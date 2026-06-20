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Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили

Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили

20 Юни, 2026 10:25 423 14

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  • имоти

Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране

Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Константин Проданов, ПБ: "Няма замразяване на доходите. Доходите ще растат и ще продължат да растат, но това няма да се случва автоматично. Ние ще сме по-богати, но на база това, което сами сме заработили, а не на база кредит, който сме взели."

За прогресвиния данък на имотите Проданов заяви.

Константин Проданов, ПБ: "Ако имате 3–4 жилища – не с цел живее, а инвестиционна, второто ще бъде с малък процент по-висок данък от първото, третото – малко по-висок данък от второто. Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране. Това ще помогне да се охлади малко и пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора."

Председателят на бюджетната комисия обясни какво е държавната хазна.

Константин Проданов, ПБ: "Какво е държавната хазна? Това е, от една страна, приходите, които влизат, и разходите, които излизат. Всеки месец там има недостиг между 300 и 400 милиона, като тази тенденция се задълбочава. Това са няколко милиарда, които трябва да се финансират отнякъде. Нивото на фискалния резерв е неумолимо надолу. Към края на май имаме около 2 млрд. дефицит."

Проданов разясни каква е причината за недостига на средства.

Константин Проданов, ПБ: "Дупка в хазната има. Всички са съгласни, че в хазната има дупка, спорът беше колко голяма е дупката. 2026 г. е критична за България поради няколко причини. Затваряме ПВУ. Всички плащания, които се извършват по него, трябва да се извършат до 31 април и те се разплащат авансово, след това ЕК ни ги възстановява, ако сме изпълнили условията."

По отношение на държавната администрация и държавните служители да плащат своите осигуровки Проданов заяви.

Константин Проданов, ПБ: "Ако се тръгне в тази посока, то трябва да бъде компенсирано с увеличение на доходите, така че те да не загубят нито лев доход."


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пачо

    7 0 Отговор
    Да вземем примерно 1 охранител ,на ще разбереш изработеното и да му платиш да не говорим и за други професии...

    10:34 20.06.2026

  • 2 Провинциалист от провинция Тракия

    2 1 Отговор
    Последният, при който имаше гарантирано забогатяване, беше оня гном никито василев с еврозоната, който необяснимо защо продължава да е способен да се придвижва на собствен ход.

    10:39 20.06.2026

  • 3 Милиционер

    6 1 Отговор
    Точно така, кой каквото си е заработил, а за нас пак +70%

    10:39 20.06.2026

  • 4 Георги

    4 0 Отговор
    Аз и до сега вземах заплата според каквото заработя. Тея като вас вземат на готово, без значение дали заслужават. А какво стана с цените няма да се увеличат, а инвеститорите ще се втурнат през глава?

    10:40 20.06.2026

  • 5 Целта е заличаване

    6 0 Отговор
    Приказки на човек, който не е изработил никога нищо, а депутатската заплата винаги расте, алчни са, сами си я определят. Реално идва стагнация и безработица. От алчност политиците вкарват мигранти, след години и нацията ще се заличи.

    10:41 20.06.2026

  • 6 Бат Жоро

    3 0 Отговор
    "Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране." това е официално изявление!? Имота е актив и има такива свойства. Все повече съжалявам че, Бойко си тръгна. И той не беше стока обаче тия са още по-зле.

    10:46 20.06.2026

  • 7 Риторичен въпрос

    3 0 Отговор
    Каква добавена стойност произвежда високоплатената паразитираща администрация?

    Коментиран от #13

    10:46 20.06.2026

  • 8 Този

    2 0 Отговор
    И този е наследник на онези от шумата.Казва ни работете повече та да има и за олигарсите,мафията и новите заместници на онези двамата дето ги изтеглят.Знаят че народа бързо забравя,търси да не работи и парички да има само колкото за хапване и пийване.А и за карта за море 14 дена в бунгало.

    Коментиран от #9

    10:47 20.06.2026

  • 9 Адоре Мио

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Този":

    И кофа с две дъски за тоалетна зад бунгалото.

    10:48 20.06.2026

  • 10 Пътят който ни остава е в очакване

    2 0 Отговор
    Кога са следващите избори?

    10:50 20.06.2026

  • 11 Стенли

    1 0 Отговор
    Не знам за доходите , но цените си растат , ето един пример , открит плувен басейн миналата година 8лв през седмицата, 15 лв през поч. дни , тази година 7 евро през седмицата и 12 евро през поч. дни , това е само един пример

    10:50 20.06.2026

  • 12 Но понеже ние нища не изработваме

    1 0 Отговор
    Нищо няма да заработим
    това ли казваш смешник

    10:52 20.06.2026

  • 13 Такива

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Риторичен въпрос":

    Контрира твоята неграмотност като ти предоставя услуги, чрез които не се забелязва колко си неграмотен!

    10:54 20.06.2026

  • 14 Aлфа Вълкът

    0 0 Отговор
    Сега тоя какво иска да каже, че е хубаво, че сме взели еврото ли?
    Да данните бяха леко манипулирани за да влезем в еврозоната, това се разбра от разговора между Киро и Урсула, но защо го направиха, защото ако не го бяхме направили тогава, щяхме да чакаме още 8-10г поне.
    И не защото, някой нямаше да го иска, а нямаше да отговаряме на инфлационните и финансови критерии.

    10:54 20.06.2026