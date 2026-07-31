Tesla може да продаде бизнеса си в Китай

Американският производител на електрически превозни средства Tesla може да продаде китайското си подразделение или да го премести в отделна структура, съобщи The Wall Street Journal, позовавайки се на свои източници.

Една от причините може да е подготовката за сливането на Tesla със SpaceX. И двете компании се ръководят от Илон Мъск. Както отбелязва изданието, той структурира работата на Tesla така, че да има ясна граница между китайската и американската част от бизнеса, като по този начин се надява да защити компанията в случай на ескалация на геополитическата конфронтация между Вашингтон и Пекин.

SpaceX е основен изпълнител на Пентагона, който налага значителни ограничения върху дейността му. В случай на сливане на две компании, отделянето на китайското подразделение на Tesla от общата структура ще елиминира потенциални конфликти на интереси и регулаторни рискове.

Китай е вторият по големина пазар на Tesla след САЩ, като 18% от продажбите идват от Китай през първата половина на 2026 г. В Шанхай има две големи фабрики на Tesla. Електрическите превозни средства и батериите, които произвеждат, се продават в Китай и някои други страни, но не се доставят в САЩ.