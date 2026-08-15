Бургас в очакване на „Евровизия“

Местният бизнес в Бургас вече започва подготовка за „Евровизия 2027“. Плажовете и заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещат туристи още от 1 май.
Това означава и по-ранно набиране на персонал, за да има достатъчно служители за очаквания засилен туристически поток.
„Предвидили сме да направим инвестиции за подмяна на съществуващата инфраструктура – нови пътеки, промяна на облика на плажа, включително на част на крайбрежната алея“, каза Симеон Цветков, концесионер на плаж Бургас-Север.
Планира се и три обекта от плажа да бъдат коренно променени. Едно от основните усилия ще бъде плажът да бъде заравнен и почистен още преди началото на месец май.
„Промяна в цените в нашето заведение няма да има. Има известни спекулации на определени места, но мисля, че няма да ескалират нещата и да станат невъзможни“, каза от своя стана Костадин Генев, управител на плажно заведение.
„Планираме в началото на май да стартираме с увеличен персонал и да наберем почти двоен, предвид хората, които очакваме да дойдат“, обясни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Алибръков
Коментиран от #21
10:44 15.08.2026
2 Рибата
10:45 15.08.2026
3 Тъй ли
10:45 15.08.2026
4 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ
10:46 15.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Гост
10:48 15.08.2026
7 Митю Момата кмета
10:48 15.08.2026
8 Схемата е измислена отдавна
10:48 15.08.2026
9 Паветник
10:48 15.08.2026
10 Точно това е схемата !
До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":Но матриала нека да си вярва
10:51 15.08.2026
11 Из "Дневника на един паветник"
Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
Ама го гръмнаха...
10:52 15.08.2026
12 Гост
До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":Е нали трябва да слязат на брега? Там ще бъдат посечени. Няма да има прошка. Ден година храни, а в случая десетилетие.
Коментиран от #15
10:52 15.08.2026
13 мале мале
10:53 15.08.2026
14 Бургас в очакване на лапнишарани
ганчо и ганка не смогват да напълнят големите кошници
10:56 15.08.2026
15 Организиран превоз пич
До коментар #12 от "Гост":от морска гара и обратно. Не знаеш ли как е с круйзовете ? При гей-круйзовете си имат собствени аниматори, собствена организация и забрави някой из града да се юрне
10:56 15.08.2026
16 Факт
До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":А за бургазлий ще остане да почистят България заедно.
10:57 15.08.2026
17 Спасител 65г разведен
Спасителите на по 60 - 70 години са върли защитници на Шефа!
За две к(ь)офтета сме готови да висим, където ни сложат!
Спасител - чучело - вятъра духа и махаме с ръце да излизате от водЪта!
10:59 15.08.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Фен
11:01 15.08.2026
20 Много сте обаче тъъъпи и заблудени
11:02 15.08.2026
21 Една молба
До коментар #1 от "Алибръков":Ако може, по случай Европервизията, да се почистят малко казаните за боклук в града, че има хора, които по график ги проверяват и търсят храна в тях.
11:03 15.08.2026
22 Мнение
11:06 15.08.2026