Класация определи топ 50 на най-добрите морски хотели в Северна Гърция

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите хотели в Северна Гърция, която класация обхваща районите на Халкидики, Кавала и остров Тасос, които са подходящи за лятна ваканция, пише travelnews.bg.
В нея не влизат градските хотели в Солун, защото имат друга насоченост. Най-луксозният хотел в Северна Гърция е Sani Asterias (5 звезди) в курорта Сани (Халкидики), който предлага изключителен лукс и изтънченост със своите къщи до брега. Намира се на първия ръкав Касандра и разполага със собствен плаж.
Отличието беше връчено от Мирослав Иванов, главен редактор на списание Travel&Lifestyle, лично на Кевин Кайнц, генерален мениджър на Sani Asterias.
Второто място е за The Danai (5 звезди) в Никити, който се намира на втория ръкав Ситония на Халкидики. Третото място също отива в курорта Сани – за петзвездното бижу Porto Sani.
Най-много луксозни хотели има в Халкидики, като най-добре са представени веригите Sani и Ikos. Повечето хотели на полуострова се обновяват, но и постоянно излизат нови и по-добри предложения. Халкидики като цяло започва да се превръща в луксозна дестинация, заяви Мирослав Иванов.
На снимката: Кевин Кайнц, генерален мениджър на Sani Asterias (вдясно), получи отличието от Мирослав Иванов, главен редактор на списание Travel&Lifestyle (в средата)
Класацията на Travel&Lifestyle е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking,Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, обзавеждане и обслужване.
T&L Топ 50 на най-добрите хотели в Северна Гърция
- Sani Asterias, Сани (Халкидики)
- The Danai, Никити (Халкидики)
- Porto Sani, Сани (Халкидики)
- Domes Noruz Kassandra, Ханиоти (Халкидики) - Adults Only
- Imaret Hotel, Кавала
- Ikos Oceania, Неа Мудания
- Ikos Olivia, Геракини (Халкидики)
- MERAVIA Leonardo Limited Edition - Adults Only, Афитос (Халкидики)
- Avaton Luxury Beach Resort - Relais & Chateaux, Уранополи (Халкидики)
- Zeus Eleva Kassandra Lagoon, Ханиоти, (Халкидики) - нов
- Medite Kassandra Resort, Нея Мудания - нов
- Sani Dunes, Сани (Халкидики)
- Zeus Eleva Ajul, Агия Параскеви (Халкидики)
- Mount Athos Resort, Йерисос (Халкидики)
- Eagles Villas - Small Luxury Hotels of The World, Уранополи (Халкидики)
- Pomegranate Wellness Spa Hotel, Неа Потидея 9.5
- Sani Club, Сани (Халкидики)
- Sani Beach, Сани (Халкидики)
- Miraggio Thermal Spa Resort, Палиурион (Халкидики)
- Sea Coast Resort, Йеракини
- Eagles Palace - Small Luxury Hotels of the World, Уранополи (Халкидики)
- Acrotel Athena Pallas & Residenc, Елия (Халкидики)
- Akrolithos Luxury Suites & Spa, Флогита
- Sandy Seaside Suites, Флогита
- Cavo del Sol, Сарти (Халкидики)
- Meli Suites, остров Тасос
- Alexandra Golden Boutique Hotel-Adults Only, Остров Тасос
- NŪSA suites & villas, Пефкохори, (Халкидики)
- SUN RESIDENCE Exclusive Seaside Suites, Полихроно (Халкидики)
- Zest Thassos Luxury Retreat, остров Тасос
- Antigoni Seaside Resort, Ормос Панагияс, (Халкидики)
- Flamingo View Suites & Villas, Неа Потидея, (Халкидики)
- Alexandra Elegance Bridging Generations, остров Тасос
- Oniro Boutique Hotel, Торони (Халкидики)
- Potidea Palace Hotel, Неа Потидея (Халкидики)
- Rigas Boutique Hotel & Spa, Афитос, (Халкидики)
- White Suites Resort- Adults Only Hotel, Афитос (Халкидики)
- Sea Coast Resort, Йеракини (Халкидики)
- Secret Paradise Hotel & Spa, Неа Каликратия
- Anassa Boutique Living, Никити, (Халкидики)
- Afitis Boutique Hotel, Афитос (Халкидики)
- Zelia Halkidiki, part of Destination by Hyatt - Adults Only, Неа Потидея (Халкидики)
- Olympion Sunset, Фурка (Халкидики)
- Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel, Калитея (Халкидики)
- Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort, Никити (Халкидики)
- Trypiti Resort Blue Dream Palace and Hive Water Park, Остров Тасос
- Myra Hotel, край Кавала
- Ammon Zeus Luxury Beach Hotel, Калитея, (Халкидики)
- Alia Palace Hotel - Adults Only 16+, Пефкохори, (Халкидики)
- Krotiri Resort, Агиос Николаос (Халкидики)