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Кремъл: Русия е информирала СЗО за смъртта на служителката от противочумния институт

Кремъл: Русия е информирала СЗО за смъртта на служителката от противочумния институт

7 Октомври, 2026 13:44, обновена 7 Октомври, 2026 13:43 1 040 34

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  • служител-
  • институт

Дмитрий Песков обвини медиите в разпространение на невярна информация, докато СЗО поиска от Москва допълнителни данни за случая

Кремъл: Русия е информирала СЗО за смъртта на служителката от противочумния институт - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Русия е информирала Световната здравна организация (СЗО) за смъртта на служителка на противочумния институт в Сибир в съответствие с установените процедури. Това заяви в сряда говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, който обвини медиите, че разпространяват невярна информация около случая. Думите му са цитирани от „Ройтерс“, цитирани от News.bg.

Коментарът на Песков беше по повод информация на ABC News, според която Съединените щати са отправили официален дипломатически протест за начина, по който руските власти са действали след смъртта на лабораторната служителка. Според медията Вашингтон е призовал Москва да осигури по-голяма прозрачност по случая.

Служителката на Сибирския и Далекоизточен научноизследователски противочумен институт в Иркутск се разболя и почина миналата седмица при все още неизяснени обстоятелства. Случаят доведе до поставянето под карантина на десетки контактни лица, а ръководителят на Роспотребнадзор Анна Попова беше изпратена в Иркутска област.

По думите на Песков голяма част от публикациите по случая не отговарят на истината. Той заяви, че обществото трябва да се доверява на информацията, разпространявана от Роспотребнадзор.

Във вторник руската служба съобщи, че сред хората, които са били в контакт с починалата жена, не са установени случаи на чума. Местни жители също заявиха, че предприетите мерки почти не са нарушили обичайния им начин на живот.

Междувременно СЗО съобщи, че е поискала от руските власти допълнителна информация за причината за тежката пневмония и за патогена, който е станал причина за предприемането на противоепидемичните мерки.

Организацията е поискала данни и във връзка с медийни съобщения за втори лабораторен служител с пневмония с неизяснен произход.

Песков съобщи още, че към момента не е планиран телефонен разговор между руския президент Владимир Путин и американския президент Доналд Тръмп. Ден по-рано Тръмп заяви, че „много скоро“ ще разговаря с Путин във връзка със случая.

Към момента руските власти продължават да твърдят, че сред контактните лица не е установена чума. Причината за тежката пневмония, довела до смъртта на служителката, обаче все още не е публично установена.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ваксър

    7 3 Отговор
    Дано има ваксини, че сме го загазили.

    Коментиран от #4, #5

    13:46 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този

    12 2 Отговор
    чумав ли е,или само прилича?

    Коментиран от #16, #31

    13:50 07.10.2026

  • 4 Има

    11 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ваксър":

    половинка гроздова 52 градуса минимум!

    13:51 07.10.2026

  • 5 честен ционист

    13 2 Отговор

    До коментар #1 от "Ваксър":

    Чума се бори само с огън.

    13:51 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Пламен

    14 5 Отговор
    Помните ли ?
    Взривът в руския Държавен научен център по вирусология и биотехнологии „Вектор“ избухва на 17 септември 2019 г. в наукограда Колцово, Новосибирска област.
    Интересното е че прилепите мигрират зимата от Сибир в Китай.
    И после Ухан, Ковид, ваксини и т.н.

    Сега пак...Този път руска чума. Приготвяйте маските.
    Аман от тея некадърници !

    Коментиран от #22

    13:56 07.10.2026

  • 8 Пуснаха

    12 1 Отговор
    следващия вирус на 25.092026г.След 10дена започнаха лъжите ,че всичко е ОК.Преди години,6месеца и 6 дена пуснаха измисления Ковид.Пак беше от лаборатория в Китай.Сега е от Русия. Хората отново ще бъдат убивани чрез медиите.Пак ваксини,заключване .Хора,мислете с главите си!!!

    Коментиран от #11

    13:56 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хахахаха

    11 4 Отговор
    Тупин откри смъртносните биолаборатории! Оказаха се в раша.

    Коментиран от #29

    13:58 07.10.2026

  • 11 Ами да!

    10 5 Отговор

    До коментар #8 от "Пуснаха":

    Ковида не дойде от Китай, а от Русия.

    Коментиран от #25

    13:58 07.10.2026

  • 12 Само една починала?

    10 0 Отговор
    Айде бе.

    14:00 07.10.2026

  • 13 Ха ха

    7 3 Отговор
    Къв е тоя глух петел?ха ха

    14:02 07.10.2026

  • 14 Сириус

    6 1 Отговор
    Само п1утин ще живее и няма да умре.Те са го ваксинирали.

    Коментиран от #17

    14:06 07.10.2026

  • 15 Голям зор

    6 2 Отговор
    Така шаааа като вкарахте хора за войната от кол и въже.

    14:12 07.10.2026

  • 16 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #3 от "Този":

    РФ е лазарет за чумави люде ....

    14:14 07.10.2026

  • 17 Сила

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "Сириус":

    Той е чумата , самата чума !!!

