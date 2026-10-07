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Евелина Славкова: Атаката в Черно море може да промени вота
  Тема: Избори

Евелина Славкова: Атаката в Черно море може да промени вота

7 Октомври, 2026 13:36 1 548 53

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Експерти очакват инцидентът да засили дебата за сигурността и да мобилизира избиратели

Евелина Славкова: Атаката в Черно море може да промени вота - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море може да промени обществените нагласи преди президентските избори. Това коментира социологът Евелина Славкова от „Тренд“ на фона на започналия предизборен сблъсък.

В студиото на Euronews Bulgaria Славкова подчерта, че в момента има много неизвестни, а обществото очаква бързи и категорични отговори. „Много е важно да има бърза и адекватна реакция, както и пълна информация за това, което се случва“, коментира тя.

По думите ѝ, произхода на дроновете и това дали са руски или украински би могло да повлияе по различен начин на предизборните нагласи. Тя обаче отказа да прави предположения и подчерта, че компетентните институции трябва да установят фактите.

Инцидентът може да засили усещането, че войната в Украйна се приближава до България. „Това нещо, че войната все повече ще се доближава до нас, някак си ни изглеждаше много далечно. Всъщност все по-често виждаме такива случаи“, каза тя.

При нападението единият кораб е потънал, а екипажът му остана в неизвестност. Премиерът Румен Радев съобщи, че ударите са били нанесени с морски и въздушен дрон. Кой стои зад атаката все още не е установено с окончателно официално заключение.

Случаят прехвърли темата за сигурността в центъра на президентската кампания. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, докато политическите сили започнаха да настояват за отговори за произхода на дроновете и реакцията на държавата.

Сигурността влиза в предизборния сблъсък

Според Яница Петкова от „Мяра“ атаката може да даде „нов тласък на обществения дебат и на дебата по време на кампанията“, защото сигурността е основна тема за двете политически сили, които се състезават за президентския пост.

Доц. Милен Любенов очаква инцидентът да засили противопоставянето между лагерите на основните кандидати, но не смята, че сам по себе си ще преобърне нагласите. „По-скоро е вероятно да се стигне до консолидация на позициите и в двата лагера“, посочи той.

Тази оценка поставя акцента не толкова върху незабавна смяна на предпочитанията, колкото върху възможността партиите да мобилизират вече съществуващите си привърженици. Именно това е ефектът, който Евелина Славкова допуска като възможен преди вота.

Остава въпросът кой стои зад атаката

Харалан Александров заяви, че случилото се ще се превърне във водеща тема, тъй като войната вече има пряко отражение върху сигурността в региона. По думите му наред с обедняването, падащия стандарт и поскъпването войната и сигурността са сред основните тревоги на българското общество.

Политическият ефект от инцидента ще зависи и от следващите официални данни за атаката. Дотогава обвиненията за извършителя остават непотвърдени, а спорът между кандидатите се очаква да се съсредоточи върху защитата на българските интереси, реакцията на институциите и ролята на страната в регионалната сигурност.

Източници: nova.bg, bntnews.bg, bgonair.bg,Euronews Bulgaria


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    10 20 Отговор
    Атаката ще накара негласуващите да излязат да гласуват.

    Коментиран от #3, #6, #11, #14

    13:39 07.10.2026

  • 2 Атаката дори няма нищо общо с БГ.

    28 2 Отговор
    Нито с вота. Резултат от атаката че корабите са търсили спасение най в близко разстояние , към нашата граница. Морската ни служба си е свършила работата.

    13:40 07.10.2026

  • 3 Зеления

    39 9 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    "Атаката ще накара негласуващите да излязат да гласуват." - за кого да гласуват, за милиционера на ППДБ кандидат за вицепрезидент ли? - РОЗОВИ МЕЧТИ !

    Коментиран от #18

    13:41 07.10.2026

  • 4 Такива са сметките

    28 8 Отговор
    на наркоЗеленски.

    Криви сметки след яко дрогиране.

    Жалко за загиналите моряци!

