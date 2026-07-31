В Германия е разработена рецепта за баварска наденица с брашнени червеи

Германски изследователи са разработили рецепта за традиционна баварска бяла наденица (вайсвурст) с добавяне на брашнени червеи, според вестник Bild.

Според вестника, студенти от университета в Кулмбах са добавили нова съставка към баварската бяла наденица: освен свинско, говеждо месо, магданоз, подправки и сол, те са добавили и брашнени червеи. Изследователите са заменили до 20% от свинското месо със счукани брашнени червеи. Поради това наденицата изглежда забележимо по-сива от истинския вайсвурст, съобщава Bild.

Експериментът е посрещнат с негативна реакция от местните жители. Тази рецепта, особено в Южна Германия, първоначално е предизвикала доста коментари. Някои потребители са нарекли новото ястие „перверзно“. „Не очаквахме такава реакция“, каза Джанин Хенкел-Оберлендер, професор по хранителна биохимия в Университета в Байройт (кампус Кулмбах). Тя и нейните колеги изследват алтернативни източници на протеини за хранителни продукти. „Подценихме този протест“, заяви тя.

В същото време, според професора, никой не е атакувал националното съкровище - бялата наденица. „Просто искахме обикновена, варена наденица, която е лесна за приготвяне. И не искахме да скрием вкуса на брашнените червеи с изобилие от подправки“, твърди Хенкел-Оберлендер. Изследователите са имали няколко цели. „Не искаме напълно да заменим традиционните храни, а по-скоро да ги допълним с по-здравословни източници на протеини“, обясни професорът, добавяйки, че тази наденица има „повече протеини и повече ненаситени мастни киселини“. Те, според нея, се считат за „добри мазнини“, които защитават сърцето.

„До 2050 г. на Земята ще има 10 милиарда души. Ако продължим да се храним по същия начин, както сега, ще трябва да увеличим производството на месо с 30%. Но дори и в името на климата, трябва да го намалим“, заключи Хенкел-Оберлендер.