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Картини от … череши (СНИМКИ)

Картини от … череши (СНИМКИ)

29 Юни, 2026 21:47 622 2

  • кюстендил-
  • череши-
  • празник

И тази година Кюстендил представи най-добрите череши от всички села в околността

Картини от … череши (СНИМКИ) - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

За 19-та година Кюстендил събра най-добрите производители на череши в региона. Хиляди българи и туристи посетиха Празника на черешата в едноименния град.

Тази година посетителите имаха възможност и сами да си наберат череши срещу символична сума. За хората това е атракция, но за производителите – помощ, на фона на липсата на достатъчно работна ръка. Производителите обясняваха, че черешата трябва да се бере с дръжката, защото така остава свежа по-дълго. Ако бъде откъсната без нея, плодът омеква по-бързо и трябва да се консумира почти веднага.

Кюстендилският край отдавна е известен като „Овощната градина на България“. Според информацията на Община Кюстендил началото на националното овощарско изложение е поставено още през 1896 г., когато в града е учредена Първата национална овощарска изложба. Именно тогава Кюстендил получава званието „Майка на българското овощарство“.

Черешата остава един от най-силните местни символи — част от бита, икономиката и културния образ на региона. По време на празника се представят различни сортове, включително създадени в Института по земеделие в Кюстендил, както и продукцията на земеделски производители от района.

Над 180 хибридни сорта череши има. Създаването на сорт отнема близо 26 години, обясняват специалисти.


Кюстендил / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Кольо

    7 0 Отговор
    В началото на месец май ревяха, че студеното време е унищожило всичките череши и искаха помощи. Сега пък има череши, ама няма кой да ги бере. Малко се пообърках.

    21:55 29.06.2026

  • 2 Неее

    3 0 Отговор
    То не беше слана градушки,суша и реване за компенсиране,а сега изведнъж пребогата реколта.Аз ли съм глупав или...
    Жива да не бях

    22:00 29.06.2026