Константин Проданов: Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили

Доходите ще растат и ще сме по-богати, но на база това, което сме заработили, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от "Прогресивна България" в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".
Константин Проданов, ПБ: "Няма замразяване на доходите. Доходите ще растат и ще продължат да растат, но това няма да се случва автоматично. Ние ще сме по-богати, но на база това, което сами сме заработили, а не на база кредит, който сме взели."
За прогресвиния данък на имотите Проданов заяви.
Константин Проданов, ПБ: "Ако имате 3–4 жилища – не с цел живее, а инвестиционна, второто ще бъде с малък процент по-висок данък от първото, третото – малко по-висок данък от второто. Имотите и къщите са за живеене, не за спекулиране. Това ще помогне да се охлади малко и пазарът на недвижими имоти, който ги прави недостъпни за голяма част от младите хора."
Председателят на бюджетната комисия обясни какво е държавната хазна.
Константин Проданов, ПБ: "Какво е държавната хазна? Това е, от една страна, приходите, които влизат, и разходите, които излизат. Всеки месец там има недостиг между 300 и 400 милиона, като тази тенденция се задълбочава. Това са няколко милиарда, които трябва да се финансират отнякъде. Нивото на фискалния резерв е неумолимо надолу. Към края на май имаме около 2 млрд. дефицит."
Проданов разясни каква е причината за недостига на средства.
Константин Проданов, ПБ: "Дупка в хазната има. Всички са съгласни, че в хазната има дупка, спорът беше колко голяма е дупката. 2026 г. е критична за България поради няколко причини. Затваряме ПВУ. Всички плащания, които се извършват по него, трябва да се извършат до 31 април и те се разплащат авансово, след това ЕК ни ги възстановява, ако сме изпълнили условията."
По отношение на държавната администрация и държавните служители да плащат своите осигуровки Проданов заяви.
Константин Проданов, ПБ: "Ако се тръгне в тази посока, то трябва да бъде компенсирано с увеличение на доходите, така че те да не загубят нито лев доход."
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пачо
10:34 20.06.2026
2 Провинциалист от провинция Тракия
10:39 20.06.2026
3 Милиционер
10:39 20.06.2026
4 Георги
10:40 20.06.2026
5 Целта е заличаване
10:41 20.06.2026
6 Бат Жоро
10:46 20.06.2026
7 Риторичен въпрос
Коментиран от #13
10:46 20.06.2026
8 Този
Коментиран от #9
10:47 20.06.2026
9 Адоре Мио
До коментар #8 от "Този":И кофа с две дъски за тоалетна зад бунгалото.
10:48 20.06.2026
10 Пътят който ни остава е в очакване
10:50 20.06.2026
11 Стенли
10:50 20.06.2026
12 Но понеже ние нища не изработваме
това ли казваш смешник
10:52 20.06.2026
13 Такива
До коментар #7 от "Риторичен въпрос":Контрира твоята неграмотност като ти предоставя услуги, чрез които не се забелязва колко си неграмотен!
10:54 20.06.2026
14 Aлфа Вълкът
Да данните бяха леко манипулирани за да влезем в еврозоната, това се разбра от разговора между Киро и Урсула, но защо го направиха, защото ако не го бяхме направили тогава, щяхме да чакаме още 8-10г поне.
И не защото, някой нямаше да го иска, а нямаше да отговаряме на инфлационните и финансови критерии.
10:54 20.06.2026