Евелина Славкова: Атаката в Черно море може да промени вота

Атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море може да промени обществените нагласи преди президентските избори. Това коментира социологът Евелина Славкова от „Тренд“ на фона на започналия предизборен сблъсък.
В студиото на Euronews Bulgaria Славкова подчерта, че в момента има много неизвестни, а обществото очаква бързи и категорични отговори. „Много е важно да има бърза и адекватна реакция, както и пълна информация за това, което се случва“, коментира тя.
По думите ѝ, произхода на дроновете и това дали са руски или украински би могло да повлияе по различен начин на предизборните нагласи. Тя обаче отказа да прави предположения и подчерта, че компетентните институции трябва да установят фактите.
Инцидентът може да засили усещането, че войната в Украйна се приближава до България. „Това нещо, че войната все повече ще се доближава до нас, някак си ни изглеждаше много далечно. Всъщност все по-често виждаме такива случаи“, каза тя.
При нападението единият кораб е потънал, а екипажът му остана в неизвестност. Премиерът Румен Радев съобщи, че ударите са били нанесени с морски и въздушен дрон. Кой стои зад атаката все още не е установено с окончателно официално заключение.
Случаят прехвърли темата за сигурността в центъра на президентската кампания. Президентът Илияна Йотова свика заседание на Консултативния съвет за национална сигурност, докато политическите сили започнаха да настояват за отговори за произхода на дроновете и реакцията на държавата.
Сигурността влиза в предизборния сблъсък
Според Яница Петкова от „Мяра“ атаката може да даде „нов тласък на обществения дебат и на дебата по време на кампанията“, защото сигурността е основна тема за двете политически сили, които се състезават за президентския пост.
Доц. Милен Любенов очаква инцидентът да засили противопоставянето между лагерите на основните кандидати, но не смята, че сам по себе си ще преобърне нагласите. „По-скоро е вероятно да се стигне до консолидация на позициите и в двата лагера“, посочи той.
Тази оценка поставя акцента не толкова върху незабавна смяна на предпочитанията, колкото върху възможността партиите да мобилизират вече съществуващите си привърженици. Именно това е ефектът, който Евелина Славкова допуска като възможен преди вота.
Остава въпросът кой стои зад атаката
Харалан Александров заяви, че случилото се ще се превърне във водеща тема, тъй като войната вече има пряко отражение върху сигурността в региона. По думите му наред с обедняването, падащия стандарт и поскъпването войната и сигурността са сред основните тревоги на българското общество.
Политическият ефект от инцидента ще зависи и от следващите официални данни за атаката. Дотогава обвиненията за извършителя остават непотвърдени, а спорът между кандидатите се очаква да се съсредоточи върху защитата на българските интереси, реакцията на институциите и ролята на страната в регионалната сигурност.
Източници: nova.bg, bntnews.bg, bgonair.bg,Euronews Bulgaria
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #3, #6, #11, #14
13:39 07.10.2026
2 Атаката дори няма нищо общо с БГ.
13:40 07.10.2026
3 Зеления
До коментар #1 от "Трол":"Атаката ще накара негласуващите да излязат да гласуват." - за кого да гласуват, за милиционера на ППДБ кандидат за вицепрезидент ли? - РОЗОВИ МЕЧТИ !
Коментиран от #18
13:41 07.10.2026
4 Такива са сметките
Криви сметки след яко дрогиране.
Жалко за загиналите моряци!
13:41 07.10.2026
5 Интересно
Коментиран от #22
13:41 07.10.2026
6 Хората най добре
До коментар #1 от "Трол":Преценяват кандидатите
Само оценките са смях
13:41 07.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Защо бе ама хаа ахаха
13:43 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 факт
13:43 07.10.2026
11 Който гласува с машинките на дявола,
До коментар #1 от "Трол":той сключва договор с дявола.
Договор за преизподнята.
13:43 07.10.2026
12 Щом Държавата Ми Бърка В Джоба !
Естествено е !
Вота Ми Да Е !
Срещу Това !
13:43 07.10.2026
13 Факти са факти
Коментиран от #24, #26
13:43 07.10.2026
14 Никси
До коментар #1 от "Трол":Да да , мача е свирен предварително и победителя се знае , другото е комуфлаж !!!.
13:45 07.10.2026
15 Атаката в Черно море
13:45 07.10.2026
16 Лопата Орешник
13:46 07.10.2026
17 Хмм
13:46 07.10.2026
18 За какдидатите,
До коментар #3 от "Зеления":които са класи над първите 2 двойки според платените "социолози".
13:47 07.10.2026
19 мнение
13:47 07.10.2026
20 виктория
13:47 07.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 вицът на деня
13:49 07.10.2026
24 фолцав флаг
До коментар #13 от "Факти са факти":Абе лелинчо, да не би да са на дрогаря Зелуенски, че и той обича да си играе с таквия?! А?
13:52 07.10.2026
25 Ахъм
13:52 07.10.2026
26 Хмм
До коментар #13 от "Факти са факти":на кого са?
13:54 07.10.2026
27 Ивелинче,
Обясни, това как би повлияло на гласуването!?
13:54 07.10.2026
28 Кои са тия две политически сили
13:56 07.10.2026
29 0407
13:57 07.10.2026
30 Кои са тия две политически сили
13:59 07.10.2026
31 може да може може и да не може
14:00 07.10.2026
32 Сийка
- На 5.09.1944 год.Съветския съюз ни обявява война, въпреки нашето неучастие в ВСВ ( винаги сме имали съветско посолство е София)
- През 2022 год. Руската федерация ни вкара в списъка на неприятелските държави!!!
ПОМНЕТЕ И МИСЛЕТЕ ( ако можете)
Коментиран от #34, #35
14:06 07.10.2026
33 12345
14:06 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 2020
До коментар #32 от "Сийка":Прав си, но
ПОМНИ
най-тежкти бомбардировки над София и други градове в България през 1943-44 година са дело на приятелите ни зад океана и от острова, без българи да са участвали във военни действия срещу краваритте.
Коментиран от #47, #49
14:17 07.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 ШЕФА
14:20 07.10.2026
39 Троян
14:23 07.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Радев и Йотова тандемно се изложиха
14:28 07.10.2026
43 Верваме ти
14:29 07.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Грешиш
До коментар #35 от "2020":А и не познаваш историята. Българските военновъздушни сили нападат американските бомбардировачи, връщащи се от бомбардировка на петролните полета около Плоещ, по време на известната Операция „Приливна вълна“ (Tidal Wave) на 1 август 1943 г.
Масираните бомбардировки над София са в операция „Point Blank“ (Прицел от упор) за въздушни удари по промишлеността на Германия от 18 октомври 1943 г.
14:38 07.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 От де на къде ще е права
До коментар #35 от "2020":Може би щото не е седнала. Сталин е искал да запази териториялнста цялост на България затова обявява война на фашиското правителство на Богдан Филов за да контрира на Чърчил който искал разделяне на България от съседните страни.. Даже е казал на Сталин защо ги защитаваш те ви предадоха като освободители. Чърчил е казал тогава и онова за картофената нива.
Коментиран от #52
14:41 07.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Йотова
15:00 07.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Лама Кифла
15:05 07.10.2026