    14:15 07.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ

    7 4 Отговор
    САМИ ВЗЕХА ДА СЕ ПОКАЗВАТ НА СВЕТА..

    ИЗОБЩО НЯМА НУЖДА ДА ГИ ТЪРСЯТ.

    КОВИДА МАЙ Е ПАК ТЯХНО ИЗОБРАЖЕНИЕТО.

    Коментиран от #28, #30

    14:24 07.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Реалист

    7 2 Отговор
    Противочумен институт? Туй да не е грип, че да разработват ваксини за чума? Направо изсмукано от палците на краката! Вероятно са разработвали ново биологично оръжие и нещо се е объркало, подобно на Ковид 19.

    14:28 07.10.2026

  • 22 😂😂😂😂😂😂

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "Пламен":

    А бе, Пламене, яко пламтиш! Прилепите мигрирали към Китай и хоп - ковид! Точно тези прилепи отишли в Ухан. 😜Развесели ме, човече!

    Коментиран от #32

    14:31 07.10.2026

  • 23 Путин

    2 0 Отговор
    с гарванова маска!

    14:33 07.10.2026

  • 24 Патрик

    2 2 Отговор
    Преди повече от 30 години когато строихме социализъма беше станала много популярна една книга за разработките в СССР и Азия на бактериологично оръжие.Малко известни неща станаха за първи път известни.После имаше и филм.Книгата започва така в един сибирски град Х има паметник на един професор никуму не известен.Защо?защото той спасява града от Pasturela Pestis(въпросната сега чума)Сюжета както сега .по невнимание чистачката събаря епруветка с заразата.веднага докладва лично на професора който се озовава на минутата.Той вдига тревога затваряне на помещенията .Цианкалий на чистачката.закарва я в крематориума включва система за изпепеляване на цялата сграда той влиза в крематориума пие цианкалия и включва самоизгарянето си на себе си и чистачката.Сибирският Институт се занимава още преди войната с разработване на биологично оръжие.После сюжета обхваща разработките на Отряд 375 на Японския институт за бактериологично Оръжие.След книгата години по късно в Интернет се запознах с фактите залегнали в книгата.Японските разработчици на био.оръжие са намерени в автобуса който ги е карал на работа употребили цианкалий.А шефа им някакъв гениален ексцентрик е закаран в САЩ и изобщо не е съден а е продължил работата си.След случая побликуван в медиите помислих че става въпрос за тази книга.Ето че става въпрос може би а е вероятно за същия сибирски град в който е станал и първият описан подробо в книгата случай.Това е станало преди втората световна война.А сегашния случай.

    Коментиран от #33

    14:35 07.10.2026

  • 25 Ами Не!

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ами да!":

    ковида дойде от хамерска лаборатория близо до Китайската граница! И мИкрон го потвърди!!!

    14:39 07.10.2026

  • 26 Нострадамус

    0 1 Отговор
    Нова страшна чума ще плъзне от изтока и ще покоси запада с невиждана мор. Циреи, гной, черна плът и скърцане на зъби ще се вижда и чува навсякъде в стария и новия континент, където многобройни легиони от грешници ще изтлеят, без дори опело, а градовете им ще са полета на смъртта с мирис на гнилоч.....

    14:40 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Ами Не!

    1 3 Отговор

    До коментар #19 от "РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ":

    Нулата си призна под клетва в сената, че 36-те открити биолаборатории, разработили ковида в украйна са на говедарите!

    14:41 07.10.2026

  • 29 Ами Не!

    1 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хахахаха":

    Нулата си призна под клетва в сената, че 36-те открити биолаборатории, разработили ковида в украйна са на говедарите!

    14:43 07.10.2026

  • 30 Разбира се че КОВИДА тръгна от Русия

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "РУСКИТЕ БИОЛАБОРАТОРИИ":

    Занимавах се с наблюдението на огромна мрежа руски сайтове, създадени с неизвестна цел, малко преди да се появи КОВИД вируса. Когато го "пуснаха" тези руски сайтове едновременно започнаха да спамят интернет пространството ни с конспиративни теории и да бунят духовете.
    Същите тези руски сайтове спряха да пишат за ковид в деня, когато Русия нападна Украйна и започнаха да пускат пропаганда за войната.
    После някой нека го нарече "случайност".

    14:43 07.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Пламен

    3 0 Отговор

    До коментар #22 от "😂😂😂😂😂😂":

    Кое ти е смешно?
    Пияните рашки си играят със смъртоносни вируси,това ли е смешно?

    14:45 07.10.2026

  • 33 Пурко

    1 2 Отговор

    До коментар #24 от "Патрик":

    Аз пък гледах подобен филм Secrets Declassified with David Duchovny за химическите и бактериологични оръжия и експерименти с нищо неподозиращи хора, провеждани от ЦРУ. А това са само част от техните опити върху хора в метрото, нищо неподозиращи студенти и хора търсещи лесно припечелени пари, привлечени без да знаят за опитни мишки. А какво още са правили е Top secret все още.

    14:50 07.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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