Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руската дизелова инфраструктура

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руската дизелова инфраструктура, предадоха световните агенции, предава БТА.
По време на визитата си в Ирландия Тръмп заяви, че тези атаки водят до недостиг на дизелово гориво.
Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руската дизелова инфраструктура.
„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той.
Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпрос и че има много други цели, които Украйна да поразява.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #6, #57, #65, #86
17:13 13.09.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #61, #69, #98
17:14 13.09.2026
3 Само питам
17:15 13.09.2026
4 Вашето мнение
Коментиран от #19, #34
17:15 13.09.2026
5 матю хари
Коментиран от #45
17:16 13.09.2026
6 Вашето мнение
До коментар #1 от "Хахахаха":Тръмп е никой паветно, та да призовава путин. Виж зеления и такива като тебе сте слуги.
Коментиран от #31, #71
17:16 13.09.2026
7 Хахахаха
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Тръмп, тупин и нетаняху са нацизма. За какъв друг нацизъм пишеш?
17:17 13.09.2026
8 име
17:17 13.09.2026
9 Роден за психиатрия
17:17 13.09.2026
10 Тоналт Дръмб
17:18 13.09.2026
11 Българин
Коментиран от #22
17:19 13.09.2026
12 Клавдий
17:19 13.09.2026
13 Сравнение
17:19 13.09.2026
14 ........–
УкРа нема да има !
17:20 13.09.2026
15 Тръмп
17:20 13.09.2026
16 БиДончо
17:20 13.09.2026
17 Уффф
Коментиран от #20, #37, #47, #82
17:20 13.09.2026
18 хе хе
Коментиран от #32
17:20 13.09.2026
19 Щото
До коментар #4 от "Вашето мнение":го няма!
Коментиран от #51
17:20 13.09.2026
20 Тръмп
До коментар #17 от "Уффф":продава,не купува!
17:21 13.09.2026
21 Бъдеще
17:22 13.09.2026
22 БЪЛГАРИН
До коментар #11 от "Българин":🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬
Коментиран от #36, #55
17:23 13.09.2026
23 А може ли
17:23 13.09.2026
24 Кака Радка
17:23 13.09.2026
25 Вселенски
17:24 13.09.2026
26 Конспиратор
17:24 13.09.2026
27 Голф
17:24 13.09.2026
28 Очаквайте скоро
17:25 13.09.2026
29 Прераждане
Коментиран от #35
17:26 13.09.2026
30 Уенин
17:27 13.09.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ
НИ СПРЯ ГОРИВАТА .
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН.
НЕ МОЖЕ ЕДНА РУСИЯ ДА ОПАЗИ
Коментиран от #75
17:29 13.09.2026
34 Ха ха ха ха
До коментар #4 от "Вашето мнение":Ми той е като тебе още не е разбрал че в Русия дизел няма.няма и да има!
17:30 13.09.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Просия е велика
До коментар #22 от "БЪЛГАРИН":И величието приключва винаги с купони и хуманитарни помощи от прогнилия запад.
Коментиран от #42
17:31 13.09.2026
37 Хахахахаха
До коментар #17 от "Уффф":Няма По Проззти Парчета от Купейките.
СЕГА ПОЧНАХТЕ ДА ЗАЩИТАВАТЕ
ПРОСТОТИИТЕ НА АГЕНТ КРАСНОВ
ЛИ БРЕ ПУТЕРАСТИ?
Коментиран от #40, #44
17:31 13.09.2026
38 Жалка жълтопаветна измет
17:31 13.09.2026
39 Ехеееее
До коментар #32 от "Ба бааааа":Да не мислиш че ще си преситен во веки и веков
17:32 13.09.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Тръмп призова Зеленски да се предаде
17:33 13.09.2026
42 Ба бааааа
До коментар #36 от "Просия е велика":И се говори на Руски в Берлин и Париж
Коментиран от #70
17:34 13.09.2026
43 В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
По Бензиностанциите.
Оказва че само 20 % от
Всички Бензиностанции
В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ
Има някакъв Бензин ...
Както вика Самия ПУТЛЕР:
УЖАС УЖАС
УЖАС УЖАС УЖАС .
Коментиран от #48, #52
17:34 13.09.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Така е
До коментар #5 от "матю хари":Да! Дори и той!
17:35 13.09.2026
46 ЛАПАНДУРКАЙ
До коментар #40 от "Ба бааааа":ГРЕЗДЕЯ БРЕ
УШАНКА.
Коментиран от #50
17:35 13.09.2026
47 Кога пък Русия е изнасяла дизел?
До коментар #17 от "Уффф":Изнася петрол. Ако е изнасяла дизел, било е само за някои бивши съветски републики.
