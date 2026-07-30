Букурещ иска въобновяване на проекта за газопровода AGRI

Румъния предложи на Туркменистан да възобнови проекта за газопровод AGRI (Azerbaijan-Georgia-Romania Interconnector) за доставка на каспийски природен газ на европейския пазар. Това съобщи Международният информационен център на Държавния комитет на Туркменистан за телевизия, радиоразпръскване и кинематография.

Според центъра в румънската столица се е провела среща между Михай Дарабан, президент на Търговско-промишлената палата на Румъния, и Анамамет Анаев, посланик на Туркменистан в Букурещ. По време на срещата страните са обсъдили възможностите за сътрудничество в енергийния сектор и укрепване на транспортните и логистични връзки между пристанищата Констанца и Туркменбаши.

Дарабан, по-специално, се застъпи за възобновяване на проекта AGRI, който има за цел да доставя каспийски природен газ на европейския пазар чрез азербайджанския и грузинския транспортен коридор и газопровода BRUA (България-Румъния-Унгария-Австрия).

Проектът за газопровод AGRI започна през 2010 г. В момента е замразен.