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Над 70% от американците смятат, че големите технологични компании имат твърде много власт

Над 70% от американците смятат, че големите технологични компании имат твърде много власт

29 Юли, 2026 17:37 492 2

  • сащ-
  • технологични компании-
  • анкета-
  • информация

Повечето подкрепят използването на съществуващите антитръстови закони от щатските и федералните агенции срещу подобни организации

Над 70% от американците смятат, че големите технологични компании имат твърде много власт - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Над 70% от американците смятат, че големите технологични компании и техните ръководители притежават твърде много власт, съобщава Axios, позовавайки се на анкета на YouGov.

Според анкетата американците са не само загрижени за широкото влияние на големите технологични компании, но и одобряват правителственото регулиране на дейността им. Проучване сред 1275 души установи, че 68% от американците подкрепят използването на съществуващите антитръстови закони от щатските и федералните агенции срещу технологичните компании, докато 3% са против. Освен това 90% от анкетираните са загрижени за това как големите корпорации събират и използват лични данни. 72% заявяват, че са използвали изкуствен интелект през последните три месеца, докато по-малко от 20% от анкетираните се доверяват на големите компании да управляват развитието и растежа на ИИ.

„Американците ясно заявиха, че харесват това, което технологиите могат да правят, но са дълбоко загрижени за властта, която няколко корпорации имат над тях“, каза Хари Годфри, изпълнителен директор на Асоциацията на малките технологични компании, коментирайки резултатите от анкетата.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Фащ се управлява от клоуни ционисти на каишка от Ротшилд ,Европа от идиоти ,тези технологични компании не са ли част от държавата

    18:17 29.07.2026

  • 2 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Рибата се вмирисва от към главата над ,70% от говедата мислят и си вярват че останалия свят им принадлежи

    18:22 29.07.2026