1 август 1885 г. Отпечатани са 20 лв.

На 1 август 1885 г. в Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева. Днес тази банкнота се съхранява в Историческия музей Габрово.
В първите години след Освобождението в обращение на територията на България се намират главно сребърни монети, голяма част от които са физически обезценени.
Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.
Приетият през 1880 г. Закон за правото на сечене на монети в Княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя количеството злато, сребро или мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 млн. лева. Левът има стойност, равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, така и на други страни, които държавата приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове.
В края на 1884 г. парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 млн. лева, като за тази цел са претопени голямо количество рубли в монети, събрани от държавата като данъци. През следващите две години правителството и Българската народна банка (БНБ) успяват окончателно да изтеглят от обращение руските сребърни монети.
БНБ започва да емитира банкноти през 1885 г. Първата емисия е сравнително малка (213 000 лева) и е зле приета от хората. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите.
Първата българска банкнота носи номер 000001. Номиналът ѝ е 20 лева, размерите - 150 на 97 мм, а върху нея има воден знак на БНБ. Лицето на банкнотата представлява кафяво каре върху светла охра, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Е ВСЕПАК има старт
04:45 01.08.2021
2 20 триунции сребро * 1.25
Успех
Коментиран от #8
04:52 01.08.2021
3 Bai nudals
04:55 01.08.2021
4 Ако пойскам
Чудесен пример сребърни и златни сертификати.
Пари ли са златните и сребърни сертификати. Не са заради закона в двете страни забраняващи операци освен в местна валута. Мога да ги обменям по законовия остановен ред. Успех.
05:02 01.08.2021
5 Принципа
При две и повече губят всички до доказване на произхода. Снимки банки и други. Успех. Да се надяваме че няма други и ще си крият доходите.
05:06 01.08.2021
6 Е Сега.
Златния Сертификати с номинал от 20 златни трой унции са по 36000.00 лева
Успех
05:14 01.08.2021
7 Буров
На днешните български и евро банкноти не стои този надпис.
Това буди много въпроси.
14:37 01.08.2021
8 Ал Тъпоне
До коментар #2 от "20 триунции сребро * 1.25":В момента БНБ може да печата и пуска в обращение само еквивалента за валутния резерв на борда и затова парите ги печата европейската централна банка и то така печата, че направо се отнесоха в печатането и изкупуването на дългове и сега банките са фрашкани с ново напечатани пари и ако отидеш да си поискаш с радост ще ти дадат, особено ако си ипотекираш някой имот ако имаш и след като няма да можеш да го върнеш този кредит с мизерните български доходи ще те изсулят на съдия-изпълнител и ще те продадат на някой умел крадец или работещ в чужбина. Иначе среброто в момента е 25,50 долара унцията кажи речи едно няма нищо!
15:19 03.08.2021