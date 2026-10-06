Тръмп: Великобритания ще фалира без нефт от Северно море

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Великобритания ще бъде „банкрутирала“, ако не разшири добива на нефт в Северно море. По думите му страната може да стане богата, ако използва по-активно находищата край бреговете си.

„Ако отворят Северно море, Великобритания ще бъде богата. Ако не го отворят, Великобритания е банкрутирала“, каза Тръмп пред журналисти. Той свърза призива си с британския премиер Анди Бърнам и заяви, че очаква Лондон да разреши нови сондажи.

Това не означава, че добивът в Северно море е спрял. Великобритания продължава да произвежда нефт и газ, но секторът е в дългосрочен спад. По предварителни данни на британското правителство добивът на нефт е бил 31,18 милиона тона през 2025 г., при 40,866 милиона тона през 2021 г.

Добивът намалява, но не е прекратен

Британското правителство посочва, че производството на нефт и газ в Северно море е намаляло със 75 процента между 1999 и 2024 г. Великобритания е нетен вносител на енергия от 2004 г., а повечето нефт от британския сектор на Северно море се изнася. В същото време страната внася значителна част от суровината, използвана от местните рафинерии.

Правителството в Лондон защитава позицията, че новите лицензи за проучване биха имали ограничен ефект върху общия добив заради естествения спад на зрелия басейн. Кабинетът заявява, че съществуващите находища ще бъдат експлоатирани до края на техния жизнен цикъл, но не планира издаване на лицензи за проучване на нови полета.

Решенията за Rosebank и Jackdaw предстоят

Политическият спор се концентрира върху две разработки. Нефтеното находище Rosebank се намира северозападно от Шетландските острови, а газовото находище Jackdaw е разположено източно от Абърдийн. И двете получиха одобрение при предишното консервативно правителство, но съдебни оспорвания отмениха решенията и проектите отново преминаха през регулаторна процедура.

Премиерът Анди Бърнам заяви, че ще подхожда прагматично към нефтените и газовите ресурси в Северно море. Британските власти обаче подчертават, че окончателните решения за Rosebank и Jackdaw все още не са взети.

Призивите на Тръмп са част от продължителната му критика към британската енергийна политика. Той твърди, че Лондон плаща висока цена за енергия от Норвегия, въпреки че Норвегия също добива нефт и газ от Северно море. Британското правителство и противниците на новите сондажи спорят дали разширяването на добива би намалило сметките за енергия, тъй като добитият нефт се продава на международния пазар.

Източници: report.az, news.sky.com, the-independent.com