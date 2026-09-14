"Мъртвото" електрическо Porsche 718 се появи на "Ринга"

Слуховете, предсказващи окончателния крах на амбициозния проект на Porsche за изцяло електрическите модели 718 Boxster и Cayman, се оказаха крайно преждевременни, тъй като наскоро заснети шпионски снимки показват прототипи на електрически автомобили, оборудвани с множество измервателни уреди, които се движат с висока скорост по пистата Нюрбургринг. Многогодишният цикъл на разработка на семейството спортни автомобили от входния сегмент на „Цуфенхаузен“ се сблъска със сериозни сътресения, утежнени от скока в инженерните разходи, общото охлаждане на пазара за високотехнологични изцяло електрически автомобили и значително прекъсване на веригата за доставки, когато партньорът за високопроизводителни батерийни клетки Northvolt обяви фалит.

Тези натрупани финансови затруднения първоначално подхраниха интензивни спекулации, че новият главен изпълнителен директор Михаел Лайтерс може да се откаже изцяло от изцяло електрическата архитектура, за да спаси финансовата стабилност на марката. Вместо това Porsche избра да приложи деликатна двупосочна стратегия. Докато изцяло електрическите варианти на 718 са напът да бъдат готови за производство и ще съставляват основната част от гамата, производителят по-рано потвърди значителна отстъпка за традиционалистите. Наточените, ориентирани към пистата модели, включително духовните наследници на GT4, Spyder и GT4 RS, ще запазят двигателите с вътрешно горене и ще се появят малко по-късно в продуктовия цикъл.

Очаква се окончателна яснота относно по-широкия график за пускане на пазара да се изясни на 7 октомври по време на предстоящия „Ден на капиталовите пазари“ на Porsche, където ръководството е обещало прозрачна пътна карта за развиващата се траектория на задвижването на марката.

По-внимателният преглед на най-новите тестови прототипи от Нюрбургринг разкрива значителна еволюция в дизайна под изтъняващите слоеве камуфлаж. Предната маска наследява визуалния стил на Taycan, като се отличава с остри правоъгълни фарове, заострена предница и активни вертикални аеродинамични охлаждащи клапи, вградени в разширените предни „ноздри“, за активно управление на топлинните натоварвания. В профил прототипите се движат на специализирани алуминиеви джанти с аеродинамични лопатки, проектирани да оптимизират намаляването на съпротивлението и вентилацията на спирачките, докато фалшивите въздухозаборници, издълбани в широките задни калници, служат като хитри примамки, за да заблудят любопитните наблюдатели.

В задната част активен разгъваем спойлер се намира над LED светлинна лента по цялата ширина, спускаща се надолу към масивен, агресивен заден дифузьор, проектиран да стабилизира задния мост при високи скорости. Естествено, изпускателната система напълно липсва от конструкцията, но инженерите от Цуфенхаузен, според информациите, интегрират усъвършенствани генератори на изкуствен звук и програмируеми виртуални профили на превключване на предавките, за да придадат жизненоважен елемент на механична драматичност и ангажираност на водача към преживяването с този спортен автомобил с нулеви емисии.