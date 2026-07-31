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Класация определи топ 50 на най-добрите морски хотели в Северна Гърция

Класация определи топ 50 на най-добрите морски хотели в Северна Гърция

31 Юли, 2026 12:04, обновена 31 Юли, 2026 11:17 1 178

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Начело е луксозният Sani Asterias (5 звезди) в курорта Сани (Халкидики)

Класация определи топ 50 на най-добрите морски хотели в Северна Гърция - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Списание Travel&Lifestyle определи топ 50 на най-добрите хотели в Северна Гърция, която класация обхваща районите на Халкидики, Кавала и остров Тасос, които са подходящи за лятна ваканция, пише travelnews.bg.

В нея не влизат градските хотели в Солун, защото имат друга насоченост. Най-луксозният хотел в Северна Гърция е Sani Asterias (5 звезди) в курорта Сани (Халкидики), който предлага изключителен лукс и изтънченост със своите къщи до брега. Намира се на първия ръкав Касандра и разполага със собствен плаж.

Отличието беше връчено от Мирослав Иванов, главен редактор на списание Travel&Lifestyle, лично на Кевин Кайнц, генерален мениджър на Sani Asterias.

Второто място е за The Danai (5 звезди) в Никити, който се намира на втория ръкав Ситония на Халкидики. Третото място също отива в курорта Сани – за петзвездното бижу Porto Sani.

Най-много луксозни хотели има в Халкидики, като най-добре са представени веригите Sani и Ikos. Повечето хотели на полуострова се обновяват, но и постоянно излизат нови и по-добри предложения. Халкидики като цяло започва да се превръща в луксозна дестинация, заяви Мирослав Иванов.

Класация определи топ 50 на най-добрите морски хотели в Северна Гърция

На снимката: Кевин Кайнц, генерален мениджър на Sani Asterias (вдясно), получи отличието от Мирослав Иванов, главен редактор на списание Travel&Lifestyle (в средата)

Класацията на Travel&Lifestyle е подредена на базата на отзивите на самите клиенти в резервационните платформи Booking,Hotels.com, Agoda, Tripadvisor, Facebook, Google и др., както и лични посещения на журналистите ни. В нея попадат обекти, които имат изключителен уют, разположение, обзавеждане и обслужване.

 

T&L Топ 50 на най-добрите хотели в Северна Гърция

 

  1. Sani Asterias, Сани (Халкидики)
  2. The Danai, Никити (Халкидики)
  3. Porto Sani, Сани (Халкидики)
  4. Domes Noruz Kassandra, Ханиоти (Халкидики) - Adults Only
  5. Imaret Hotel, Кавала
  6. Ikos Oceania, Неа Мудания
  7. Ikos Olivia, Геракини (Халкидики)
  8. MERAVIA Leonardo Limited Edition - Adults Only, Афитос (Халкидики)
  9. Avaton Luxury Beach Resort - Relais & Chateaux, Уранополи (Халкидики)
  10. Zeus Eleva Kassandra Lagoon, Ханиоти, (Халкидики) - нов
  11. Medite Kassandra Resort, Нея Мудания - нов
  12. Sani Dunes, Сани (Халкидики)
  13. Zeus Eleva Ajul, Агия Параскеви (Халкидики)
  14. Mount Athos Resort, Йерисос (Халкидики)
  15. Eagles Villas - Small Luxury Hotels of The World, Уранополи (Халкидики)
  16. Pomegranate Wellness Spa Hotel, Неа Потидея 9.5
  17. Sani Club, Сани (Халкидики)
  18. Sani Beach, Сани (Халкидики)
  19. Miraggio Thermal Spa Resort, Палиурион (Халкидики)
  20. Sea Coast Resort, Йеракини
  21. Eagles Palace - Small Luxury Hotels of the World, Уранополи (Халкидики)
  22. Acrotel Athena Pallas & Residenc, Елия (Халкидики)
  23. Akrolithos Luxury Suites & Spa, Флогита
  24. Sandy Seaside Suites, Флогита
  25. Cavo del Sol, Сарти (Халкидики)
  26. Meli Suites, остров Тасос
  27. Alexandra Golden Boutique Hotel-Adults Only, Остров Тасос
  28. NŪSA suites & villas, Пефкохори, (Халкидики)
  29. SUN RESIDENCE Exclusive Seaside Suites, Полихроно (Халкидики)
  30. Zest Thassos Luxury Retreat, остров Тасос
  31. Antigoni Seaside Resort, Ормос Панагияс, (Халкидики)
  32. Flamingo View Suites & Villas, Неа Потидея, (Халкидики)
  33. Alexandra Elegance Bridging Generations, остров Тасос
  34. Oniro Boutique Hotel, Торони (Халкидики)
  35. Potidea Palace Hotel, Неа Потидея (Халкидики)
  36. Rigas Boutique Hotel & Spa, Афитос, (Халкидики)
  37. White Suites Resort- Adults Only Hotel, Афитос (Халкидики)
  38. Sea Coast Resort, Йеракини (Халкидики)
  39. Secret Paradise Hotel & Spa, Неа Каликратия
  40. Anassa Boutique Living, Никити, (Халкидики)
  41. Afitis Boutique Hotel, Афитос (Халкидики)
  42. Zelia Halkidiki, part of Destination by Hyatt - Adults Only, Неа Потидея (Халкидики)
  43. Olympion Sunset, Фурка (Халкидики)
  44. Aegean Melathron Thalasso Spa Hotel, Калитея (Халкидики)
  45. Ammoa Luxury Hotel & Spa Resort, Никити (Халкидики)
  46. Trypiti Resort Blue Dream Palace and Hive Water Park, Остров Тасос
  47. Myra Hotel, край Кавала
  48. Ammon Zeus Luxury Beach Hotel, Калитея, (Халкидики)
  49. Alia Palace Hotel - Adults Only 16+, Пефкохори, (Халкидики)
  50. Krotiri Resort, Агиос Николаос (Халкидики)


Гърция
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