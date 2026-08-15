Летищата в Бургас и Варна още не могат да достигнат нивата от 2019 година

Туристическия сезон през 2026-та е труден, призна пред Нова тв, министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, според Евростат, това не се отнася само за летния сезон. През първото тримесичие от януари до март, България по този показател е била на последно място, каза той, цитиран от БНР.
Илин Димитров каза, че летищата във Варна и Бургас все още не са достигнали нивата от 2019-та година. По думите му вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след „Евровизия“.
По отношение на Евровизия, туристическия министър обеща събитието да бъде използвано максимално добре за развитието на сектора у нас. Той даде пример с Виена, където около провеждането на „Евровизия“ са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. По думите му организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.
Министърът коментира и предстоящия регистър на атракционите. Наредбата в момента е публикувана за обществено обсъждане, а след окончателното ѝ приемане всеки потребител ще може да провери дали даден атракцион разполага с необходимите документи. Димитров обаче подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите. „Не съм убеден, че това може да компенсира поведението на водачи на атракциони – това вече е въпрос на лична отговорност“, каза той. Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кажете го на Митю Момата
11:14 15.08.2026
2 То и
Сега не ми се и гонят тези нива...
11:15 15.08.2026
3 Хахахаха
Коментиран от #4
11:17 15.08.2026
4 Тролюго, имаш скоротечен рак!
До коментар #3 от "Хахахаха":Тролюго, имаш скоротечен рак! С разсейки и метастази навсякъде. Мозъкът ти е поразен вече!
11:18 15.08.2026
5 да признае и
дет го курдисват често да разтяга локуми
колко привликателно и милиони идвали тук - демек румънци и турци гастарбайтри отиващи и връщащи се гърция и турция
11:22 15.08.2026
6 Тоа па
11:24 15.08.2026
7 нормално е при ефрото и двойните цени
11:25 15.08.2026
8 Никога няма да достигнат това ниво
- На 200км от нас се води истинска война, която замърсява морето
- Цените на всичко в България станаха по-високи дори от цените в Германия
Аз даже се очудвам, че все още има наивници, които ходят по черноморието.
Коментиран от #13
11:27 15.08.2026
9 Лост
Коментиран от #11
11:28 15.08.2026
10 Адоре Мио
11:33 15.08.2026
11 Z Зомби
До коментар #9 от "Лост":До каквото се докоснат го съсипват. Факт
11:34 15.08.2026
12 мисирки
Коментиран от #15
11:35 15.08.2026
13 наивник е
До коментар #8 от "Никога няма да достигнат това ниво":този който се комплексира от това което има че не е повече от на някой друг!!! ако не си разбрал за теб става дума…
11:39 15.08.2026
14 За сметка
12:13 15.08.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.