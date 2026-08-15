Гърция понижава цените на основни продукти

От 31 август в Гърция влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост.

Високите цени на храните продължават да са сред най-големите проблеми за домакинствата в Гърция.

Правителството обяви нова инициатива, с която от края на август десетки основни стоки трябва да поевтинеят.

В инициативата са включени около 30 категории продукти. Сред тях са прясното месо, млякото, сиренето, яйцата, хлябът, оризът, макаронените изделия, бобовите храни, зехтинът, бебешките храни и пелените, пише bTV.

Включени са също перилни и почистващи препарати, продукти за лична хигиена и ученически пособия.

За всички включени продукти е договорено минимално намаление от 5%. При прясното месо целта е цените да бъдат намалени с до 15%.

При част от останалите стоки, включително млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати, намаленията могат да достигнат до 20%.

Това не е административно определяне на цените, а доброволно участие на компаниите. Производителите и търговските вериги сами ще определят кои конкретни продукти ще включат.

Цените трябва да бъдат реално намалени спрямо нивата преди началото на инициативата, а не чрез краткосрочни промоции.

Мярката ще остане в сила поне до края на годината, а Министерството на развитието ще следи дали договорените намаления действително достигат до потребителите.