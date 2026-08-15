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Гърция понижава цените на основни продукти

Гърция понижава цените на основни продукти

15 Август, 2026 11:07 1 068 10

  • гърция-
  • цени-
  • стоки-
  • спад-
  • поевтиняване

Прогнозата е да свалят цените от 30 категории с до 20%

Гърция понижава цените на основни продукти - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

От 31 август в Гърция влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост.

Високите цени на храните продължават да са сред най-големите проблеми за домакинствата в Гърция.

Правителството обяви нова инициатива, с която от края на август десетки основни стоки трябва да поевтинеят.

В инициативата са включени около 30 категории продукти. Сред тях са прясното месо, млякото, сиренето, яйцата, хлябът, оризът, макаронените изделия, бобовите храни, зехтинът, бебешките храни и пелените, пише bTV.

Включени са също перилни и почистващи препарати, продукти за лична хигиена и ученически пособия.

За всички включени продукти е договорено минимално намаление от 5%. При прясното месо целта е цените да бъдат намалени с до 15%.

При част от останалите стоки, включително млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати, намаленията могат да достигнат до 20%.

Това не е административно определяне на цените, а доброволно участие на компаниите. Производителите и търговските вериги сами ще определят кои конкретни продукти ще включат.

Цените трябва да бъдат реално намалени спрямо нивата преди началото на инициативата, а не чрез краткосрочни промоции.

Мярката ще остане в сила поне до края на годината, а Министерството на развитието ще следи дали договорените намаления действително достигат до потребителите.


Гърция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гърция понижава

    21 1 Отговор
    България увеличава.

    11:09 15.08.2026

  • 2 виж ти

    17 1 Отговор
    къде има държава мафията немой да си прави каквото иска

    11:10 15.08.2026

  • 3 Фен

    15 2 Отговор
    Санкциите работят! Вече навсякъде е скъпо! Е, у нас, и еврото много помогна.

    11:18 15.08.2026

  • 4 Стенли

    8 1 Отговор
    Абе те и нашите тук рекоха да направят нещо ,ама но не стана с тази прословута кошница и справедлива цена 😕

    11:19 15.08.2026

  • 5 Госあ

    3 6 Отговор
    първи бяха правителството на ПБ! Да се знае! А не петроханци, бацета и разни копейки, само да плюят! Ето, гърците вземат пример

    11:23 15.08.2026

  • 6 радевите също уж

    2 5 Отговор
    понижаха цените на основни продукти
    като наскоро говориха с веригите които обещаха

    Коментиран от #9

    11:32 15.08.2026

  • 7 БайГаньо бизнесмен

    5 1 Отговор
    В България кога ???? Взимайте пример,бг политици и ,,бизнесмени",като нищо не ви разждат празните глави.

    Коментиран от #10

    11:48 15.08.2026

  • 8 демократи

    4 3 Отговор
    Намалението на цените е комунистическа отживелица. У нас само при социализма намаляваха цените, но режима бил престъпен. Сега вече сме в клуба на богатите и цените- САМО НАГОРЕ! За тва се борихме... и победихме?!

    11:48 15.08.2026

  • 9 Госあ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "радевите също уж":

    В големите хипермаркети действително има продукти, чиито цени бяха свалени с обещаните 15% до 30%. Ако купувачът търси целенасочено стоките със специалното лого, той може да спести пари от базови артикули. Инициативата работи като система от постоянни промоции на ограничен брой базови стоки. Тя помага на хората, които пазаруват изключително бюджетно и следят етикетите, но няма силата да пречупи общата инфлация. Това е състоянието в момента. Тази мярка беше насочена към най уязвимите.

    11:55 15.08.2026

  • 10 Госあ

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "БайГаньо бизнесмен":

    Всъщност, от Гърция вземат пример от правителството на ПБ

    12:01 15.08.2026