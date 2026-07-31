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Над 2400 хранителни продукта ще поскъпнат през август в Япония

Над 2400 хранителни продукта ще поскъпнат през август в Япония

31 Юли, 2026 15:51 473 4

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Причината са по-високите цени на петролните продукти поради кризата в района на Персийския залив

Над 2400 хранителни продукта ще поскъпнат през август в Япония - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 2400 хранителни продукта ще поскъпнат в Япония през август - с над 80%, отколкото през същия месец на 2025 г. Базираният в Токио изследователски център за бизнес информация Teikoku Databank съобщи това на своя уебсайт.

Бързото покачване на цените е свързано с поскъпването на петролните продукти поради кризата в Персийския залив, което води до увеличаване на разходите за транспорт и пластмасови опаковъчни материали. Общо, както се съобщава в доклада на центъра, за 11 месеца на 2026 г. повече от 18 000 хранителни продукта ще поскъпнат в страната.

За да се бори с нарастващите цени, японският премиер Санае Такаичи планира да намали данъка върху потреблението върху продажбите на храни от сегашните 8% на 1% от април 2027 г. Тази мярка ще бъде в сила две години. Премиерът възнамерява да направи и парични плащания на представители на населението с ниски и средни доходи. Според нея това трябва временно „на практика да намали до нула“ данъчната им тежест върху покупките на храни. Подобна мярка, съобщава агенция Киодо, ще доведе до намаляване на данъчните приходи в държавния бюджет с около 10 трилиона йени (62,5 милиарда долара по текущи обменни курсове) за две години.

Предложенията на правителствения ръководител са критикувани от опозицията, както и от някои влиятелни фигури от управляващата партия. Те, по-специално, бяха открито осъдени от бившия министър на отбраната и бивш министър на външните работи Таро Коно, който посочи финансовата несъстоятелност на плановете за временни намаления на данъците.


Япония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Янко

    6 0 Отговор
    Данъка на храните от 8% ще го намалят на 1%.А какво да кажем ние с гайдите с 20%

    16:02 31.07.2026

  • 3 значи има и по зле от нас

    1 4 Отговор
    по важно е да продължават да пълнят наивните японци
    чекмеджетата на бункера
    както го правеха досега

    16:15 31.07.2026

  • 4 Госあ

    0 0 Отговор
    Да изпратят благодарствено писмо на рижия маймун !

    16:56 31.07.2026