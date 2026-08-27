Изкуственият интелект принуди британски фирми да намалят дистанционната работа

Ръководителите на британските консултантски фирми възнамеряват да намалят дистанционната работа за младшите служители, за да развият техните меки умения на фона на въвеждането на изкуствения интелект (ИИ), според Financial Times (FT).

ИИ поема все по-голямо количество техническа работа, което прави човешките умения по-търсени. Според ръководителите на компаниите, тези умения трябва да се развиват чрез лични взаимодействия в офиса.

Сайе Ганбари, ръководител на консултантската практика на EY във Великобритания, заяви, че компанията ще бъде принудена да намали гъвкавостта в полза на лично присъствие, за да помогне на служителите да развият своите „меки умения“. Тя добави, че „това ще бъде значително предизвикателство за ръководството“, тъй като много служители вече са изградили начина си на живот около дистанционната работа. Консултантските фирми използват модел на чиракуване, при който младшите сътрудници следват старшите си колеги. По време на пандемията обаче обучението за работа в екип беше пренебрегнато, като приоритет беше даден на ИИ и техническите умения. EY сега инвестира в обучение за меки умения.

KPMG експериментира с нови подходи към обучението на живо, за да развие както меки, така и технически умения. Boston Consulting Group разширява офис дейностите, включително шахматни клубове и спортни клубове, за да насърчи младшите консултанти да прекарват повече време в офиса.

Deloitte и PwC преди това са стартирали допълнително обучение за младши сътрудници, след като са забелязали по-слабите им умения за работа в екип и комуникация в сравнение с предишните поколения. Azets е намалил изискванията си за оценка при наемане на работа и насърчава служителите да прекарват четири дни в седмицата в офиса за неформално обучение.