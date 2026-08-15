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Все повече американци се женят в Италия

Все повече американци се женят в Италия

15 Август, 2026 09:33 612 6

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Над 15 000 чуждестранни двойки са сключили брак в страната през 2024 година

Все повече американци се женят в Италия - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Италия се превръща във все по-предпочитана дестинация за сватби на чужденци, като най-силен ръст идва от двойки от САЩ. Над 15 000 чуждестранни двойки са се оженили в Италия през 2024 г., което е с 64% повече спрямо 2019 г., показват данни на Центъра за туристически изследвания във Флоренция, цитирани от WELT и Associated Press. Американските двойки са почти една трета от всички чуждестранни младоженци.

Според американската платформа The Knot Италия е била втората най-предпочитана международна сватбена дестинация за американски двойки след Мексико. Причините са комбинация от архитектура, пейзажи, климат, кухня и възможност сватбата да бъде превърната в многодневно преживяване за младоженците и гостите им.

Сватбеният туризъм носи близо 1 милиард евро

Ръстът вече има сериозен икономически ефект. По официални данни на Centro Studi Turistici Firenze, изследване за Convention Bureau Italia оценява оборота на сватбения туризъм в Италия през 2024 г. на 931,6 млн. евро, което е увеличение от 16% спрямо предходната година. Събитията са генерирали около 960 000 туристически пристигания и 2,6 млн. нощувки.

САЩ остават най-важният чуждестранен пазар за този сегмент, докато интересът от Великобритания и страните от еврозоната също се увеличава.

По-малки сватби, но по-висок разход

Любопитното е, че международните сватби в Италия често са с по-малко гости, но с по-висок бюджет.

Средният разход на чуждестранна двойка за сватба в Италия е около 61 500 евро, или приблизително 70 600 долара. За сравнение, средната цена на сватба в родния град в САЩ е била около 32 000 долара, показват данни на The Knot и Centro Studi Turistici Firenze, цитирани от AP.

Причината е, че двойките не плащат само за церемонията. Все по-често програмата включва вечери, дегустации на вино, кулинарни курсове, екскурзии и други занимания за гостите.

Тоскана, Амалфи и италианските вили печелят от новата тенденция

Търсенето се насочва особено към автентични локации – исторически вили, малки градове, селски имения и места с природни гледки. Проучването на италианския Център за туристически изследвания показва засилен интерес към по-интимни церемонии и малки сватби, при които бюджетът се насочва към качеството на преживяването, а не към максимален брой гости.

Все по-търсени са и допълнителните активности, свързани с местната кухня, история, традиции и природни забележителности. Предпочитаните периоди остават май–юни и септември–октомври, макар да нараства интересът и към по-късните есенни месеци.

Знаменитостите също подкрепиха имиджа на Италия

През последните години Италия беше домакин и на редица широко отразени звездни сватби. Джордж Клуни и Амал Аламудин се ожениха във Венеция през 2014 г., а през 2025 г. градът беше домакин и на сватбените тържества на Джеф Безос и Лорън Санчес. Тези събития допълнително засилиха международния образ на Италия като премиум сватбена дестинация.

Зад ръста обаче стои по-широка промяна в поведението на потребителите. Все повече американци предпочитат да харчат за преживявания и пътувания, вместо за еднократно мащабно събитие. Проучване на Mastercard, цитирано от AP, показва, че повече от половината американци предпочитат да инвестират средствата си в преживявания, които създават спомени.

Печелят хотели, ресторанти и собственици на исторически имоти

Бумът на сватбения туризъм има значение и за италианския имотен и туристически сектор. Търсенето на исторически вили, имения, бутикови хотели и селски комплекси създава допълнителни приходи за собствениците на подобни активи и разширява сезона извън традиционните летни месеци.

Тенденцията показва как уникалните недвижими имоти вече се конкурират не само като места за настаняване, а и като част от икономиката на преживяванията – пазар, в който самата локация се превръща в основна причина за избора на дестинацията.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мими Кучева🐕

    2 2 Отговор
    Да им е честито!Айде скоро и на Младежкия хълм в Пловдив.🌈🛴🥳🤣👍

    09:41 15.08.2026

  • 2 Цвете

    4 0 Отговор
    МНОГО ПРАВИЛНО. ЗА ТОВА ЕВРОПА Е ПРИВЛЕКАТЕЛНА.НАЙ КРАСИВИЯТ КОНТИНЕНТ. 🫶

    09:49 15.08.2026

  • 3 а рузнаците

    2 1 Отговор
    се омъжват направо в окопите 🤡

    Коментиран от #5

    09:54 15.08.2026

  • 4 Не е

    5 1 Отговор
    Важно къде ще се ожениш, а за коя ще се ожениш!!!
    Ако ще е някоя като Мара Отварачката, и в Хонконг да се ожениш за нея, все ще си се минал!!!

    10:04 15.08.2026

  • 5 Да бе !

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "а рузнаците":

    За жени - украинци !

    10:05 15.08.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.