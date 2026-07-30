Рекорден добив на злато

Според Световния златен съвет (WGC), световното производство на злато през второто тримесечие на 2026 г. достигна рекордните 966 тона, най-високото ниво за отчетния период от 2000 г. насам.

Производството на злато през второто тримесечие на 2026 г. е надхвърлило предишния рекорд от 948 тона, регистриран през второто тримесечие на 2025 г., с почти 2%. Обемът на производството се е увеличил със 7% в сравнение с предходното тримесечие, главно поради сезонни фактори.

Според доклада на WGC, значителни годишни увеличения на производството през второто тримесечие са регистрирани в Канада (+29%), Чили (+24%), Буркина Фасо (+17%) и Гана (+8%).

Въпреки това, обемите на производство в редица страни са намалели през второто тримесечие поради фактори, свързани с безопасността и геоложки фактори. По този начин, спад в производството е регистриран в Никарагуа (-33% на годишна база), Мексико (-23%), Съединените щати (-12%) и Китай (-8%).

Глобалното търсене на златни бижута през второто тримесечие на 2026 г. е намаляло със 17% в сравнение с второто тримесечие на 2025 г. до 278 тона, според данни на Световния златен съвет (WGC). Това се обяснява с високите цени, които ограничават наличността и подтикват потребителите да намалят покупките.

През първата половина на годината глобалното търсене на бижута в парично изражение се е увеличило с 22% на годишна база, достигайки 86 милиарда долара. Това показва, че въпреки че високите цени ограничават продажбите, потребителските разходи остават значителни, особено в региони, където златните бижута служат като средство за съхранение на стойност и запазване на богатството.

В Китай търсенето на златни бижута е спаднало с 28% на годишна база през второто тримесечие, достигайки най-ниското си ниво за второто тримесечие от 2004 г. насам. Това се дължи на сезонността, общото отслабване на потребителското търсене и въздействието на високите и нестабилни цени. В парично изражение разходите са се увеличили с 11%, достигайки 21 милиарда долара през първата половина на годината.

Търсенето на бижута в Индия спадна с 15% на годишна база през второто тримесечие до 75 тона, което е най-ниското ниво през второто тримесечие от началото на пандемията. През първата половина на годината търсенето спадна със 17% на годишна база до 141 тона, но в парично изражение се увеличи с 26% до 21 милиарда долара.

В Близкия изток търсенето на златни бижута също остана слабо поради високите цени. В Саудитска Арабия търсенето спадна с 8% на годишна база. В Египет търсенето спадна с 14% поради инфлацията и волатилността на валутния курс. В ОАЕ търсенето спадна за 14-то поредно тримесечие. Турция продължи да се бори поради високата инфлация.

В Индонезия годишните продажби намаляха за 13-то поредно тримесечие, тъй като потребителите, изправени пред трудни икономически условия, все повече предпочитаха бижута с по-ниско съдържание на благородни метали. Виетнам също регистрира най-големия годишен спад на продажбите в региона (-28%). Япония остана един от най-устойчивите пазари на бижута, докато Република Корея беше изключение, показвайки умерен растеж в търсенето на бижута (+6% на годишна база). В Австралия търсенето на бижута намаля в съответствие със световните тенденции, тъй като високите цени ограничиха дискреционните разходи.