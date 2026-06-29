Картини от … череши (СНИМКИ)

За 19-та година Кюстендил събра най-добрите производители на череши в региона. Хиляди българи и туристи посетиха Празника на черешата в едноименния град.

Тази година посетителите имаха възможност и сами да си наберат череши срещу символична сума. За хората това е атракция, но за производителите – помощ, на фона на липсата на достатъчно работна ръка. Производителите обясняваха, че черешата трябва да се бере с дръжката, защото така остава свежа по-дълго. Ако бъде откъсната без нея, плодът омеква по-бързо и трябва да се консумира почти веднага.

Кюстендилският край отдавна е известен като „Овощната градина на България“. Според информацията на Община Кюстендил началото на националното овощарско изложение е поставено още през 1896 г., когато в града е учредена Първата национална овощарска изложба. Именно тогава Кюстендил получава званието „Майка на българското овощарство“.

Черешата остава един от най-силните местни символи — част от бита, икономиката и културния образ на региона. По време на празника се представят различни сортове, включително създадени в Института по земеделие в Кюстендил, както и продукцията на земеделски производители от района.

Над 180 хибридни сорта череши има. Създаването на сорт отнема близо 26 години, обясняват специалисти.