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Георги Илиев – Майкъла: Балъков докара Маркус Гиздол в ЦСКА

Георги Илиев – Майкъла: Балъков докара Маркус Гиздол в ЦСКА

7 Октомври, 2026 13:29 522 5

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Очаквам Гиздол да вкара ред, контрол и добра организация

Георги Илиев – Майкъла: Балъков докара Маркус Гиздол в ЦСКА - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев – Майкъла изказа мнението си за новия треньор на тима Маркус Гиздол и еуфорията около новия стадион.

„Очаквам Гиздол да вкара ред, контрол и добра организация. Все пак е германец, те са малко по-дисциплинирани, но не знам дали ние българите можем да се напасваме към такъв ред, защото сме малко диво племе. Нов треньор, добра организация, но няма да е лесно. Когато отидем на новия стадион, ще е много по-лесно. Надявам се, че нещата ще тръгнат добре. Немците трудно се напасват тук. Взехме и най-добрия в националния отбор и нищо не стана (б.р. Лотар Матеус)“, започна Майкъла пред „Мач Телеграф“.

„Вальо Илиев въобще не е избирал Гиздол, Балъков го докара. Той е сериозен човек като футболист, мениджър и треньор и заедно със сина му го докараха от Германия“, разкри Илиев.

„Гиздол идва изведнъж, нито знае играчите, след седмица играе с Монако. Но ние имаме много добри футболисти. Без спортното ръководство, другото си върши перфектно работата. Вчера бях на „Армията“, хубава е, всичко правят добре, това е най-добрият стадион в България. Бием Монако и посрещаме Трабзон на новата арена“, добави още бившият футболист.

„Левски тепърва ще прави стадион. Докато го направи, „Армията“ ще е най-хубава – същия архитект направи болницата, направи стадиона на ЦСКА, сега ще прави и на Левски. Един от най-добрите архитекти“, сподели Илиев.

„Неделя бием ЦСКА 1948, след това бием Монако и готово, всичко си се намества. Обаче все още е под въпрос спортното ръководство – треньор, спортен директор, мениджъри. Имаме много добри играчи, просто не могат да ги наредят“, завърши Майкъла.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Имитирищ

    1 2 Отговор
    Левскарите да не видят нещо.Ще искат и на тях да прави стадион този архитект.

    13:37 07.10.2026

  • 2 Левски 1914

    2 2 Отговор
    Майкеле на ли каза ,че ти лично си подписал ФАЛИТА за какво цска бълнуваш?

    13:39 07.10.2026

  • 3 Мимч

    2 2 Отговор
    Не се изхвърляй много.Ще ви видим колко биете.До сега каквото си казал,става точно обратното...

    13:39 07.10.2026

  • 4 Гандалф

    0 1 Отговор
    С европейските победи приключихте с тази над Левски.

    13:44 07.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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