„Хювефарма“ подписа договор за придобиване Euroapi Italy

Българската фармацевтична компания „Хювефарма“ ЕООД подписа договор за придобиване на 100% от капитала на водещия италиански производител на лекарствени съставки Euroapi Italy S.r.l.

Сделката обхваща и производствения завод в Бриндизи, Италия, който има богати индустриални традиции в областта на прецизната ферментация, датиращи от 1966 г.

Договорът е сключен на 29 юли 2026 г., под условие да бъдат изпълнени всички обичайни изисквания за финализиране на сделката, включително получаване на разрешение за извършване на чуждестранна инвестиция от местния компетентен орган (Golden Power clearance) и други.

Съществува отлична синергия между съвременния биотехнологичен профил на „Хювефарма“ и богатия опит и експертиза на служителите в завода в Бриндизи“, заяви изпълнителният директор на „Хювефарма“, Кирил Домусчиев.

„Хювефарма“ възнамерява да използва пълноценно тези предимства, като разработва и предлага на пазара иновативни продукти и лекарствени форми. Оставаме фокусирани върху разработването, производството и предлагането на продукти за ветеринарната и хуманната медицина, както и на нутрицевтични продукти, а това придобиване е още едно доказателство за нашия дългосрочен ангажимент към клиентите ни“, добави той.

Всички продукти на българската компания се произвеждат в заводи на дружества от групата ѝ. Това осигурява пълен контрол върху производствените процеси и гарантира най-високи стандарти за качество. Освен това пълният контрол върху производството позволява на групата „Хювефарма“ да бъде гъвкава и адаптивна, като своевременно усъвършенства продуктите си в съответствие с променящите се потребности на клиентите.

С придобиването ферментационният капацитет на компанията ще се увеличи с 25%, достигайки общ капацитет над 12 000 кубични метра. Това допълнително затвърждава позицията ѝ като европейски лидер в биотехнологичната индустрия и създава възможности за по-нататъшно разширяване на глобалния ѝ бизнес.

Сделката още веднъж потвърждава, че клиентите на „Хювефарма“ могат да имат доверие в дългосрочния, устойчив и надежден бизнес модел за производство на нейните продукти, посочват от там.

Източник: www.economic.bg