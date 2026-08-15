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Бургас в очакване на „Евровизия“

Бургас в очакване на „Евровизия“

15 Август, 2026 10:39 446 22

  • бургас-
  • евровизия-
  • концесионер-
  • плаж-
  • заведения-
  • подготовка

Плажовете и заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещат туристи още от 1 май

Бургас в очакване на „Евровизия“ - 1
Снимка: М. Богданова
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Местният бизнес в Бургас вече започва подготовка за „Евровизия 2027“. Плажовете и заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещат туристи още от 1 май.

Това означава и по-ранно набиране на персонал, за да има достатъчно служители за очаквания засилен туристически поток.

„Предвидили сме да направим инвестиции за подмяна на съществуващата инфраструктура – нови пътеки, промяна на облика на плажа, включително на част на крайбрежната алея“, каза Симеон Цветков, концесионер на плаж Бургас-Север.

Планира се и три обекта от плажа да бъдат коренно променени. Едно от основните усилия ще бъде плажът да бъде заравнен и почистен още преди началото на месец май.

„Промяна в цените в нашето заведение няма да има. Има известни спекулации на определени места, но мисля, че няма да ескалират нещата и да станат невъзможни“, каза от своя стана Костадин Генев, управител на плажно заведение.

„Планираме в началото на май да стартираме с увеличен персонал и да наберем почти двоен, предвид хората, които очакваме да дойдат“, обясни той.


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Алибръков

    4 1 Отговор
    - Пътека направих до министерството, да измоля този алъшвериш.

    Коментиран от #21

    10:44 15.08.2026

  • 2 Рибата

    5 0 Отговор
    В морето те слагат тигана на огъня

    10:45 15.08.2026

  • 3 Тъй ли

    5 2 Отговор
    До петролните цистерни ли ще настаняват гостите или направо под крановете на пристанището?

    10:45 15.08.2026

  • 4 лабинаК нагеВ нетевапотлъЖ

    6 0 Отговор
    София се отърва от Прайдвизията, софийските понита страдат малко, ама нищо е го де е БургаЗ😅

    10:46 15.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    5 2 Отговор
    Отсега точат брадви, ножове, секири. Ще е страшно. Ще ни разправят по цяла Европа. Поне 20 години никой повече няма да стъпи в Бургас след гангабангата.

    10:48 15.08.2026

  • 7 Митю Момата кмета

    4 0 Отговор
    Ще се нагуши яко с пачка.

    10:48 15.08.2026

  • 8 Схемата е измислена отдавна

    5 1 Отговор
    А бургазлии ще са просто поредните жертви.

    10:48 15.08.2026

  • 9 Паветник

    2 1 Отговор
    Голям праз.Ние в София си организираме ГЕЙ паради всяка година а през останалото време подскачаме на жълтите павета срещу заплащане.

    10:48 15.08.2026

  • 10 Точно това е схемата !

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":

    Но матриала нека да си вярва

    10:51 15.08.2026

  • 11 Из "Дневника на един паветник"

    3 1 Отговор
    Сутрин е, отивам на педикюр
    Страхотно, сега ще ходя да ми скубят гърдите
    Ооох, забравих, ще тичам и на очна линия
    Обяд, гладен съм! Ще хапна мъшшшкомляко
    15,15, никой не ми дава мъшшшкомляко
    16,10 вече съм във "Факултета", не учебния
    16, 30 Грозен е, и няма зъби, но има мляко
    16,45 Нищо не става, от този парафин не помръдва
    17,00 Лош късмет, пукна се ичленаизтече заедно с парафина
    17,10 Отивам при шефката Олеся, може пък да ме накаже с колана
    Ех, някога какъв Лама познавах, докарваше ми Нирвана с пожарогасител за Тир!
    Ама го гръмнаха...

    10:52 15.08.2026

  • 12 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":

    Е нали трябва да слязат на брега? Там ще бъдат посечени. Няма да има прошка. Ден година храни, а в случая десетилетие.

    Коментиран от #15

    10:52 15.08.2026

  • 13 мале мале

    1 0 Отговор
    какво очакват ве то чак другата година ще е този цирк вие нормалми ли сте от сега да чакате

    10:53 15.08.2026

  • 14 Бургас в очакване на лапнишарани

    2 0 Отговор
    ама май както почти винаги по черноморието
    ганчо и ганка не смогват да напълнят големите кошници

    10:56 15.08.2026

  • 15 Организиран превоз пич

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Гост":

    от морска гара и обратно. Не знаеш ли как е с круйзовете ? При гей-круйзовете си имат собствени аниматори, собствена организация и забрави някой из града да се юрне

    10:56 15.08.2026

  • 16 Факт

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Много сте обаче тъпи и заблудени":

    А за бургазлий ще остане да почистят България заедно.

    10:57 15.08.2026

  • 17 Спасител 65г разведен

    0 0 Отговор
    Я си хващайте спестяванията и идвайте да ни ги давате, че ми писна да хленчите!
    Спасителите на по 60 - 70 години са върли защитници на Шефа!
    За две к(ь)офтета сме готови да висим, където ни сложат!
    Спасител - чучело - вятъра духа и махаме с ръце да излизате от водЪта!

    10:59 15.08.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Фен

    0 0 Отговор
    Ами имат си кмет, организират си събития. Евала. А в София, членът на Сектата, още с боклука не може да се оправи.

    11:01 15.08.2026

  • 20 Много сте обаче тъъъпи и заблудени

    1 0 Отговор
    Никакви наеми никой няма на местните сеееляндури да плати. С два круйзни кораба ще дойдат и там ще си нощуват. Даже мога и от сега да ви кажа кои ще са

    11:02 15.08.2026

  • 21 Една молба

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Алибръков":

    Ако може, по случай Европервизията, да се почистят малко казаните за боклук в града, че има хора, които по график ги проверяват и търсят храна в тях.

    11:03 15.08.2026

  • 22 Мнение

    0 0 Отговор
    Сезона в Бургас винаги започва около Великден. Най-късно 01.05.

    11:06 15.08.2026