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1 август 1885 г. Отпечатани са 20 лв.

1 август 1885 г. Отпечатани са 20 лв.

1 Август, 2026 03:19 9 161 8

  • 20 лева-
  • банкнота-
  • царство българия

В края на 1884 г. парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 млн. лева

1 август 1885 г. Отпечатани са 20 лв. - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 август 1885 г. в Санкт Петербург е отпечатана първата българска банкнота с номинал 20 лева. Днес тази банкнота се съхранява в Историческия музей Габрово.

В първите години след Освобождението в обращение на територията на България се намират главно сребърни монети, голяма част от които са физически обезценени.

Левът е приет за българска парична единица малко след Освобождението на страната, когато на 4 юни 1880 г. е приет Закон за правото на резание монети в Княжеството, а на следващата година са отсечени и първите монети.

Приетият през 1880 г. Закон за правото на сечене на монети в Княжеството предвижда фискалното счетоводство да се води в левове, определя количеството злато, сребро или мед в различните монети и ограничава общото парично предлагане до 15 млн. лева. Левът има стойност, равна на тази на френския франк. Допуска се използването на монети, както на Латинския валутен съюз, така и на други страни, които държавата приема по утвърдени от Министерството на финансите курсове.

В края на 1884 г. парламентът дава възможност да бъдат емитирани сребърни монети за още 10 млн. лева, като за тази цел са претопени голямо количество рубли в монети, събрани от държавата като данъци. През следващите две години правителството и Българската народна банка (БНБ) успяват окончателно да изтеглят от обращение руските сребърни монети.

БНБ започва да емитира банкноти през 1885 г. Първата емисия е сравнително малка (213 000 лева) и е зле приета от хората. Причина за това е както недоверието в новите хартиени пари, така и златното покритие на банкнотите.

Първата българска банкнота носи номер 000001. Номиналът ѝ е 20 лева, размерите - 150 на 97 мм, а върху нея има воден знак на БНБ. Лицето на банкнотата представлява кафяво каре върху светла охра, а в левия ъгъл е изобразен държавният герб.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Е ВСЕПАК има старт

    0 2 Отговор
    И той се казва златни сертификати от БНБ, златни сертификати от US Treasure. Успех на фонда от златни сертификати.

    04:45 01.08.2021

  • 2 20 триунции сребро * 1.25

    0 1 Отговор
    В момента освен историческа стойност ако си пойскам от БНБ цената на 32*20*1.25=80 български лева с таксите на брокера и купува.
    Успех

    Коментиран от #8

    04:52 01.08.2021

  • 3 Bai nudals

    9 2 Отговор
    Проверете автинтичноста на тази банкнота в музея в Габрово. Че Боко крадеца може да я е врътнал с някое менте.

    04:55 01.08.2021

  • 4 Ако пойскам

    0 1 Отговор
    От (БНБ_банк)да ми дадат лева стойност ще получа 80 лева. Това 32 грама сребро умножена по стоиноста на сребърния сертификат умножено по цената за дена на (БНБ) и това точно 80 лева. Доста добър курс. Мога да си искам стойността и от (US_Treasure. Те също ще ми дадат около $32.
    Чудесен пример сребърни и златни сертификати.
    Пари ли са златните и сребърни сертификати. Не са заради закона в двете страни забраняващи операци освен в местна валута. Мога да ги обменям по законовия остановен ред. Успех.

    05:02 01.08.2021

  • 5 Принципа

    0 1 Отговор
    Е един и същ първия който я пойска. Този принцип се прилага пр и Cisco switch.
    При две и повече губят всички до доказване на произхода. Снимки банки и други. Успех. Да се надяваме че няма други и ще си крият доходите.

    05:06 01.08.2021

  • 6 Е Сега.

    0 1 Отговор
    Пък точни суми 800 лева е точна сума за сребърен сертификат с номинал 20 сребърни трой унции=32 грама.
    Златния Сертификати с номинал от 20 златни трой унции са по 36000.00 лева
    Успех

    05:14 01.08.2021

  • 7 Буров

    4 0 Отговор
    "Въ замяна на тая банкнота Българската Народна Банка плаща предявителю двадесетъ лева злато."

    На днешните български и евро банкноти не стои този надпис.
    Това буди много въпроси.

    14:37 01.08.2021

  • 8 Ал Тъпоне

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "20 триунции сребро * 1.25":

    В момента БНБ може да печата и пуска в обращение само еквивалента за валутния резерв на борда и затова парите ги печата европейската централна банка и то така печата, че направо се отнесоха в печатането и изкупуването на дългове и сега банките са фрашкани с ново напечатани пари и ако отидеш да си поискаш с радост ще ти дадат, особено ако си ипотекираш някой имот ако имаш и след като няма да можеш да го върнеш този кредит с мизерните български доходи ще те изсулят на съдия-изпълнител и ще те продадат на някой умел крадец или работещ в чужбина. Иначе среброто в момента е 25,50 долара унцията кажи речи едно няма нищо!

    15:19 03.08.2021