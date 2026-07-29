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Близо 1 трилион долара ще бъдат инвестирани в големи АЕЦ между 2041 и 2045 години

Близо 1 трилион долара ще бъдат инвестирани в големи АЕЦ между 2041 и 2045 години

29 Юли, 2026 17:11 357 8

  • аец-
  • инвестиции-
  • план

Индустрията се затруднява да привлече инвестиции, тъй като новите централи изискват значителни финансови вложения

Близо 1 трилион долара ще бъдат инвестирани в големи АЕЦ между 2041 и 2045 години - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Световната ядрена асоциация (WNA) очаква разходите на индустрията да достигнат пик между 2041 и 2045 г., като около 1 трилион долара ще бъдат насочени към големи атомни електроцентрали. Това заяви ръководителят на асоциацията, Сама Билбао и Леон, в интервю за Financial Times (FT).

Индустрията се затруднява да привлече инвестиции, тъй като новите централи изискват значителни финансови вложения, а строителството отнема много години и е изпълнено с политически рискове. „Виждаме огромен интерес. 50 държави имат реални планове за ядрена енергетика. Това ще изисква много пари, много повече, отколкото инвестираме в момента“, каза Сама Билбао и Леон.

WNA очаква, въз основа на цените от 2025 г., разходите ще достигнат пик между 2041 и 2045 г. Около 1 трлн. USD ще бъдат похарчени за големи атомни електроцентрали, а други 450 млрд. USD за малки модулни реактори. Освен това 84 млрд. USD ще бъдат отпуснати за удължаване на живота на съществуващите реактори. Приблизително 75 млрд. USD се изразходват годишно за ядрени проекти по целия свят. В момента около 80 реактора са в процес на изграждане, отбелязва изданието.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 А ние, умниците

    2 0 Отговор
    Доброволно се отказахме от изграждането на втора АЕЦ и си продадохме реакторите на Украйна.

    Коментиран от #4, #5, #6

    17:14 29.07.2026

  • 2 оня с коня

    2 0 Отговор
    Само да уточня.
    До тогава долара ще е изчезнал заедно с краварника

    17:14 29.07.2026

  • 3 Пич

    2 0 Отговор
    Най мразя, смотаняци и бедняци акъл да ми дават!!!
    Ма ние не сме бедни като вас, бе!!! Ще подарим на Украйна цяла АЕЦ без окото да ни мигне !!!
    Къде сте вие, къде сме ние...

    17:17 29.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "А ние, умниците":

    Не сме се отказали НИЕ и не беше доброволно❗
    Ама ти нали си безУМНИК- пиши си❗

    17:18 29.07.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А ние, умниците":

    хилъри Клинтън летя над ДЕСЕТ ЧАСА
    (до България и обратно) за да престои ТРИДЕСЕТ минути в София❗

    17:21 29.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "А ние, умниците":

    Когато не знаеш нещо,
    но се мислиш за знаеш-
    изглеждаш като краставичари,
    на когото са пробутали да продава... тиквички❗

    Бившият държавен секретар на САЩ
    Хилъри Клинтън е получила писмо, в което заместникът й Ричард Морнингстар я информира за спирането на АЕЦ "Белене".

    То е публикувано от Wikileaks.

    Писмото, което е изпратеното на 28 март 2012 г., е със заглавие "България спира ядрения проект Белене".

    Текстът му гласи:


    "Скъпа, г-жо секретар,

    В момента съм в Атина като част от натоварено посещение в Брюксел, Рим, Атина и Анкара. Исках да Ви уведомя, че преди известно време получих обаждане от българския външен министър Младенов, който ме уведоми, че България току-що е обявила решението си да прекрати ядрения проект "Белене" с Русия. Това беше главна тема на дискусиите при посещението Ви в София."
    ❗❗❗

    17:27 29.07.2026

  • 7 Избирател

    0 0 Отговор
    Очаквам Радев като руски министър-председател да организира руския си електорат в два дивизиона. Първият да замине да освобождава Донбас от нацисти, а вторият да копае АЕЦ Белене.

    17:36 29.07.2026

  • 8 Киро Пешката

    0 0 Отговор
    у 41 я камилата, я камиларя ...

    17:37 29.07.2026