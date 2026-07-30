Германия разработи секретен план за справяне с дефицита на ток

Германската Федерална мрежова агенция (регулатор) подготвя индустрията за евентуално дългосрочно прекъсване на електрозахранването: агенцията е разработила секретен план в случай на недостиг на електроенергия, съобщи вестник Die Welt.

Индустриалните потребители на електроенергия с годишно потребление над 8 GWh в бъдеще ще бъдат задължени да се регистрират централно в новата Платформа за енергийна сигурност (SiPlaS) и в случай на извънредна ситуация ще бъдат задължени да осигурят техническа възможност за изключване от мрежата по нейно нареждане. С този нов инструмент Федералната мрежова агенция подготвя страната за възможността за т. нар. дългосрочен недостиг на електроенергия. Според вътрешни документи на операторите на електропреносни мрежи, регулаторът по този начин се подготвя за първи път за прекъсвания на електрозахранването с продължителност „от няколко дни до седмици“.

Според документа, в случай на извънредна ситуация, такива предприятия ще бъдат задължени да намалят потреблението на електроенергия при заповед, издадена в рамките на 3 дни до 24 часа. Както вече е обичайна практика на газовия пазар, Федералната агенция по електроенергийните мрежи в този случай ще поеме ролята на федерален орган за балансиране на натоварването в електроенергийния сектор, организирайки държавното разпределение на останалите налични квоти за електроенергия. Подобна платформа съществува на газовия пазар от 2023 г. Създаването ѝ е провокирано от внезапното прекъсване на доставките от Русия, най-важният доставчик на газ за Германия и ЕС по това време.

Федералната агенция по електроенергийните мрежи отбеляза, че SiPlaS е „цифрова платформа, предназначена да подобри комуникацията и координацията в случай на недостиг на енергия“. Платформата се създава „превантивно, от името на Федералната агенция по електроенергийните мрежи, считано от 2024 г., за да се осигурят ефективни действия в случай на извънредна ситуация“. В момента, подчерта регулаторът, няма недостиг на електроенергия. „Електрозахранването в Германия е изключително надеждно и Федералната агенция за мрежи продължава да счита мащабните прекъсвания на електрозахранването за изключително малко вероятни“, твърди регулаторът.

Новият регулаторен инструмент вероятно е бил разработен в строга секретност в продължение на две години. В интернет няма споменавания за планове за създаване на платформа за сигурност, нито за допълнителни държавни правомощия за намеса в електроенергийния сектор. Вестникът също така отбелязва, че в документа относно функционирането на Платформата за енергийна сигурност се посочва, че публикуването не е планирано, тъй като тези планове биха могли да предизвикат „обществено безпокойство“.