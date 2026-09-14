Бивш треньор на Милан и Интер вариант за Трабзонспор

Стефано Пиоли е фаворит за нов треньор на Трабзонспор, съобщава журналистът Яъз Сабунчоолу. 60-годишният италианец е свободен, като ръководството на турския клуб води преговори с него.
Трабзонспор е без постоянен треньор, след като Фатих Теке напусна поста.
Пиоли за последно ръководи Фиорентина, но напусна "виолетовите" в края на миналата година. Преди това е бил начело на Милан, Ал-Насър, Интер, Лацио, Болоня.
Трабзонспор ще се изправи срещу ЦСКА в Лигата на конференциите.
Trabzonspor, Teknik Direktör Stefano Pioli'nin temsilcisiyle görüştü. (Yağız Sabuncuoğlu) pic.twitter.com/Clf8vNBRvt— Spor Depor (@spordepormedya) September 13, 2026
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