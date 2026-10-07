Очаква се рекордно потребление на ток, заради изкуствения интелект

Потреблението на електроенергия в САЩ ще достигне исторически рекорди през 2026 и 2027 г., като ръстът ще бъде подкрепен основно от центровете за данни, обслужващи системи с изкуствен интелект, както и от продължаващата електрификация на американската икономика. Това показва последната краткосрочна енергийна прогноза на Американската администрация за енергийна информация (EIA), цитирана от Reuters.

EIA прогнозира, че търсенето на електроенергия ще нарасне от рекордните 4,195 трилиона киловатчаса (kWh) през 2025 г. до 4,288 трилиона kWh през 2026 г., а през 2027 г. ще достигне нов връх от 4,356 трилиона kWh.

Един от основните двигатели на увеличението са центровете за данни, необходими за развитието и използването на технологии с изкуствен интелект, както и инфраструктурата, свързана с криптовалутите.

Успоредно с това домакинствата и предприятията в САЩ използват все повече електроенергия и по-малко изкопаеми горива за отопление и транспорт, което допълнително увеличава натоварването върху електроенергийната система.

Бизнесът ще изпревари домакинствата по потребление

Според прогнозата на EIA през 2026 г. продажбите на електроенергия за битовите потребители ще достигнат 1,541 трилиона kWh.

При търговските потребители, категорията, в която попадат и голяма част от центровете за данни, количеството ще достигне 1,549 трилиона kWh, докато за индустриалните клиенти се очакват 1,055 трилиона kWh.

За сравнение, през 2025 г. потреблението при домакинствата е достигнало исторически максимум от 1,515 трилиона kWh, а при търговските потребители – 1,493 трилиона kWh.

При индустрията историческият рекорд остава значително по-стар – 1,064 трилиона kWh през 2000 г.

Така прогнозата показва, че през 2026 г. търговският сектор може да изпревари домакинствата по продажби на електроенергия – тенденция, която отразява нарастващото значение на дигиталната инфраструктура и центровете за данни.

Възобновяемата енергия увеличава дела си

Увеличаването на потреблението ще бъде съпроводено и с промяна в структурата на производството на електроенергия в САЩ.

EIA очаква делът на възобновяемите енергийни източници да нарасне от около 24% през 2025 г. до 25% през 2026 г., а през 2027 г. да достигне 27%.

За разлика от тях ядрената енергетика ще запази относително постоянен дял. Според прогнозата атомните електроцентрали ще осигуряват около 18% от производството на електроенергия през 2026 и 2027 г., колкото е делът им и през 2025 г.

Данните показват колко бързо развитието на изкуствения интелект и свързаната с него инфраструктура започват да променят американския енергиен пазар. Центровете за данни се превръщат в значим източник на ново търсене в момент, когато паралелно с тях електрификацията постепенно увеличава употребата на електроенергия от домакинствата и бизнеса.