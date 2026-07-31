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За пръв път делът на въглищата в производството на електроенергия падна под 50% в Китай

За пръв път делът на въглищата в производството на електроенергия падна под 50% в Китай

31 Юли, 2026 13:16 510 0

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  • производство

Страната увеличава капацитета на възобновяемите енергийни източници

За пръв път делът на въглищата в производството на електроенергия падна под 50% в Китай - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Делът на електроенергията, произведена от въглищни електроцентрали в Китай, падна под 50% за първи път през първата половина на 2026 г. и възлиза на 49,7% от общото производство. Това съобщиха от Държавната енергийна администрация (NEA).

Според ведомството през януари-юни въглищните централи са генерирали 2,5 трилиона kWh електроенергия. Както поясни представителят на правителството Син Итенг, цитиран от Синхуа, този показател отразява постепенния напредък на Китай в замяната на традиционното производство от изкопаеми горива с енергийни източници, които не включват използването на въглеродни суровини.

До края на юни общият инсталиран капацитет на вятърна и слънчева енергия в страната достигна 1,95 милиарда kW, което е увеличение от 16,8% на годишна база.

На този фон производството на електроенергия от възобновяеми източници през първата половина на годината се е увеличило с приблизително 9% спрямо същия период на 2025 г. и доближава 2 трилиона kWh.

Делът на възобновяемата енергия в общото производство на електроенергия достига 41,2%. Както отбелязва NEA, този обем надвишава общото потребление на електроенергия от предприятията от сектора на услугите, както и от градските и селските домакинства.

Агенцията отбелязва, че публикуваните показатели показват, че Китай ускорява прехода си към нисковъглеродна енергия чрез разширяване на възобновяемия производствен капацитет и постепенно намаляване на зависимостта от въглища. Китай има за цел да постигне въглероден неутралитет до 2060 г.


Китай
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