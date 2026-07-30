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Саудитска Арабия е изправена пред най-рязкото свиване на икономиката след коронавируса

Саудитска Арабия е изправена пред най-рязкото свиване на икономиката след коронавируса

30 Юли, 2026 14:51 656 7

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БВП на Саудитска Арабия се сви с 4,8% на годишна база между април и юни

Саудитска Арабия е изправена пред най-рязкото свиване на икономиката след коронавируса - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

На фона на конфликта между САЩ и Иран, БВП на Саудитска Арабия се сви с 4,8% на годишна база между април и юни, което е най-рязкото тримесечно намаление от пандемията от коронавирус, съобщи аг. Bloomberg.

Икономическият спад в кралството през второто тримесечие на тази година е причинен от проблеми с износа на петрол поради блокажи в Ормузкия проток. Петролният сектор на Саудитска Арабия е намалял с 24,7%, в сравнение с 2,9% ръст през първото тримесечие. Производството на петрол в страната също е намаляло и остава под нивата отпреди конфликта.

Според прогнозите на МВФ, темпът на икономически растеж на Саудитска Арабия ще се забави до 1,7% през 2026 г. През 2027 г. се очаква растежът да се ускори до 5,5% поради изпълнението на проекти за диверсификация на икономиката, които са се превърнали в приоритет на правителството.

След избухването на войната между САЩ и Израел с Иран на 28 февруари, иранските власти решиха да затворят Ормузкия проток за плавателни съдове, свързани със страните на САЩ и Израел или държави, които подкрепяха агресията срещу Ислямската република. Проливът е стратегически важен корабен коридор, през който се транспортира приблизително 25% от световната търговия с петрол.

През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Износът на петрол от Саудитска Арабия по този маршрут впоследствие се възобнови, но се сблъска с нови заплахи за сигурността, след като прекратяването на огъня беше нарушено.


Саудитска Арабия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    6 0 Отговор
    С прЕатели като ШАШт-
    врагове не ти трябват❗

    14:55 30.07.2026

  • 2 ХоХо

    0 0 Отговор
    Кочо Пернишки да ходи да купува на безценица гарсониера в пустинята 😀

    14:58 30.07.2026

  • 3 Но, за сметка на това

    0 0 Отговор
    Американците ще им дадат да обогатяват Уран под тяхно ръководство и някой ден да си построят американска ядрена централа. Изобилието на ресурси в случая на СА не води до развитие, а до вечна зависимост.

    Коментиран от #4

    15:01 30.07.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Но, за сметка на това":

    Трай коньо, за зелена трева в някой оазис❗
    Янкиту нищо не ДАВА,
    янкиту само взима ❗

    15:07 30.07.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 поп Панде

    1 0 Отговор
    „Може да е опасно да бъдеш враг на Америка, но да бъдеш неин приятел е фатално“
    Хенри Кисинджър

    15:26 30.07.2026

  • 7 Само че

    0 0 Отговор
    Саудитска Арабия изнася нефт през пристанище на Червено море и заобикаля Ормузкия проток.

    15:52 30.07.2026