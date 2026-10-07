Porsche свива разходите и залага на по-скъпи модели

Porsche представи план за преструктуриране, който поставя по-скъпите и по-ексклузивни автомобили в центъра на бъдещото развитие. Германският производител цели да достигне рентабилност при продажби под 200 000 автомобила годишно – значително под 279 449-те доставки през миналата година.

Стратегията „Sportwagenschmiede ’35“ предвижда съкращаване на около 9000 работни места до 2035 г., или приблизително една пета от персонала. Планът е изготвен на фона на отслабналото търсене в Китай, американските мита, високите разходи и забавянето на пазара на електромобили. От началото на борсовото листване на Porsche през 2022 г. глобалните доставки са се понижили с почти 10%.

По-малко варианти, повече автомобили от високия клас

Porsche възнамерява да намали броя на вариантите на моделите с около 20%. Очакването е това да увеличи средносрочно продажбите на отделен вариант с приблизително 30%. Компанията ще насочи по-голяма част от портфолиото си към D и E сегментите, където се позиционират по-големите и по-скъпи автомобили. Делът им трябва да нарасне с около 45%.

В плановете влиза разработването на платформа за спортен автомобил със средно разположен двигател, която може да даде началото на моделна линия над 911. Porsche проучва и възможността за SUV от D сегмента, позициониран над Cayenne. Производителят ще продължи да развива едновременно автомобили с двигатели с вътрешно горене, plug-in хибриди и изцяло електрически модели.

Електрическите 718 Boxster и Cayman трябва да подкрепят продажбите през първата си пълна година на производство – 2028 г. През същата година е планирано представянето на нов SUV от B сегмента, който ще се предлага паралелно с електрическия Macan. Нов модел с двигател с вътрешно горене или plug-in хибридна система се очаква да има осезаем принос към продажбите и печалбата през 2029 г.

Цели за приходи и рентабилност

Porsche поставя средносрочна цел за приходи между 41 и 45 млрд. евро и оперативна рентабилност между 10% и 15%. В дългосрочен план компанията се стреми към оперативна рентабилност от 15% и автомобилен нетен паричен марж от 12%.

Главният изпълнителен директор Михаел Лайтерс заяви, че планът трябва да укрепи марката в трудна пазарна среда. „Искам да направя Porsche готова за бъдещето – компания, която остава силна в трудни времена и може да преодолее предизвикателствата на следващите десетилетия“, каза той.

Компанията очаква инвестициите и разходите за научноизследователска и развойна дейност да достигнат пик през 2026 г., след което да намалеят в средносрочен план. Така Porsche ще търси по-висока стойност от всеки продаден автомобил, вместо да разчита на увеличаване на обемите.