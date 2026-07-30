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Германия разработи секретен план за справяне с дефицита на ток

Германия разработи секретен план за справяне с дефицита на ток

30 Юли, 2026 14:25 845 11

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Индустриалните потребители на електроенергия с годишно потребление над 8 GWh ще бъдат задължени да се регистрират централно в новата Платформа за енергийна сигурност

Германия разработи секретен план за справяне с дефицита на ток - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Германската Федерална мрежова агенция (регулатор) подготвя индустрията за евентуално дългосрочно прекъсване на електрозахранването: агенцията е разработила секретен план в случай на недостиг на електроенергия, съобщи вестник Die Welt.

Индустриалните потребители на електроенергия с годишно потребление над 8 GWh в бъдеще ще бъдат задължени да се регистрират централно в новата Платформа за енергийна сигурност (SiPlaS) и в случай на извънредна ситуация ще бъдат задължени да осигурят техническа възможност за изключване от мрежата по нейно нареждане. С този нов инструмент Федералната мрежова агенция подготвя страната за възможността за т. нар. дългосрочен недостиг на електроенергия. Според вътрешни документи на операторите на електропреносни мрежи, регулаторът по този начин се подготвя за първи път за прекъсвания на електрозахранването с продължителност „от няколко дни до седмици“.

Според документа, в случай на извънредна ситуация, такива предприятия ще бъдат задължени да намалят потреблението на електроенергия при заповед, издадена в рамките на 3 дни до 24 часа. Както вече е обичайна практика на газовия пазар, Федералната агенция по електроенергийните мрежи в този случай ще поеме ролята на федерален орган за балансиране на натоварването в електроенергийния сектор, организирайки държавното разпределение на останалите налични квоти за електроенергия. Подобна платформа съществува на газовия пазар от 2023 г. Създаването ѝ е провокирано от внезапното прекъсване на доставките от Русия, най-важният доставчик на газ за Германия и ЕС по това време.

Федералната агенция по електроенергийните мрежи отбеляза, че SiPlaS е „цифрова платформа, предназначена да подобри комуникацията и координацията в случай на недостиг на енергия“. Платформата се създава „превантивно, от името на Федералната агенция по електроенергийните мрежи, считано от 2024 г., за да се осигурят ефективни действия в случай на извънредна ситуация“. В момента, подчерта регулаторът, няма недостиг на електроенергия. „Електрозахранването в Германия е изключително надеждно и Федералната агенция за мрежи продължава да счита мащабните прекъсвания на електрозахранването за изключително малко вероятни“, твърди регулаторът.

Новият регулаторен инструмент вероятно е бил разработен в строга секретност в продължение на две години. В интернет няма споменавания за планове за създаване на платформа за сигурност, нито за допълнителни държавни правомощия за намеса в електроенергийния сектор. Вестникът също така отбелязва, че в документа относно функционирането на Платформата за енергийна сигурност се посочва, че публикуването не е планирано, тъй като тези планове биха могли да предизвикат „обществено безпокойство“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ккк

    16 1 Отговор
    укрите ще им пратят ток нали Кирцата беше договорил с укрия

    14:31 30.07.2026

  • 2 Жожи

    18 1 Отговор
    Недостиг на ел енергия в ЕС. И тъй като Германия може да плати по скъпо ел енергия, произвеждана в България, то тя ще дръпне количествата от българските потребители. Честито!

    14:33 30.07.2026

  • 3 Kaлпазанин

    15 1 Отговор
    ,А зимата ко правим ,трудно е без ток и газ урсулианците ли ще ни топлят ?????хип не ги мисля аз си имам дръвца

    14:33 30.07.2026

  • 4 Мдаа!🤔

    12 1 Отговор
    Германските секрети ги четем по вестниците! Още санкции трябват, да четем и доклади за продоволствието!😂

    14:35 30.07.2026

  • 5 Пич

    13 0 Отговор
    Хакнах им сървара, и:
    - Няма да ядат месо повече от 400 грама на човек месечно
    - Щ ядат по веднъж на ден, а по празниците, два пъти
    - Германски учени са установили, че температура от -23° е много покезна за организма
    - Ще живеят здравословно, като зарежат автомобилите
    - Ще се къпят цялото семейство заедно накуп веднъж месечно
    - Употребената вода ще се събира в бидон за къпане следващият месец
    - Ще си светят със свещи - назад към природата

    Когато декодирам следващата страница на секретният документ, ще ви държа в течение...

    14:35 30.07.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    8 0 Отговор
    Хайде на Електромобилитееееее❗

    14:35 30.07.2026

  • 7 Чакай, сега

    14 1 Отговор
    Че нещо не разбрах. До преди няколко месеца ни се говореше, че в Германия има толкова много инсталирани мощности от ВЕИ, че електроенергията е в излишък и цената и е отрицателна. Сега, изведнъж, секретен план за справяне с прекъсвания за седмица и повече, който е създаден поради "внезапното прекъсване на доставките от Русия, най-важният доставчик на газ за Германия и ЕС по това време", което германците сами си натресоха.

    14:35 30.07.2026

  • 8 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    11 1 Отговор
    Слънчаслия, как е ❓
    --- "Скоро всички автомобили ще са на ток!"
    --- Ама няма ток!
    --- Няма значение❗

    14:38 30.07.2026

  • 9 Еха

    5 0 Отговор
    Как па го разбраате , гато е секретен ?!

    14:41 30.07.2026

  • 10 Факт

    4 1 Отговор
    Режим на тока от комунизма...

    14:50 30.07.2026

  • 11 Трябва

    0 0 Отговор
    Да е сигурно, че ще има достатъчно електроенергия за т.н. "фабрики за изкуствен интелект", иначе стадото може да излезе извън контрол. Но нещата ще се оправят до десет години, има много паркове( дето им казват гори, ама то не са гори ) където още няма перки и слънчеви панели.

    16:07 30.07.2026