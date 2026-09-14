Ключов ръководител на Евроинс в Украйна спечели престижната награда „Лидер на застрахователния пазар“

Мирослав Бойчин, водещ мениджър от структурата на българската Евроинс Иншурънс Груп АД (ЕИГ) в Украйна, спечели авторитетната награда „Лидер на застрахователния пазар на годината“ в рамките на 30-ото юбилейно издание на националната програма „Човек на годината – 2025“ в Киев.

Мирослав Бойчин е председател на управителния съвет на ЧАД Европейско Туристическо Застраховане (ЕТЗ), което има водещи позиции в туристическите застраховки в Украйна и на което разчитат милиони пътуващи. Той заема същия пост и в ЧАД ЗК Евроинс Украйна. И двете дружества са част от групата на ЕИГ.

Националната програма „Човек на годината“ в Украйна е престижна платформа, която вече три десетилетия отличава най-успешните личности и лидери в страната в областта на бизнеса, икономиката, обществото и културата. Високото отличие за Бойчин е признание за доказан професионализъм, управленски опит и устойчиво развитие в застрахователния сектор. То е и поредно потвърждение за

високите стандарти на управление и лидерство, които ЕИГ налага на

международните пазари.

„За нас е изключителна гордост, че ръководител от семейството на Евроинс получава толкова високо международно признание. Отличието „Лидер на застрахователния пазар“ подчертава не само високия професионализъм на Мирослав Бойчин, но и стабилните позиции и доверието, с които застрахователна ни група се ползва на украинския пазар в изпълнена с предизвикателства среда“, коментира Янко Николов, председател на надзорния съвет на Евроинс Украйна.

През миналата година дъщерните дружества на ЕИГ в Украйна реализират общо 31.4 млн. евро приходи на фона на продължаващи военни действия в страната.

Премийният приход на Европейско Туристическо Застраховане достига 8.74 млн. евро - над 66% ръст за година. Със сходен темп за същия период нараства и брутният премиен приход на Евроинс Украйна - малко над 62 на сто увеличение до 22.7 млн. евро.