Над 65% от украинците в Полша не планират да напускат страната

65,4 процента от анкетираните украинци и други чуждестранни работници в Полша не обмислят да напускат страната, показва проучване на международната агенция за подбор на персонал и аутсорсинг Smart Solutions HR. Близо една трета от участниците заявяват, че искат да останат в Полша за постоянно или за много дълъг период.

В изследването са участвали 133 чуждестранни работници, като 93 процента от тях са граждани на Украйна. Затова резултатите описват нагласите в конкретната извадка, но не могат да се приемат като представителни за всички украинци или за всички мигранти в Полша.

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44,4 процента от анкетираните все още не са взели окончателно решение колко дълго ще останат в страната. В същото време 52,6 процента оценяват живота си в Полша като добър или много добър.

Сред основните причини за оставане са възнаграждението, посочено от 27,8 процента, възможностите за професионално развитие – от 23,3 процента, стабилността на живота – от 21,8 процента, и присъствието на семейството – от 21,1 процента.

„Резултатът от 65,4 процента е силен кредит на доверие. За мнозинството от анкетираните Полша не е чакалня, а място, което отговаря на настоящите им житейски потребности“, коментира Наталия Мискова, председател на управителния съвет на Smart Solutions HR.

63,9 процента от участниците са пристигнали в Полша след началото на войната в Украйна през февруари 2022 г. Анкетираните са заети основно в производството, складовата дейност и логистиката.

Нидерландия и Испания са сред алтернативите

Сред хората, които все пак обмислят преместване, най-често посочваните държави са Нидерландия, Испания, Германия и Чехия. Нидерландия и Испания са избрани от по 9 процента от анкетираните, Германия – от 6,8 процента, а Чехия – от 5,3 процента.

Данните очертават промяна в модела на миграция. Според Smart Solutions HR първоначалното преместване в Полша често е било свързано с търсенето на по-високи доходи, докато в момента за част от чуждестранните работници страната се превръща в място за по-дългосрочно установяване.

Агенцията уточнява, че проучването е проведено сред нейни работници и има характер на оперативна оценка на техния опит, мотивация и трудности. Извадката не е макроикономически представителна за цялото чуждестранно население в Полша.

Източници: bizblog.spidersweb.pl, goniec.pl