17:36 13.09.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Фори
17:37 13.09.2026
50 Ушанка
До коментар #46 от "ЛАПАНДУРКАЙ":Ти си по тази част патенце
17:38 13.09.2026
51 Мишел
До коментар #19 от "Щото":Фантазираш. В Русия има дизел на цена 0.83 евро/л навсякъде, освен в част от бензиностанциите на полуостров Крим .
96 големи НПЗ в Русия произвеждат горива, ако не стига, внасят.
В България дизелът днес е 1.88 евро /л
Коментиран от #56
17:38 13.09.2026
52 Има бензин 67 октана
До коментар #43 от "В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ":Става само за т.н. “буханки”, знаем ги като уазки. Буханка на български е самун.
Коментиран от #84
17:38 13.09.2026
53 Бай Дончо
17:38 13.09.2026
54 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ
Хаха хахахахаха хахахахаха
НЯМА КРАЙ ПОЗОРА НА ПУТИН
НЯМА .
17:39 13.09.2026
55 Ехааааа
До коментар #22 от "БЪЛГАРИН":Е,вече не е колкото тебе.
17:39 13.09.2026
56 Обаче пък няма пътища
До коментар #51 от "Мишел":Там му казват бездорожие.
17:40 13.09.2026
57 На еднорози като теб
До коментар #1 от "Хахахаха":не им стана ясно, че руснаците за нищо няма да молят.
Украинците първо някаква перемога с Леопарди и Хаймарси щяха да правят, не стана.
След това нападнаха Курск, щяха некви хуманитарни коридори да правят, не стана, нам-колко-си от най-добрите им войници дадоха фира там.
След това 40-дневна операци да принудели Русия да преговарят. Неква лещяща чиния, която се взриви много зрелищно, складове на онлайн търговец пострадаха, пак не стана.
Не им стана ясно, че един дрон от Украйна е 10 дрона от Русия.
Коментиран от #63
17:40 13.09.2026
58 Дрон ИИ
17:40 13.09.2026
59 Класически руски трололо
17:40 13.09.2026
60 Няма край путинското унижение
Коментиран от #64
17:41 13.09.2026
61 Дрътия Софеанец ,
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Някой път студената вода от миенето на чиниЙ блокира и моз@к@ ..
17:41 13.09.2026
62 Рублевка
Преди подпалването на рафинериите, РФ изнасяше половината произведен дизел в ЕС и от там чрез реекспорт достигаше в Украйна. Сега износът от Русия е забранен, а Европа няма достатъчно дизел за да изнася в Украйна.
Коментиран от #78
17:41 13.09.2026
63 Мдаа
До коментар #57 от "На еднорози като теб":Киев за два дня и все.
Коментиран от #66, #74, #76
17:41 13.09.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Няма как
До коментар #1 от "Хахахаха":Тръмп никога няма да забрави кой му помогна да стане президент. Затова Путин го държи на къса сиджимка.
17:42 13.09.2026
66 Борис Джонсън
До коментар #63 от "Мдаа":До последната укра
17:43 13.09.2026
67 Изгубени в превода
Американският лидер добави, че е „обсъдил това със Зеленски“.
Къде тук е руската дизелна индустрия ,не знам ....
17:43 13.09.2026
68 Червен кхмер
17:43 13.09.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Прав си
До коментар #42 от "Ба бааааа":Чистачките по тоалетните в Европа основно на руски говорят
Коментиран от #80
17:44 13.09.2026
71 Капейчо
До коментар #6 от "Вашето мнение":Колко тъжно, че не знаеш правописа и една запетая променя смисъла на казаното от тебе!
17:44 13.09.2026
72 Наблюдател
17:45 13.09.2026
73 Вишис с вишо!
17:45 13.09.2026
74 Хи хи
До коментар #63 от "Мдаа":Нееееее, няма да е два дня, урките ша ядат бой колкото си требе ! Два дня е да се види колко просссти урки ша са вържат !!!
17:45 13.09.2026
75 Бастун
До коментар #33 от "ДОНАЛДЕ ПОМОГИ":Ти гледай ти как ще се опазиш
17:45 13.09.2026
76 Руснак без крак
До коментар #63 от "Мдаа":Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂↕️!
17:46 13.09.2026
77 Атина Палада
Коментиран от #83
17:46 13.09.2026
78 Айде засрами се малко!
До коментар #62 от "Рублевка":То бива лъжи, ама твоето никъде го няма.
