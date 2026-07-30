Саудитска Арабия е изправена пред най-рязкото свиване на икономиката след коронавируса

На фона на конфликта между САЩ и Иран, БВП на Саудитска Арабия се сви с 4,8% на годишна база между април и юни, което е най-рязкото тримесечно намаление от пандемията от коронавирус, съобщи аг. Bloomberg.

Икономическият спад в кралството през второто тримесечие на тази година е причинен от проблеми с износа на петрол поради блокажи в Ормузкия проток. Петролният сектор на Саудитска Арабия е намалял с 24,7%, в сравнение с 2,9% ръст през първото тримесечие. Производството на петрол в страната също е намаляло и остава под нивата отпреди конфликта.

Според прогнозите на МВФ, темпът на икономически растеж на Саудитска Арабия ще се забави до 1,7% през 2026 г. През 2027 г. се очаква растежът да се ускори до 5,5% поради изпълнението на проекти за диверсификация на икономиката, които са се превърнали в приоритет на правителството.

След избухването на войната между САЩ и Израел с Иран на 28 февруари, иранските власти решиха да затворят Ормузкия проток за плавателни съдове, свързани със страните на САЩ и Израел или държави, които подкрепяха агресията срещу Ислямската република. Проливът е стратегически важен корабен коридор, през който се транспортира приблизително 25% от световната търговия с петрол.

През юни Вашингтон и Техеран подписаха меморандум за разбирателство, призоваващ за незабавно прекратяване на военните действия на всички фронтове. Износът на петрол от Саудитска Арабия по този маршрут впоследствие се възобнови, но се сблъска с нови заплахи за сигурността, след като прекратяването на огъня беше нарушено.