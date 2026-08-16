Излиза ли България от кризата с лавандулата?

Излиза ли България от кризата в лавандулопроизводството? Тенденциите на световните пазари сочат повишено търсене на качествена суровина, а страната ни категорично запазва позициите си на световен лидер. Това заяви пред NOVA доц. д-р Станко Станков от Института по етеричномаслени култури в Казанлък, който е един от най-изтъкнатите експерти в бранша на Балканския полуостров.

По думите му 2026 година е била перфектна за производството на лавандула. „Имахме чести превалявания в етапа на растеж на културата и, поне за нашия район – сухо и топло време по време на жътвата”, обяснява експертът.

Край на стагнацията и скок на цените

След срива на световния пазар, когато цената за килограм лавандулово масло падна до около 30 лева, сега се очаква поне двойно повишаване.

„Вече се търсят между 40 и 50 евро на килограм от производителя. Определено може да се каже, че имаме търсене на етерично масло след дълги години на стагнация. По-голямата част от залежалите количества вече са продадени. Онова, което е останало, на практика не става за търговия заради влошено качество и повишена киселинност”, коментира доц. Станков.

В България все още липсва официална статистика, но се смята, че произведеното масло е около 200 тона. Експертът прогнозира, че през следващите няколко години няма да има свръхпроизводство.

„Няма да се създават нови насаждения, а старите ще отпаднат. Така ще се получи един глад за посадъчен материал, който вече много трудно се произвежда, тъй като разходите за него са поскъпнали твърде много”, добавя той.

Нови български сортове гарантират световно качество

Близо 20 години доц. Станков работи по специална селекция. Резултатът е, че от две години България вече разполага с три нови, патентовани сорта лавандула, които гарантират възможно най-доброто качество на пазара.

„Предимството на два от тях е високото съдържание на линалилацетат, който е основната съставка в етеричното масло. Ниското му съдържание беше голям проблем, особено за маслата от Северна България, тъй като не се приемаше добре от клиентите. С въвеждането на новите сортове, ние сме в състояние да изработваме много по-качествени партиди (хамури)”, категоричен е ученият.

Краят на "експеримента" в Добруджа

Драстичното намаляване на полетата с лавандула в Добруджа е естествен процес. Според учените масовото засаждане там е било аграрен експеримент, който не е бил удачен.

„За мен той е неуспешен от самото начало. Не е нормално една планинска култура да отиде в равнинните райони, на богати почви, където традиционно се отглеждат пшеница, ечемик и царевица. В момента в Добруджа има между 12 и 14 хиляди декара лавандула, при положение че преди бяха над 150 хиляди”, посочва доц. Станков.

Въпреки че световният пазар регулира производството, експертът е категоричен, че държавата трябва да се намеси при контрола на посадъчния материал. Само така ще се гарантира поддържането на високото качество, което прави българското лавандулово масло търсено в цял свят.