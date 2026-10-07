Георги Илиев – Майкъла: Балъков докара Маркус Гиздол в ЦСКА

Бившият футболист и директор на ЦСКА Георги Илиев – Майкъла изказа мнението си за новия треньор на тима Маркус Гиздол и еуфорията около новия стадион.

„Очаквам Гиздол да вкара ред, контрол и добра организация. Все пак е германец, те са малко по-дисциплинирани, но не знам дали ние българите можем да се напасваме към такъв ред, защото сме малко диво племе. Нов треньор, добра организация, но няма да е лесно. Когато отидем на новия стадион, ще е много по-лесно. Надявам се, че нещата ще тръгнат добре. Немците трудно се напасват тук. Взехме и най-добрия в националния отбор и нищо не стана (б.р. Лотар Матеус)“, започна Майкъла пред „Мач Телеграф“.

„Вальо Илиев въобще не е избирал Гиздол, Балъков го докара. Той е сериозен човек като футболист, мениджър и треньор и заедно със сина му го докараха от Германия“, разкри Илиев.

„Гиздол идва изведнъж, нито знае играчите, след седмица играе с Монако. Но ние имаме много добри футболисти. Без спортното ръководство, другото си върши перфектно работата. Вчера бях на „Армията“, хубава е, всичко правят добре, това е най-добрият стадион в България. Бием Монако и посрещаме Трабзон на новата арена“, добави още бившият футболист.

„Левски тепърва ще прави стадион. Докато го направи, „Армията“ ще е най-хубава – същия архитект направи болницата, направи стадиона на ЦСКА, сега ще прави и на Левски. Един от най-добрите архитекти“, сподели Илиев.

„Неделя бием ЦСКА 1948, след това бием Монако и готово, всичко си се намества. Обаче все още е под въпрос спортното ръководство – треньор, спортен директор, мениджъри. Имаме много добри играчи, просто не могат да ги наредят“, завърши Майкъла.