Ислам Махачев записа историческа 17-а поредна победа в UFC

Ислам Махачев (вдясно) запази титлата си в полусредна категория на UFC, след като победи Иън Мачадо Гари с единодушно съдийско решение в главния мач на UFC 330 във Филаделфия. Тримата съдии отсъдиха 49:46, 49:46 и 48:47 в полза на дагестанеца, предава Sportal.bg. Успехът има историческо значение за Махачев. Той вече има 17 поредни победи в UFC, с което подобри досегашния рекорд на легендата Андерсън Силва. За 34-годишния боец това е общо 29-а победа в професионалната му кариера.

Махачев наложи обичайния си стил още от първия рунд. Той започна с ниски ритници, а малко след това реализира и първото си събаряне. Мачадо Гари използваше клетката, за да се изправи, но Махачев не му позволи да наложи дистанция и прекара голяма част от рунда в контрол на земята и до октагона.

Ирландецът влезе по-агресивно във втория рунд и опита различни ритници, включително към главата и тялото. Махачев обаче остана стабилен в защита. При поредния клинч руснакът успя да пласира силен хай-кик, последван от ново събаряне с добре изпълнено хвърляне. До края на рунда той продължи да контролира позицията на земята.

Третият рунд беше по-равностоен. Махачев отново реализира събаряне, но Мачадо Гари успя да се измъкне и да продължи боя в стойка. Ирландецът започна да намира по-добре дистанцията си и пласира повече ритници.

Сценарият се повтори и в четвъртата част. Махачев стигна до ново поваляне и продължи да търси възможности за контрол, но претендентът използваше отлично стената на октагона и не позволи на шампиона да задържи позицията си за дълго.

В последния рунд Мачадо Гари започна силно и успя да нанесе няколко сериозни удара, сред които мощно дясно кроше. Лицето на Махачев видимо понесе пораженията от ударите на съперника.

Шампионът обаче намери точния момент за ключово събаряне в средата на рунда. Той зае позиция зад гърба на Гари и до финалната сирена не позволи на претендента да обърне развоя на двубоя. Така Махачев не само защити пояса си, но и записа още едно историческо постижение в UFC, изпреварвайки Андерсън Силва по брой последователни победи.