    13:41 07.10.2026

  • 5 Интересно

    40 7 Отговор
    Защо като укрите думкаха кораби в Средиземно море никой от сегашните вресльовци не се чуваше? Или пък като рижият Дончо думкаше ирански кораби в международни води? Тишина от вресльовците. А сега някой думнал някакви кораби на 130км от БГ и какво? Путин каза, че нищо няма да влезе и излезе от Укрия. Какво не е ясно?

    Коментиран от #22

    13:41 07.10.2026

  • 6 Хората най добре

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Преценяват кандидатите
    Само оценките са смях

    13:41 07.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Защо бе ама хаа ахаха

    20 8 Отговор
    Русия защо атакува оръжията които режимът в София праща на нацистите в Киев?

    13:43 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 факт

    31 8 Отговор
    Евелинче, и как ще промени вота? Защо се изказваш неподготвена? Какво отношение към изборите в България имат чуждите дронове ударили чужди кораби в открито море?

    13:43 07.10.2026

  • 11 Който гласува с машинките на дявола,

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    той сключва договор с дявола.

    Договор за преизподнята.

    13:43 07.10.2026

  • 12 Щом Държавата Ми Бърка В Джоба !

    8 2 Отговор
    И Ми отнема Гражданските Права !

    Естествено е !

    Вота Ми Да Е !

    Срещу Това !

    13:43 07.10.2026

  • 13 Факти са факти

    16 3 Отговор
    Няма съмнение марсиански ли са дроновете или на баба Мецана. Знае се на 100% на кой са дроновете и затова се мълчи и крие! Което допълнително дразни и предизвиква неприязън и разочарование.

    Коментиран от #24, #26

    13:43 07.10.2026

  • 14 Никси

    7 6 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    Да да , мача е свирен предварително и победителя се знае , другото е комуфлаж !!!.

    13:45 07.10.2026

  • 15 Атаката в Черно море

    7 12 Отговор
    е атака по националната сигурност. Вотът е като вече свирен мач. Йоца и досега се мъдри в президентството. Сдоби се и с домашен любимец. Пак ще е секретарка на копринките и пак ще има уж президент и уж премиер

    13:45 07.10.2026

  • 16 Лопата Орешник

    18 6 Отговор
    Фамозно невежа чучарка! Кво ще промени бе? Щях да гласувам за Йотова, но понеже тя изстреля дрона или не излетя лично с нова Ефка да го свали, ей сега ще гласуваме за розово пони Гюро! Той щеше да излети!

    13:46 07.10.2026

  • 17 Хмм

    9 3 Отговор
    вотът може да бъде променен само ако Радев откаже подкрепа на йотова, без Радев тя е неизбираема

    13:46 07.10.2026

  • 18 За какдидатите,

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "Зеления":

    които са класи над първите 2 двойки според платените "социолози".

    13:47 07.10.2026

  • 19 мнение

    12 0 Отговор
    Тя , войната отдавна е до нас. Бедата ще дойде, когато войната стане СРЕЩУ нас.

    13:47 07.10.2026

  • 20 виктория

    8 2 Отговор
    глупости!!!

    13:47 07.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 вицът на деня

    11 7 Отговор
    хахахха - Славкова, ти съвсем се размечта и разпищоли хахаха - Гюргата нема шанс, приемете го пеперушки..

    13:49 07.10.2026

  • 24 фолцав флаг

    4 5 Отговор

    До коментар #13 от "Факти са факти":

    Абе лелинчо, да не би да са на дрогаря Зелуенски, че и той обича да си играе с таквия?! А?

    13:52 07.10.2026

  • 25 Ахъм

    6 6 Отговор
    Дано им проблесне нещо на сляпо привързаните към расия, че за тях ние сме неприятелска държава.

    13:52 07.10.2026

  • 26 Хмм

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Факти са факти":

    на кого са?

    13:54 07.10.2026

  • 27 Ивелинче,

    8 1 Отговор
    дроновете, много вероятно, са натовски и по-специално английски морски дронове.

    Обясни, това как би повлияло на гласуването!?

    13:54 07.10.2026

  • 28 Кои са тия две политически сили

    7 0 Отговор
    Които се състезавали за президентския пост ще но не ми е ясно и още малко ще повярвам на социологията проучвания в кавички.

    13:56 07.10.2026

  • 29 0407

    4 0 Отговор
    може може ..може и да не може.......и.т.н.

