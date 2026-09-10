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Необходимо е създаване на мобилни сателитни комуникации в ЕС

Необходимо е създаване на мобилни сателитни комуникации в ЕС

10 Септември, 2026 15:05 469 5

  • франция-
  • еманюел макрон-
  • европейски съюз-
  • комуникации-
  • сателит

Това трябва да бъде постигнато до 2030 година, според Еманюел Макрон

Необходимо е създаване на мобилни сателитни комуникации в ЕС - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Европейският съюз трябва да създаде своя собствена система за мобилни сателитни комуникации до 2030 г., според френския президент Еманюел Макрон.

„Призовавам всички телекомуникационни оператори, оператори на сателитни съзвездия и производители незабавно да създадат европейски алианс за директно предаване на данни към устройства, способен да предоставя услуги, отговарящи на международните стандарти за качество, до 2030 г.“, каза Макрон на конференция за изследване на космоса, която се провежда на 9 и 10 септември в Париж.

Той отбеляза, че връзката чрез орбитални центрове за данни може да постигне качество на комуникация на ниво 5G. Той заяви, че ако такава услуга беше достъпна на разумна цена, пазарът на сателитни комуникации щеше да бъде огромен. „Европа трябва да участва в тази надпревара поради съображения за суверенитет и икономически възможности“, каза Макрон.


Франция
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Именно

    3 0 Отговор
    И е необходимо онея с майнд контрола да се научат да управляват мухите и комарите да не влизат в домовете на хората.
    Ако искат и сателити да им направят за целта.

    15:15 10.09.2026

  • 2 мдааа

    2 0 Отговор
    ИИ, ще ги овладее, защото дотогава, ще се развие достатъчно и чао макарончовци!

    15:15 10.09.2026

  • 3 Бабето го търси

    2 0 Отговор
    Да го бие, той с ГЛУПОСТИ се занимава

    15:30 10.09.2026

  • 4 Боко

    1 0 Отговор
    Повече е необходимо да се разпадне тая КОЧИНА еСеС💩🤮👌

    15:33 10.09.2026

  • 5 Надменност му е майката

    0 0 Отговор
    Много моля идиоти и комшии да не се опитват да коментират с мен!
    Мерси.

    15:35 10.09.2026