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Бивш треньор на Милан и Интер вариант за Трабзонспор

Бивш треньор на Милан и Интер вариант за Трабзонспор

14 Септември, 2026 11:01 457 0

  • стефано пиоли-
  • футбол-
  • трабзонспор

Трабзонспор е без постоянен треньор, след като Фатих Теке напусна поста

Бивш треньор на Милан и Интер вариант за Трабзонспор - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Стефано Пиоли е фаворит за нов треньор на Трабзонспор, съобщава журналистът Яъз Сабунчоолу. 60-годишният италианец е свободен, като ръководството на турския клуб води преговори с него.

Трабзонспор е без постоянен треньор, след като Фатих Теке напусна поста.

Пиоли за последно ръководи Фиорентина, но напусна "виолетовите" в края на миналата година. Преди това е бил начело на Милан, Ал-Насър, Интер, Лацио, Болоня.

Трабзонспор ще се изправи срещу ЦСКА в Лигата на конференциите.


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