Летищата в Бургас и Варна още не могат да достигнат нивата от 2019 година

Туристическия сезон през 2026-та е труден, призна пред Нова тв, министърът на туризма Илин Димитров. По думите му, според Евростат, това не се отнася само за летния сезон. През първото тримесичие от януари до март, България по този показател е била на последно място, каза той, цитиран от БНР.

Илин Димитров каза, че летищата във Варна и Бургас все още не са достигнали нивата от 2019-та година. По думите му вече се работи активно по транспортната и въздушната свързаност. Министерството води разговори с големи авиокомпании, които пускат нови линии, с цел те да бъдат запазени и след „Евровизия“.

По отношение на Евровизия, туристическия министър обеща събитието да бъде използвано максимално добре за развитието на сектора у нас. Той даде пример с Виена, където около провеждането на „Евровизия“ са били генерирани над 370 000 позитивни послания за града и региона. По думите му организаторите са отчели като грешка прекаленото съсредоточаване на събитията само във Виена. „Ние ще се поучим от тази грешка и ще организираме събития и в Пловдив, Варна, София и Бургас“, обясни Димитров.

Министърът коментира и предстоящия регистър на атракционите. Наредбата в момента е публикувана за обществено обсъждане, а след окончателното ѝ приемане всеки потребител ще може да провери дали даден атракцион разполага с необходимите документи. Димитров обаче подчерта, че регулацията сама по себе си не може да замени личната отговорност на водачите. „Не съм убеден, че това може да компенсира поведението на водачи на атракциони – това вече е въпрос на лична отговорност“, каза той. Министърът увери, че законовият срок ще бъде спазен и наредбата ще бъде публикувана до края на месеца.