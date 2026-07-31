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В Германия е разработена рецепта за баварска наденица с брашнени червеи

В Германия е разработена рецепта за баварска наденица с брашнени червеи

31 Юли, 2026 19:37 481 18

  • вурст-
  • германия-
  • рецепта-
  • червеи

Производството на месо ще трябва да се увеличи с 30% в бъдеще, ако настоящите нива на потребление на храна останат същите

В Германия е разработена рецепта за баварска наденица с брашнени червеи - 1
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германски изследователи са разработили рецепта за традиционна баварска бяла наденица (вайсвурст) с добавяне на брашнени червеи, според вестник Bild.

Според вестника, студенти от университета в Кулмбах са добавили нова съставка към баварската бяла наденица: освен свинско, говеждо месо, магданоз, подправки и сол, те са добавили и брашнени червеи. Изследователите са заменили до 20% от свинското месо със счукани брашнени червеи. Поради това наденицата изглежда забележимо по-сива от истинския вайсвурст, съобщава Bild.

Експериментът е посрещнат с негативна реакция от местните жители. Тази рецепта, особено в Южна Германия, първоначално е предизвикала доста коментари. Някои потребители са нарекли новото ястие „перверзно“. „Не очаквахме такава реакция“, каза Джанин Хенкел-Оберлендер, професор по хранителна биохимия в Университета в Байройт (кампус Кулмбах). Тя и нейните колеги изследват алтернативни източници на протеини за хранителни продукти. „Подценихме този протест“, заяви тя.

В същото време, според професора, никой не е атакувал националното съкровище - бялата наденица. „Просто искахме обикновена, варена наденица, която е лесна за приготвяне. И не искахме да скрием вкуса на брашнените червеи с изобилие от подправки“, твърди Хенкел-Оберлендер. Изследователите са имали няколко цели. „Не искаме напълно да заменим традиционните храни, а по-скоро да ги допълним с по-здравословни източници на протеини“, обясни професорът, добавяйки, че тази наденица има „повече протеини и повече ненаситени мастни киселини“. Те, според нея, се считат за „добри мазнини“, които защитават сърцето.

„До 2050 г. на Земята ще има 10 милиарда души. Ако продължим да се храним по същия начин, както сега, ще трябва да увеличим производството на месо с 30%. Но дори и в името на климата, трябва да го намалим“, заключи Хенкел-Оберлендер.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    3 1 Отговор
    Колко баварски наденици съм изял на морето, чет нямат. Наденици, вурстове... всичко.

    19:40 31.07.2026

  • 2 Сорос

    11 2 Отговор
    Яжте червеи, за да има шунка за укрианците.

    И западът и Русия се управляват от невменяеми дикатори

    19:45 31.07.2026

  • 3 цецо хераковски

    14 0 Отговор
    те тия и мозък от концлагеристи ядяха да поумнеят...

    Коментиран от #18

    19:45 31.07.2026

  • 4 Сорос

    14 1 Отговор
    За евреите има филе, за европейците - червейчета. Добре долши в нашата "демокрация", умници.

    Коментиран от #9

    19:46 31.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 осраински

    4 1 Отговор
    милУена е ялова

    19:48 31.07.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Въчросче

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Сорос":

    За грантаджиите(западните партийни секретари) ще има ли филенце?

    19:49 31.07.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 666666666666666666

    10 0 Отговор
    Тъпи шваби яжте и л.а.i.н.а, за да има месо за украинците и евреите.

    19:50 31.07.2026

  • 12 осраински

    5 0 Отговор
    Този коме.тар е премахнат от ..........дата

    19:51 31.07.2026

  • 13 осраински

    7 0 Отговор
    фактически уроди продали семей ствата си за крайцери

    19:53 31.07.2026

  • 14 Гледайте

    6 0 Отговор
    повече овце, кози и говеда да има за ордите атомни инженери и физици халал. А вие яжте червеи и пеперуди.

    19:57 31.07.2026

  • 15 ?????

    6 0 Отговор
    Ашколсун.

    19:59 31.07.2026

  • 16 Сандо

    5 0 Отговор
    Какво още правим в тоя съюз на дегенерати?

    20:00 31.07.2026

  • 17 Фросита

    2 0 Отговор
    Предвид, че всичко рециклират вероятно е така. А, ти хапна ли от тях? ЛевентЪТ покани ли те там? 😀

    20:00 31.07.2026

  • 18 Бай онзи

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "цецо хераковски":

    Мозъка са го яли на осветление от лампи,направени от човешка кожа!

    20:00 31.07.2026