Кремъл: Русия е информирала СЗО за смъртта на служителката от противочумния институт

Русия е информирала Световната здравна организация (СЗО) за смъртта на служителка на противочумния институт в Сибир в съответствие с установените процедури. Това заяви в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обвини медиите, че разпространяват невярна информация около случая. Думите му са цитирани от „Ройтерс“, цитирани от News.bg.
Коментарът на Песков беше по повод информация на ABC News, според която Съединените щати са отправили официален дипломатически протест за начина, по който руските власти са действали след смъртта на лабораторната служителка. Според медията Вашингтон е призовал Москва да осигури по-голяма прозрачност по случая.
Служителката на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск се разболя и почина миналата седмица при все още неизяснени обстоятелства. Случаят доведе до поставянето под карантина на десетки контактни лица, а ръководителят на Роспотребнадзор Анна Попова беше изпратена в Иркутска област.
По думите на Песков голяма част от публикациите по случая не отговарят на истината. Той заяви, че обществото трябва да се доверява на информацията, разпространявана от Роспотребнадзор.
Във вторник руската служба съобщи, че сред хората, които са били в контакт с починалата жена, не са установени случаи на чума. Местни жители също заявиха, че предприетите мерки почти не са нарушили обичайния им начин на живот.
Междувременно СЗО съобщи, че е поискала от руските власти допълнителна информация за причината за тежката пневмония и за патогена, който е станал причина за предприемането на противоепидемичните мерки.
Организацията е поискала данни и във връзка с медийни съобщения за втори лабораторен служител с пневмония с неизяснен произход.
Песков съобщи още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Ден по-рано Тръмп заяви, че „много скоро“ ще разговаря с Путин във връзка със случая.
Към момента руските власти продължават да твърдят, че сред контактните лица не е установена чума. Причината за тежката пневмония, довела до смъртта на служителката, обаче все още не е публично установена.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ваксър
Коментиран от #4, #5
13:46 07.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този
Коментиран от #16, #31
13:50 07.10.2026
4 Има
До коментар #1 от "Ваксър":половинка гроздова 52 градуса минимум!
13:51 07.10.2026
5 честен ционист
До коментар #1 от "Ваксър":Чума се бори само с огън.
13:51 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Пламен
Взривът в руския Държавен научен център по вирусология и биотехнологии „Вектор“ избухва на 17 септември 2019 г. в наукограда Колцово, Новосибирска област.
Интересното е че прилепите мигрират зимата от Сибир в Китай.
И после Ухан, Ковид, ваксини и т.н.
Сега пак...Този път руска чума. Приготвяйте маските.
Аман от тея некадърници !
Коментиран от #22
13:56 07.10.2026
8 Пуснаха
Коментиран от #11
13:56 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Хахахаха
Коментиран от #29
13:58 07.10.2026
11 Ами да!
До коментар #8 от "Пуснаха":Ковида не дойде от Китай, а от Русия.
Коментиран от #25
13:58 07.10.2026
12 Само една починала?
14:00 07.10.2026
13 Ха ха
14:02 07.10.2026
14 Сириус
Коментиран от #17
14:06 07.10.2026
15 Голям зор
14:12 07.10.2026
16 Сила
До коментар #3 от "Този":РФ е лазарет за чумави люде ....
14:14 07.10.2026
17 Сила
До коментар #14 от "Сириус":Той е чумата , самата чума !!!
14:15 07.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ
ИЗОБЩО НЯМА НУЖДА ДА ГИ ТЪРСЯТ.
КОВИДА МАЙ Е ПАК ТЯХНО ИЗОБРАЖЕНИЕТО.
Коментиран от #28, #30
14:24 07.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Реалист
14:28 07.10.2026
22 😂😂😂😂😂😂
До коментар #7 от "Пламен":А бе, Пламене, яко пламтиш! Прилепите мигрирали към Китай и хоп - ковид! Точно тези прилепи отишли в Ухан. 😜Развесели ме, човече!
Коментиран от #32
14:31 07.10.2026
23 Путин
14:33 07.10.2026
24 Патрик
Коментиран от #33
14:35 07.10.2026
25 Ами Не!
До коментар #11 от "Ами да!":ковида дойде от хамерска лаборатория близо до Китайската граница! И мИкрон го потвърди!!!
14:39 07.10.2026
26 Нострадамус
14:40 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Ами Не!
До коментар #19 от "РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ":Нулата си призна под клетва в сената, че 36-те открити биолаборатории, разработили ковида в украйна са на говедарите!
14:41 07.10.2026
29 Ами Не!
До коментар #10 от "Хахахаха":Нулата си призна под клетва в сената, че 36-те открити биолаборатории, разработили ковида в украйна са на говедарите!
14:43 07.10.2026
30 Разбира се че КОВИДА тръгна от Русия
До коментар #19 от "РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ":Занимавах се с наблюдението на огромна мрежа руски сайтове, създадени с неизвестна цел, малко преди да се появи КОВИД вируса. Когато го "пуснаха" тези руски сайтове едновременно започнаха да спамят интернет пространството ни с конспиративни теории и да бунят духовете.
Същите тези руски сайтове спряха да пишат за ковид в деня, когато Русия нападна Украйна и започнаха да пускат пропаганда за войната.
После някой нека го нарече "случайност".
14:43 07.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Пламен
До коментар #22 от "😂😂😂😂😂😂":Кое ти е смешно?
Пияните рашки си играят със смъртоносни вируси,това ли е смешно?
14:45 07.10.2026
33 Пурко
До коментар #24 от "Патрик":Аз пък гледах подобен филм Secrets Declassified with David Duchovny за химическите и бактериологични оръжия и експерименти с нищо неподозиращи хора, провеждани от ЦРУ. А това са само част от техните опити върху хора в метрото, нищо неподозиращи студенти и хора търсещи лесно припечелени пари, привлечени без да знаят за опитни мишки. А какво още са правили е Top secret все още.
14:50 07.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.