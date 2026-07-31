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Обемите на производство в Германия спаднаха поради ниските нива на река Рейн

Обемите на производство в Германия спаднаха поради ниските нива на река Рейн

31 Юли, 2026 20:37 515 4

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Компаниите изпитват затруднения при транспортирането на материали

Обемите на производство в Германия спаднаха поради ниските нива на река Рейн - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Рекордно ниското ниво на водата в река Рейн е довело до спад в производството в Германия, съобщи Financial Times (FT). Нивото на река Рейн е спаднало до близо 8-годишно дъно. Компаниите са се сблъскали с трудности при транспортирането на материали и са били принудени да намалят производството.

„Обемите на товари, които трябва да бъдат пренасочени, са толкова големи, че замяната на речния транспорт с железопътен или автомобилен ще бъде трудна, особено като се има предвид, че в момента се извършват ремонтни дейности по някои важни маршрути“, цитира вестникът икономиста на Deutsche Bank Марк Шатенберг.

Необичайната гореща вълна в края на юни предизвика дебат в Германия относно необходимостта от засилване на защитните мерки. Опозицията в Бундестага призова предимно за увеличаване на инвестициите. Предложеното финансиране ще бъде използвано за оборудване на болници, заведения за грижи и детски градини с охладителни системи в случай на бъдещи горещи вълни. Според експерти и медицински специалисти много институции в момента не са достатъчно подготвени за екстремни температури. От своя страна, германското правителство заяви, че този въпрос е от юрисдикцията на федералните провинции и общините.


Германия
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