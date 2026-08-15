Бургас в очакване на „Евровизия“

Местният бизнес в Бургас вече започва подготовка за „Евровизия 2027“. Плажовете и заведенията в града планират да бъдат в пълна готовност да посрещат туристи още от 1 май.

Това означава и по-ранно набиране на персонал, за да има достатъчно служители за очаквания засилен туристически поток.

„Предвидили сме да направим инвестиции за подмяна на съществуващата инфраструктура – нови пътеки, промяна на облика на плажа, включително на част на крайбрежната алея“, каза Симеон Цветков, концесионер на плаж Бургас-Север.

Планира се и три обекта от плажа да бъдат коренно променени. Едно от основните усилия ще бъде плажът да бъде заравнен и почистен още преди началото на месец май.

„Промяна в цените в нашето заведение няма да има. Има известни спекулации на определени места, но мисля, че няма да ескалират нещата и да станат невъзможни“, каза от своя стана Костадин Генев, управител на плажно заведение.

„Планираме в началото на май да стартираме с увеличен персонал и да наберем почти двоен, предвид хората, които очакваме да дойдат“, обясни той.