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Ясни са аргументите на Тайланд в търговските преговори със САЩ
  Тема: Войната на митата

Ясни са аргументите на Тайланд в търговските преговори със САЩ

12 Август, 2026 10:45 390 1

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Банкок планира да предупреди Вашингтон, че високите американски тарифи биха могли да го принудят да намали двустранното военно сътрудничество

Ясни са аргументите на Тайланд в търговските преговори със САЩ - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Тайланд възнамерява да използва аргументи, свързани със сътрудничеството в областта на отбраната, като лост в търговските преговори със САЩ, съобщи аг. Bloomberg, позовавайки се на свои източник.

Банкок планира да предупреди американската администрация, според него, че високите американски тарифи биха могли да го принудят да намали двустранното военно сътрудничество, включително участието в ученията Cobra Gold. Тайландското правителство възнамерява да включи тази точка в контрапредложението си при възобновяване на двустранните търговски преговори в края на месеца, съобщи служител, пожелал анонимност.

Търговският излишък на Тайланд със САЩ през 2025 г. е бил 51,4 млрд. USD.

Това действие би било „един от редките опити“ на кралството да използва дългогодишното си партньорство в областта на сигурността с Вашингтон в търговските преговори, се посочва в изданието.

Говорител на Министерството на отбраната заяви, че не могат да потвърдят или проверят това предположение. „Във всеки случай разговорите вероятно ще се фокусират върху засилване на сътрудничеството“, отбелязаха те.

През юли министърът на търговията Суфати Сутамфан отбеляза, че Тайланд заслужава по-благоприятно третиране поради стратегическия съюз между двете страни и тайландските инвестиции в Съединените щати. Тайландското правителство се стреми да поддържа тарифната ставка на не повече от 19%, както беше обсъдено в предишното споразумение. Банкок също така обеща да ускори приемането на законодателство, забраняващо вноса на стоки, произведени с помощта на принудителен труд, за да отговори на опасенията на Вашингтон.


Тайланд
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    0 0 Отговор
    Да им изхвърлят базите и да им наложат аналогични огледални мита. Или да забранят американски стоки и ползването на долара.

    11:03 12.08.2026