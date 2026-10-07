Кремъл: Русия е информирала СЗО за смъртта на служителката от противочумния институт

Русия е информирала Световната здравна организация (СЗО) за смъртта на служителка на противочумния институт в Сибир в съответствие с установените процедури. Това заяви в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обвини медиите, че разпространяват невярна информация около случая. Думите му са цитирани от „Ройтерс“, цитирани от News.bg.

Коментарът на Песков беше по повод информация на ABC News, според която Съединените щати са отправили официален дипломатически протест за начина, по който руските власти са действали след смъртта на лабораторната служителка. Според медията Вашингтон е призовал Москва да осигури по-голяма прозрачност по случая.

Служителката на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск се разболя и почина миналата седмица при все още неизяснени обстоятелства. Случаят доведе до поставянето под карантина на десетки контактни лица, а ръководителят на Роспотребнадзор Анна Попова беше изпратена в Иркутска област.

По думите на Песков голяма част от публикациите по случая не отговарят на истината. Той заяви, че обществото трябва да се доверява на информацията, разпространявана от Роспотребнадзор.

Във вторник руската служба съобщи, че сред хората, които са били в контакт с починалата жена, не са установени случаи на чума. Местни жители също заявиха, че предприетите мерки почти не са нарушили обичайния им начин на живот.

Междувременно СЗО съобщи, че е поискала от руските власти допълнителна информация за причината за тежката пневмония и за патогена, който е станал причина за предприемането на противоепидемичните мерки.

Организацията е поискала данни и във връзка с медийни съобщения за втори лабораторен служител с пневмония с неизяснен произход.

Песков съобщи още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Ден по-рано Тръмп заяви, че „много скоро“ ще разговаря с Путин във връзка със случая.

Към момента руските власти продължават да твърдят, че сред контактните лица не е установена чума. Причината за тежката пневмония, довела до смъртта на служителката, обаче все още не е публично установена.