резервации са били за около 55 евро на човек на ден. Сега е по-скъпо, но с около 20%, докато в другите дестинации е около 50%.

Цените на бирата и минералната вода са обект на проучването - и двете са едни от най-търсените стоки в комплекса. Търговци разказват, че не са повишили цените си в сравнение с миналата година и дават пример с кафето и бързите храни.



В Слънчев бряг според проучването цените са нараснали с малко над 9% спрямо предходния анализ. В заведения на плажа кафето стига цена от 2 евро, а фрапето 5 евро. И въпреки, че собственици на ресторанти уверяват, че при тях няма драстично поскъпване, търговци на бърза храна и хотелиери твърдят обратното.

Търговецът Илиян Димитров казва, че повечето хора се хранят в хотелите, които предлагат пакет All Inclusive. А хотелиерът Румен Мончев допълва, че хората не ходят много по-ресторантите.



Проучването при подредбата на курортите в класацията обхваща и плажните принадлежности. Търговеци на плажа посочват, че цените са нормални.

А сред туристите има и семейства, които за поредна година са избрали точно Слънчев бряг. Те споделят, че курортът им е финансово изгоден, предлага храна, удобства, развлечения. Смятат, че има увеличение на цените, но минимално.