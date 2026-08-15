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Летищата в Бургас и Варна още не могат да достигнат нивата от 2019 година

Летищата в Бургас и Варна още не могат да достигнат нивата от 2019 година

15 Август, 2026 11:11 663 15

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  • бургас-
  • варна-
  • свързаност-
  • илин димитров-
  • пътници

Причината е липса на свързаност

Летищата в Бургас и Варна още не могат да достигнат нивата от 2019 година - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Туристическия сезон през 2026-та е труден, призна пред Нова тв, министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, според Евростат, това не се отнася само за летния сезон. През първото тримесичие от януари до март, България по този показател е била на последно място, каза той, цитиран от БНР.

Илин Димитров каза, че летищата във Варна и Бургас все още не са достигнали нивата от 2019-та година. По думите му вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след „Евровизия“.

По отношение на Евровизия, туристическия министър обеща събитието да бъде използвано максимално добре за развитието на сектора у нас. Той даде пример с Виена, където около провеждането на „Евровизия“ са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. По думите му организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.

Министърът коментира и предстоящия регистър на атракционите. Наредбата в момента е публикувана за обществено обсъждане, а след окончателното ѝ приемане всеки потребител ще може да провери дали даден атракцион разполага с необходимите документи. Димитров обаче подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите. „Не съм убеден, че това може да компенсира поведението на водачи на атракциони – това вече е въпрос на лична отговорност“, каза той. Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кажете го на Митю Момата

    6 1 Отговор
    Кажете го на кметя на Бургас. На тая подлога Бойко Борисова! Полети няма, той еврогейвизия ще ми прави!

    11:14 15.08.2026

  • 2 То и

    1 2 Отговор
    Аз през 2019 най много жениизчукахзащото нямаше какво друго да се прави в ковид кризата! Сутрин, вечер,до обяд, след обяд...
    Сега не ми се и гонят тези нива...

    11:15 15.08.2026

  • 3 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Браво. На руската губерния България, пари не трябва да се дават. Даже и европейските субсидии са им много. Те знаят - путин памаги!

    Коментиран от #4

    11:17 15.08.2026

  • 4 Тролюго, имаш скоротечен рак!

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Тролюго, имаш скоротечен рак! С разсейки и метастази навсякъде. Мозъкът ти е поразен вече!

    11:18 15.08.2026

  • 5 да признае и

    5 1 Отговор
    плямпалото драганов на института по туризъм
    дет го курдисват често да разтяга локуми
    колко привликателно и милиони идвали тук - демек румънци и турци гастарбайтри отиващи и връщащи се гърция и турция

    11:22 15.08.2026

  • 6 Тоа па

    5 0 Отговор
    Ми да се откажат от летищата шефовете ти министърке, щом им е трудно

    11:24 15.08.2026

  • 7 нормално е при ефрото и двойните цени

    3 1 Отговор
    още не могат да достигнат нивата от 2019 година

    11:25 15.08.2026

  • 8 Никога няма да достигнат това ниво

    8 1 Отговор
    - Едно време имаше руски туристи, каквито никога няма да има повече
    - На 200км от нас се води истинска война, която замърсява морето
    - Цените на всичко в България станаха по-високи дори от цените в Германия

    Аз даже се очудвам, че все още има наивници, които ходят по черноморието.

    Коментиран от #13

    11:27 15.08.2026

  • 9 Лост

    1 1 Отговор
    И как Бургас да стигне нивото,като Тимаджии го направиха Транспортно летище?

    Коментиран от #11

    11:28 15.08.2026

  • 10 Адоре Мио

    1 0 Отговор
    Ами нормално. Войната е близо

    11:33 15.08.2026

  • 11 Z Зомби

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Лост":

    До каквото се докоснат го съсипват. Факт

    11:34 15.08.2026

  • 12 мисирки

    1 0 Отговор
    какви нива е имало тогава и на какво са тия нива? на резервоарите в хранилището ли на цените ли говорите за нещо което не се разбира какво е…

    Коментиран от #15

    11:35 15.08.2026

  • 13 наивник е

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Никога няма да достигнат това ниво":

    този който се комплексира от това което има че не е повече от на някой друг!!! ако не си разбрал за теб става дума…

    11:39 15.08.2026

  • 14 За сметка

    2 0 Отговор
    на това качествата на магистралите, са като да караш по нивата на село

    12:13 15.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.