Коментиран от #87
17:47 13.09.2026
79 От Хага
17:47 13.09.2026
80 А чистачите
До коментар #70 от "Прав си":Са пакистанци и чакат такива сладурчета като теб
17:47 13.09.2026
81 Прав е господин Тръмп
17:48 13.09.2026
82 Русия
До коментар #17 от "Уффф":От юни 2026 внася от Индия укрите им унищожи 87% от рафинерията на РФ дизела е супер скъпи в губернията според тяхните стандарти сега е около 1евро и има лимит а беше 0,43цента преди 5 месеца Украйна/Великобритания/ държи козовете в момента и Иран/Йемен/ с контрола на 2 водни протока
Извод предстои невиждан ценови апокалипсис в целия свят Господ да ви е на помощ;
17:48 13.09.2026
83 Този коментар е премахнат от модератор.
84 БУХАНКАТА
До коментар #52 от "Има бензин 67 октана":РУСКИ ТАРАЛЯСНИК ..
ОТ 1958 ГОДИНА
ПОЧТИ БЕЗ НИКАКВИ ПОДОБРЕНИЯ.
ЛАДА НИВА
ПЪК СИ Е СЪЩИЯТ КУРНИК
ОТ 1977 ГОДИНА.
ТОВА Е РУСКОТО ВЕЛИЧИЕ
БЕЗАНАЛОГОВАТА ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.
ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
17:49 13.09.2026
85 Глупава статия, тип пропаганда
17:50 13.09.2026
86 Хитрият дядка
До коментар #1 от "Хахахаха":пак се излага, затова в Иран нещата не вървят добре..
17:50 13.09.2026
87 Какво имаш предвид?
До коментар #78 от "Айде засрами се малко!":Русия изнасяше огромни количества дизел в Европа и това смекчаваше енергийната криза. Половината от произведения в Русия дизел заминаваше за Европа. От запалените рафинерии, ЕС търпи колосални загуби.
17:51 13.09.2026
88 На Тръмпича не му ли е ясно,
17:51 13.09.2026
89 ТРЪМП ДА КАЖЕ
ДА СПРЕ ДА БОМБИ УКРАЙНА
И
ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СПРЕ ДА БОМБИ
РУСКАТА КОЧИНА.
МНОГО ПО БЪРЗО И ЛЕСНО
ЩЕ СТАНЕ
РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР...
Коментиран от #90
17:52 13.09.2026
90 Да бяхте слушали Путин
До коментар #89 от "ТРЪМП ДА КАЖЕ":като години наред предупреждаваше. Сега нямаше да ви изкарват да тролите!
17:54 13.09.2026
91 Радев
17:55 13.09.2026
92 Идеята на Тръмп
Венецуелският нефт е открит от американците около 1920г. Той е по-тежък от водата и потъва в нея, има консистенцията на мармалад. Не може да тече по тръби и затова трябва в находището да се вкара лек петрол - американски "Брент" или арабски. Икономически и логистически е изгодно нефтът да е американски и затова в Мексиканския залив повечето рафинерии са предназначени за тежкия венецуелски нефт сорт "Ориноко". Той трябва да се подложи на крекинг за да има повече бензин. Далеч не всички рафинерии могат да го обработват и затова той е само 1% от световния добив. Уго Чавес национализира милиардите вложени от американците за петролни кладенци, изгони ги от страната и добивът падна 7-8 пъти. Гениалната идея на Тръмп е разреденият с американски петрол сорт "Ориноко" от Венецуела за Индия, парите "по братски" т.е. по американски.
Коментиран от #95
17:55 13.09.2026
93 РИЖАВИЯ
ЗАРАДИ ИРАН ЦЕНИТЕ СА
В КОСМОСА.
АКО СПРЕ ДА УДРЯ ИРАН
И ЦЕНИТЕ ЩЕ СИ ДОЙДАТ
НА МЯСТОТО.
ДА НЕ ОБВИНЯВА
ДРУГИТЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ
ПРОСТОТИИ.
17:55 13.09.2026
94 Смехории
17:55 13.09.2026
95 ЗРИТЕЛ
До коментар #92 от "Идеята на Тръмп":И сега какво стана,... оказа се че Иранския петрол е двигателя на световната икономика, или така го представя ИИ
18:00 13.09.2026
96 диф дядо
18:00 13.09.2026
97 Атина Палада
- Спирам войната за 24 часа!
Кой е по-вдлъбат?
Коментиран от #99
18:01 13.09.2026
98 Антирашист 4452
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави
Коментиран от #100
18:02 13.09.2026
99 Определено ти
До коментар #97 от "Атина Палада":Да откраднеш ник и да драска лъжи и гуглести е действие не на вдлъбнат, а на глу... с вакуум в манерката!
18:02 13.09.2026
100 Ти си типичен пример
До коментар #98 от "Антирашист 4452":на фашистка пропаганда срещу Русия!
18:03 13.09.2026