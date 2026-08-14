САЩ налагат до 100% мита върху вноса на дронове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа прокламация, с която въвежда мита до 100% върху определени вносни дронове и техни компоненти. Доводите за подобна стъпка са националната сигурност и стремежа на Вашингтон да ускори развитието на американското производство на безпилотни летателни апарати.

Най-високата ставка от 100% ще се прилага за определени дронове, които американската администрация определя като особено чувствителни от гледна точка на националната сигурност. В тази категория попадат безпилотни летателни апарати с максимално излетно тегло над 25 килограма, както и модели с възможности за термовизионно наблюдение. Същото мито ще обхване и докинг станции и определени критични компоненти за тези системи.

25% мито за част от по-малките дронове

За определени по-малки безпилотни системи и компоненти, които не притежават характеристики с толкова висока чувствителност за националната сигурност, ще бъде въведено 25% адвалорно мито.

Отделен режим е предвиден за част от съюзниците на САЩ. Дронове и компоненти от Европейския съюз, Япония, Лихтенщайн, Южна Корея, Швейцария и Тайван ще бъдат облагани със ставка от 15%. За продукти от Великобритания тарифата ще бъде 10%, при условие че практически целият хардуер, софтуер и използвана технология произхождат от съответните държави или от САЩ.

Новите тарифи влизат в сила през септември

Основната част от митата ще започне да действа 21 дни след подписването на прокламацията, което означава от началото на септември. За някои компоненти, които не се считат за особено чувствителни, е предвиден по-дълъг преходен период от 180 дни.

Американската администрация едновременно възлага на министъра на търговията да създаде програма за стимулиране на компании, които инвестират в производство на дронове и компоненти на територията на САЩ.

Вашингтон посочва зависимостта от чужди доставки като риск

Белият дом аргументира решението с нарастващото значение на дроновете в съвременните военни конфликти и със зависимостта на американските производители от чуждестранни компоненти.

Според администрацията безпилотните системи, използвани както за граждански, така и за военни цели, продължават да разчитат в значителна степен на външни доставчици. Това, според Вашингтон, създава рискове както за националната сигурност, така и за устойчивостта на веригите на доставки.

Особено силна позиция в глобалната индустрия има Китай, който разполага и с една от най-дълбоките вериги за производство на компоненти за дронове. Именно зависимостта от китайски технологии и части е сред основните фактори зад усилията на Вашингтон да насърчи местното производство.

Част от ограниченията вървят паралелно с облекчаване на износа

Интересното е, че почти едновременно с въвеждането на по-високи вносни мита Министерството на търговията на САЩ облекчи част от правилата за износ на определени граждански дронове и свързаните с тях компоненти и технологии.

Промяната премахва някои лицензионни изисквания и ограничения за части, които нямат военни или разузнавателни функции. Така стратегията на Вашингтон съчетава по-строга защита на вътрешния пазар с опит американските производители да получат по-добър достъп до външни пазари.

Нов етап в технологическото противопоставяне

Новите мита са част от по-широка американска политика за намаляване на зависимостта от чужди доставчици в стратегически отрасли. През последните месеци администрацията използва подобни инструменти и при полупроводници, метали и други критични технологии.

При дроновете залогът е особено висок, тъй като секторът има едновременно гражданско, индустриално и военно приложение. Въвеждането на ставки до 100% показва, че Вашингтон разглежда производството на безпилотни системи не просто като търговски въпрос, а като част от политиката за национална сигурност и технологична независимост.