Турция предлага таван от 17% за комисионите на Booking

Турция подготвя нови правила за международните платформи за резервации на хотели и апартаменти, сред които Booking.com и Airbnb. Предложението предвижда компаниите да получават разрешение от Министерството на културата и туризма и да назначават представител в страната.

Платформите ще трябва да проверяват данните за лицензите на местата за настаняване и да ги показват в обявите. Общият размер на таксите и комисионите ще бъде ограничен до 17% от продажната цена, като ДДС няма да се включва в тази основа.

Споровете ще се решават по турското законодателство

Предложението, разглеждано от Комисията по обществени дейности, зониране, транспорт и туризъм, предвижда споровете, свързани с лицензирани дейности, да се уреждат по турското законодателство. Турските съдилища ще имат изключителна юрисдикция по тези казуси.

Промените засягат и достъпа до платформите. Booking.com преустанови приемането на резервации за хотели в Турция от потребители, намиращи се в страната, след съдебно решение от 2017 г. по дело, заведено от Асоциацията на турските туристически агенции – TÜRSAB. Резервации за турски обекти, направени от чужбина, остават възможни.

Потребителски организации и агенции са против

Мехмет Джем, ръководител на комисията по туризъм към Конфедерацията на потребителите – TÜKONFED, заяви, че назначаването на местен представител само по себе си може да не гарантира ефективна защита при анулации, спорове за състоянието на стаите или спорни удръжки.

„Платформите биха могли да се опитат да избегнат отговорност, като се представят единствено като посредници“, предупреди Мехмет Джем.

Председателят на TÜRSAB Фируз Баглъккая също се обяви против предложението. По думите му то ще позволи на чуждестранните платформи да извършват дейност без регистрирана компания в Турция и без да изпълняват същите задължения като местните туристически агенции.

Част от представителите на туристическия сектор смятат, че таванът на комисионите може първоначално да понижи цените на хотелите. Наред с това те предупреждават, че с течение на времето големите международни платформи могат да придобият прекомерна пазарна мощ.

Източник: hurriyetdailynews.com

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