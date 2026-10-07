Евелина Славкова: Атаката в Черно море може да промени вота

Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море може да промени обществените нагласи преди президентските избори. Това коментира социологът Евелина Славкова от „Тренд“ на фона на започналия предизборен сблъсък.

В студиото на Euronews Bulgaria Славкова подчерта, че в момента има много неизвестни, а обществото очаква бързи и категорични отговори. „Много е важно да има бърза и адекватна реакция, както и пълна информация за това, което се случва“, коментира тя.

По думите ѝ, произхода на дроновете и това дали са руски или украински би могло да повлияе по различен начин на предизборните нагласи. Тя обаче отказа да прави предположения и подчерта, че компетентните институции трябва да установят фактите.

Инцидентът може да засили усещането, че войната в Украйна се приближава до България. „Това нещо, че войната все повече ще се доближава до нас, някак си ни изглеждаше много далечно. Всъщност все по-често виждаме такива случаи“, каза тя.

При нападението единият кораб е потънал, а екипажът му остана в неизвестност. Премиерът Румен Радев съобщи, че ударите са били нанесени с морски и въздушен дрон. Кой стои зад атаката все още не е установено с окончателно официално заключение.

Случаят прехвърли темата за сигурността в центъра на президентската кампания. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, докато политическите сили започнаха да настояват за отговори за произхода на дроновете и реакцията на държавата.

Сигурността влиза в предизборния сблъсък

Според Яница Петкова от „Мяра“ атаката може да даде „нов тласък на обществения дебат и на дебата по време на кампанията“, защото сигурността е основна тема за двете политически сили, които се състезават за президентския пост.

Доц. Милен Любенов очаква инцидентът да засили противопоставянето между лагерите на основните кандидати, но не смята, че сам по себе си ще преобърне нагласите. „По-скоро е вероятно да се стигне до консолидация на позициите и в двата лагера“, посочи той.

Тази оценка поставя акцента не толкова върху незабавна смяна на предпочитанията, колкото върху възможността партиите да мобилизират вече съществуващите си привърженици. Именно това е ефектът, който Евелина Славкова допуска като възможен преди вота.

Остава въпросът кой стои зад атаката

Харалан Александров заяви, че случилото се ще се превърне във водеща тема, тъй като войната вече има пряко отражение върху сигурността в региона. По думите му наред с обедняването, падащия стандарт и поскъпването войната и сигурността са сред основните тревоги на българското общество.

Политическият ефект от инцидента ще зависи и от следващите официални данни за атаката. Дотогава обвиненията за извършителя остават непотвърдени, а спорът между кандидатите се очаква да се съсредоточи върху защитата на българските интереси, реакцията на институциите и ролята на страната в регионалната сигурност.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bgonair.bg,Euronews Bulgaria