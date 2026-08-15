Защо скандият е толкова важен за САЩ

САЩ предприемат нова стъпка за укрепване на достъпа си до критични минерали, като предоставят условен заем от 400 млн. USD на австралийската компания Sunrise Energy Metals за развитието на проекта Syerston Scandium Project в щата Нов Южен Уелс. Финансирането е част от стратегията на Вашингтон за изграждане на по-сигурни вериги за доставки на суровини, необходими за отбранителната индустрия, авиацията и високите технологии.

Проектът се намира край малкото населено място Фифилд и трябва да се превърне в един от най-важните западни източници на скандий – метал, който се използва за производство на леки и здрави алуминиеви сплави.

Защо скандият е толкова важен

Скандият се добавя към алуминия, за да подобри неговата здравина, устойчивост на корозия и термична стабилност. Това го прави особено ценен за авиацията, отбранителната индустрия, автомобилостроенето и някои високотехнологични приложения.

Проблемът е, че световното производство и преработка на редица критични минерали са силно концентрирани в Китай. Именно тази зависимост кара САЩ, Австралия и други западни държави да ускоряват разработването на алтернативни находища.

Производството трябва да започне през 2028 г.

Sunrise Energy Metals планира първоначален производствен капацитет от около 60 тона скандиев оксид годишно, като стартът на производството е планиран за първата половина на 2028 г. Компанията вече работи и по варианти за бъдещо разширяване на капацитета.

Проектът има и пряко значение за американската отбранителна индустрия. Sunrise Energy Metals вече има споразумение с Lockheed Martin, по силата на което американската компания трябва да получава 25% от производството на скандий през първите пет години от работата на мината.

Част от по-голям американски план

Заемът за австралийския проект е част от по-широка програма на администрацията на Доналд Тръмп за инвестиции в критични минерали и батерийни технологии. През август 2026 г. Вашингтон обяви около 3 млрд. USD подкрепа за различни проекти, свързани с добива, преработката и производството на стратегически материали.

Сред тях са и други значителни ангажименти – включително условен заем от 1,4 млрд. USD за Sila Nanotechnologies и 150 млн. долара за Niron Magnetics.

САЩ вече изграждат и стратегически резерв от критични минерали на стойност 12 млрд. USD, който трябва да намали уязвимостта при евентуални прекъсвания на глобалните доставки.

Австралия се превръща в ключов партньор

Австралия е сред държавите, на които Вашингтон разчита най-силно в опита си да диверсифицира доставките на редки и критични минерали.

През 2025 г. САЩ и Австралия постигнаха споразумение за сътрудничество в сектора, което може да мобилизира до 8,5 млрд. USD инвестиции в проекти за добив и преработка на критични суровини.

Американската Export-Import Bank вече е издала писма за намерение за финансиране на редица австралийски проекти, включително за редкоземни елементи, магнезий, галий и скандий.

Малко населено място със стратегическо значение

Именно затова районът около Фифилд, който доскоро имаше ограничено значение извън австралийската минна индустрия, се оказва във фокуса на глобалната надпревара за критични суровини.

За Вашингтон залогът не е просто една нова мина. Целта е изграждането на цялостна западна верига – от добива на суровината до производството на готови компоненти за авиационната, отбранителната и технологичната индустрия.

Китай продължава да има доминираща позиция при преработката на много от критичните минерали, което означава, че единични проекти няма да променят бързо глобалния баланс. Но инвестицията в Syerston показва, че САЩ вече са готови да използват значителен публичен капитал, за да ускорят изграждането на алтернативни доставки.