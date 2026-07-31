Инвестициите на технологичните гиганти в AI надхвърлят 1 трилион долара

Капиталовите инвестиции на четирите водещи технологични компании Amazon, Microsoft, Google и Meta в технологиите за изкуствен интелект са достигнали 1,1 трлн. USD от началото на бума в тази област през 2023 г., съобщава Financial Times.

Такива разходи показват както „мащаба на техните амбиции в областта на AI, така и скоростта, с която американските технологични гиганти са се трансформирали от компании с ниски капиталови разходи в големи инвеститори във физическа инфраструктура“.

Риши Джалурия - анализатор в инвестиционната банка RBC Capital, каза, че докато „растежът на капиталовите разходи продължава с неотслабваща сила“, инвеститорите се нуждаят от тези компании да постигнат „строг баланс между инвестирането в AI и запазването на факторите, които са ги направили успешни“.

Общо четиримата планират да похарчат 745 млрд. USD през 2026 г., основно за центрове за данни, усъвършенствани чипове и електричеството, за да ги управляват.