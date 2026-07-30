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Букурещ иска въобновяване на проекта за газопровода AGRI

Букурещ иска въобновяване на проекта за газопровода AGRI

30 Юли, 2026 15:11 900 5

  • румъния-
  • азербайджан-
  • agri-
  • газопровод-
  • изграждане

Румъния е заинтересована от доставки на туркменски газ на европейския пазар

Букурещ иска въобновяване на проекта за газопровода AGRI - 1
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Румъния предложи на Туркменистан да възобнови проекта за газопровод AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) за доставка на каспийски природен газ на европейския пазар. Това съобщи Международният информационен център на Държавния комитет на Туркменистан за телевизия, радиоразпръскване и кинематография.

Според центъра в румънската столица се е провела среща между Михай Дарабан, президент на Търговско-промишлената палата на Румъния, и Анамамет Анаев, посланик на Туркменистан в Букурещ. По време на срещата страните са обсъдили възможностите за сътрудничество в енергийния сектор и укрепване на транспортните и логистични връзки между пристанищата Констанца и Туркменбаши.

Дарабан, по-специално, се застъпи за възобновяване на проекта AGRI, който има за цел да доставя каспийски природен газ на европейския пазар чрез азербайджанския и грузинския транспортен коридор и газопровода BRUA (България-Румъния-Унгария-Австрия).

Проектът за газопровод AGRI започна през 2010 г. В момента е замразен.


Азербайджан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жалко, че си нямат

    6 2 Отговор
    министърпредседател като Крадев да ги впрегне да строят турски (НАТО) тръбопроводи със собствни средства.

    15:16 30.07.2026

  • 2 камънчо

    4 1 Отговор
    и отново туристи с гемия да го бастисат?

    15:18 30.07.2026

  • 3 камънчо

    3 1 Отговор
    туркменският газ е малко повече разработен от нашият и засега в политобеми. отново ще е руски, недемократичен.

    15:21 30.07.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Баламата

    0 0 Отговор
    Румънците и те са избудаляли в тая жега

    15:52 30.07.2026