Пред криза ли са производителите на праскови

Тази година реколтата от праскови е обилна. Плодовете са с изключително добро качество заради благоприятните климатични условия, но производителите се оказват в тежка финансова ситуация.

Радослав Чотров е потомствен градинар и производител на праскови. Овощните му градини са разположени край село Храбрино – в изключително благоприятна за отглеждане на плодни дръвчета полупланинска долина, пише Нова телевизия.

Тукашните праскови са предимно десертни и имат славата на неповторим аромат и сладост.

Рано сутринта Радослав е в градините, за да бере праскови. Реколтата е обилна, но се е появил опасен вредител.

„Тази година нямаме слана, имаме много плод. Обаче ни се появи вредителят „черната златка“, казва Радослав Чотров.

Заради "златката" съхнат стотици дръвчета. Препаратите са скъпи. Разходите за оран и горива също са доста по-големи от миналата година поради спекулата с еврото и войната в Залива.

„На едро 1,50 евро върви на борсата. Ние не можем да покрием нищо с тази цена“, казва производителят.

Търсенето на български плодове е слабо, а вносът е огромен. На борсата килограм вносни гръцки праскови е под едно евро.

„Вносът е много голям. Трябва да има някакъв контрол над този внос. Не виждам как на тези хора им отърва – за гърците, освен с голяма помощ от държавата, но не виждам как на него му отърва да я продаде в Гърция на 80 цента тази праскова?!“, коментира Радослав Чотров.

„Аз съм сигурен, че и в Гърция имат „черна златка“, не може да е само при нас. Но там третирането, цялата борба с този вредител започва с помощта на държавата. И тя е много голяма, помощта на държавата. А тук в момента ни оставят сами – дават на хектар 190 евро фонд „Земеделие“. Това е крайно недостатъчно – 10 декара аз да ги обработвам със 190 евро – как да стане“, пита той.

Радослав разполага със собствен разсадник и това му помага бързо да възстанови унищожените от златката дръвчета.

Много негови колеги обаче са на ръба да се откажат, тъй като разходите за ново дръвче варират от 10 до 15 евро, а са унищожени стотици декари овощни градини в цялата страна.