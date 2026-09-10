Необходимо е създаване на мобилни сателитни комуникации в ЕС

Европейският съюз трябва да създаде своя собствена система за мобилни сателитни комуникации до 2030 г., според френския президент Еманюел Макрон.

„Призовавам всички телекомуникационни оператори, оператори на сателитни съзвездия и производители незабавно да създадат европейски алианс за директно предаване на данни към устройства, способен да предоставя услуги, отговарящи на международните стандарти за качество, до 2030 г.“, каза Макрон на конференция за изследване на космоса, която се провежда на 9 и 10 септември в Париж.

Той отбеляза, че връзката чрез орбитални центрове за данни може да постигне качество на комуникация на ниво 5G. Той заяви, че ако такава услуга беше достъпна на разумна цена, пазарът на сателитни комуникации щеше да бъде огромен. „Европа трябва да участва в тази надпревара поради съображения за суверенитет и икономически възможности“, каза Макрон.