Близо 1 трилион долара ще бъдат инвестирани в големи АЕЦ между 2041 и 2045 години

Световната ядрена асоциация (WNA) очаква разходите на индустрията да достигнат пик между 2041 и 2045 г., като около 1 трилион долара ще бъдат насочени към големи атомни електроцентрали. Това заяви ръководителят на асоциацията, Сама Билбао и Леон, в интервю за Financial Times (FT).

Индустрията се затруднява да привлече инвестиции, тъй като новите централи изискват значителни финансови вложения, а строителството отнема много години и е изпълнено с политически рискове. „Виждаме огромен интерес. 50 държави имат реални планове за ядрена енергетика. Това ще изисква много пари, много повече, отколкото инвестираме в момента“, каза Сама Билбао и Леон.

WNA очаква, въз основа на цените от 2025 г., разходите ще достигнат пик между 2041 и 2045 г. Около 1 трлн. USD ще бъдат похарчени за големи атомни електроцентрали, а други 450 млрд. USD за малки модулни реактори. Освен това 84 млрд. USD ще бъдат отпуснати за удължаване на живота на съществуващите реактори. Приблизително 75 млрд. USD се изразходват годишно за ядрени проекти по целия свят. В момента около 80 реактора са в процес на изграждане, отбелязва изданието.