    13:57 07.10.2026

  • 30 Кои са тия две политически сили

    6 0 Отговор
    Които се били състезавали помежду си за президентския пост щото нещо не ми стана ясно и още малко ще повярвам на социологическите изследвания. ...

    13:59 07.10.2026

  • 31 може да може може и да не може

    6 0 Отговор
    Социологията е най-измислената наука, защото де факто е ненаука, а бръщолевеници и тука има тука нема.

    14:00 07.10.2026

  • 32 Сийка

    2 10 Отговор
    Всъщност всички избиратели е необходимо да помнят два случая:
    - На 5.09.1944 год.Съветския съюз ни обявява война, въпреки нашето неучастие в ВСВ ( винаги сме имали съветско посолство е София)
    - През 2022 год. Руската федерация ни вкара в списъка на неприятелските държави!!!

    ПОМНЕТЕ И МИСЛЕТЕ ( ако можете)

    Коментиран от #34, #35

    14:06 07.10.2026

  • 33 12345

    7 0 Отговор
    Тази ккака е права - след като окаринците удрят кораби в наши води, цапат затвореното Черно море, прецакват ни туризма по морето със замърсени води, то ясно е, че няма кой да гласува за ГГюро, който дава всичко на окаринците, подарява им милиарди и развява тяхното знаме над българското.

    14:06 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 2020

    7 2 Отговор

    До коментар #32 от "Сийка":

    Прав си, но
    ПОМНИ
    най-тежкти бомбардировки над София и други градове в България през 1943-44 година са дело на приятелите ни зад океана и от острова, без българи да са участвали във военни действия срещу краваритте.

    Коментиран от #47, #49

    14:17 07.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 ШЕФА

    5 1 Отговор
    Тая пък,ама скрии се Ма,само тая тъпотия ли успя да измислиш за да ти дадат ефирно време та да се сети някой че съществуваш ? Мача е уговорен,Тиквата,Прасето,БСП, ВМРО и Пагубни за България ще гласуват за Йотова.За да задържат далаверата на тях им трябва предсказуем и послушен продажник който ще разписва разпродаването и грабежа на българският народ без да задава въпроси и срещу малка комисиона .

    14:20 07.10.2026

  • 39 Троян

    2 3 Отговор
    Е аз си промених мнението. За никой няма да гласувам до няма да гласувам за никого.

    14:23 07.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Радев и Йотова тандемно се изложиха

    0 3 Отговор
    Рядко се случва двама човека последователно да настъпят една и съща мотика.

    14:28 07.10.2026

  • 43 Верваме ти

    4 0 Отговор
    Направо ще повлияе на милиони българи.На българина му дреме кой си прави бизнес със зърно или спец.железария.Интересуват го ,цените който препускат като коне на Тудоровден,горивата , парното тока,водата.Как ще закърпи зимата,с тези орязани на две заплати или пенсии.Повече го интересува,откъде щи има доставки на газ,че никой не пише,колко има в Чирен.Акушерката вече отдаде заповед: Нулеви доставки на руска газ:

    14:29 07.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Грешиш

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "2020":

    А и не познаваш историята. Българските военновъздушни сили нападат американските бомбардировачи, връщащи се от бомбардировка на петролните полета около Плоещ, по време на известната Операция „Приливна вълна“ (Tidal Wave) на 1 август 1943 г.

    Масираните бомбардировки над София са в операция „Point Blank“ (Прицел от упор) за въздушни удари по промишлеността на Германия от 18 октомври 1943 г.

    14:38 07.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 От де на къде ще е права

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "2020":

    Може би щото не е седнала. Сталин е искал да запази териториялнста цялост на България затова обявява война на фашиското правителство на Богдан Филов за да контрира на Чърчил който искал разделяне на България от съседните страни.. Даже е казал на Сталин защо ги защитаваш те ви предадоха като освободители. Чърчил е казал тогава и онова за картофената нива.

    Коментиран от #52

    14:41 07.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Йотова

    0 1 Отговор
    печели на първи тур!

    15:00 07.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Лама Кифла

    0 0 Отговор
    хич не ми е на кифлата, победителя е местен свестен и известен....жена...ще гласувам пред телевизора

    15:05 07.10.2026

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