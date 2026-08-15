Гърция понижава цените на основни продукти

От 31 август в Гърция влиза в сила доброволно споразумение между държавата, производителите и големите вериги супермаркети за понижаване на цените на стоки от първа необходимост.
Високите цени на храните продължават да са сред най-големите проблеми за домакинствата в Гърция.
Правителството обяви нова инициатива, с която от края на август десетки основни стоки трябва да поевтинеят.
В инициативата са включени около 30 категории продукти. Сред тях са прясното месо, млякото, сиренето, яйцата, хлябът, оризът, макаронените изделия, бобовите храни, зехтинът, бебешките храни и пелените, пише bTV.
Включени са също перилни и почистващи препарати, продукти за лична хигиена и ученически пособия.
За всички включени продукти е договорено минимално намаление от 5%. При прясното месо целта е цените да бъдат намалени с до 15%.
При част от останалите стоки, включително млечни продукти, зехтин, бебешки храни и препарати, намаленията могат да достигнат до 20%.
Това не е административно определяне на цените, а доброволно участие на компаниите. Производителите и търговските вериги сами ще определят кои конкретни продукти ще включат.
Цените трябва да бъдат реално намалени спрямо нивата преди началото на инициативата, а не чрез краткосрочни промоции.
Мярката ще остане в сила поне до края на годината, а Министерството на развитието ще следи дали договорените намаления действително достигат до потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гърция понижава
11:09 15.08.2026
2 виж ти
11:10 15.08.2026
3 Фен
11:18 15.08.2026
4 Стенли
11:19 15.08.2026
5 Госあ
11:23 15.08.2026
6 радевите също уж
като наскоро говориха с веригите които обещаха
Коментиран от #9
11:32 15.08.2026
7 БайГаньо бизнесмен
Коментиран от #10
11:48 15.08.2026
8 демократи
11:48 15.08.2026
9 Госあ
До коментар #6 от "радевите също уж":В големите хипермаркети действително има продукти, чиито цени бяха свалени с обещаните 15% до 30%. Ако купувачът търси целенасочено стоките със специалното лого, той може да спести пари от базови артикули. Инициативата работи като система от постоянни промоции на ограничен брой базови стоки. Тя помага на хората, които пазаруват изключително бюджетно и следят етикетите, но няма силата да пречупи общата инфлация. Това е състоянието в момента. Тази мярка беше насочена към най уязвимите.
11:55 15.08.2026
10 Госあ
До коментар #7 от "БайГаньо бизнесмен":Всъщност, от Гърция вземат пример от правителството на ПБ
12:01 15.08.2026