Chevron и правителствата на САЩ и Казахстан обсъждат гаранции за работата на Каспийския тръбопроводен консорциум

Американската компания Chevron обсъжда гаранции за непрекъснатата работа на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК), в който е акционер, с правителствата на САЩ, Казахстан и Каспийския регион, според главния изпълнителен директор на компанията Майк Уърт.

„Работим с правителствата на региона, САЩ и Казахстан, за да гарантираме непрекъснатата работа на тръбопровода“, каза той по време на телеконференция.

Уърт отбеляза, че компанията теоретично би могла да пренасочи част от производството си през Каспийско море или да го транспортира с железопътен транспорт. „КТК обаче е основният маршрут за този продукт до пазара. Ние сме най-големият доставчик, но не и единственият“, подчерта той.

Уърт отбеляза, че всички участници в КТК са ангажирани с поддържането му в експлоатация; продължителното спиране на проекта е малко вероятно.

„Бих казал, че ангажиментът на всички заинтересовани страни, всички правителства, за поддържането на неговата [КТК] оперативност е много, много висок. Уверен съм, че това е реално и не бих казал, че КТК никога няма да бъде спрян. Но не мисля, че продължителното спиране е много вероятно“, каза той по време на телеконференция.

Вирт добави, че дългосрочното затваряне на тръбопровода би създало проблеми за всички превозвачи по този маршрут и това се отнася за много различни проекти в Казахстан.