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Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руската дизелова инфраструктура
  Тема: Украйна

Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руската дизелова инфраструктура

13 Септември, 2026 17:13, обновена 13 Септември, 2026 17:12 1 553 100

  • украйна-
  • доналд тръмп-
  • русия-
  • инфраструктура-
  • удари

Американският президент заяви, че атаките водят до недостиг на дизелово гориво в Русия

Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руската дизелова инфраструктура - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руската дизелова инфраструктура, предадоха световните агенции, предава БТА.

По време на визитата си в Ирландия Тръмп заяви, че тези атаки водят до недостиг на дизелово гориво.

Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руската дизелова инфраструктура.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той.

Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпрос и че има много други цели, които Украйна да поразява.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    29 43 Отговор
    Тръмпоча да призове тупин да спре ударите по украинската инфраструктура! Иначе само ще си остане с призоваването.

    Коментиран от #6, #57, #65, #86

    17:13 13.09.2026

  • 2 Последния Софиянец

    34 24 Отговор
    САЩ и Русия заедно ще ликвидират нацизма в Европа.

    Коментиран от #7, #61, #69, #98

    17:14 13.09.2026

  • 3 Само питам

    31 5 Отговор
    Какви други цели? Студентски общежития,плажове посред бял ден,супермаркети?

    17:15 13.09.2026

  • 4 Вашето мнение

    31 9 Отговор
    За американския дизел му е еня на тоз. Щото в хамерика дизела е скъп. В Русия дизела е без пари.

    Коментиран от #19, #34

    17:15 13.09.2026

  • 5 матю хари

    21 25 Отговор
    Идиотът Тръмп не може да спаси Русия.

    Коментиран от #45

    17:16 13.09.2026

  • 6 Вашето мнение

    24 12 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Тръмп е никой паветно, та да призовава путин. Виж зеления и такива като тебе сте слуги.

    Коментиран от #31, #71

    17:16 13.09.2026

  • 7 Хахахаха

    11 22 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Тръмп, тупин и нетаняху са нацизма. За какъв друг нацизъм пишеш?

    17:17 13.09.2026

  • 8 име

    28 7 Отговор
    Е, нали тръмпоча и малкия марко подкрепиха гениалния план на наркомана. Подкрепеха ескалацията за да има после деескалация. Хубаво се опитват сега да деескалират, ама питаха ли руснаците приключиха ли с тяхната ескалация. Че май не са.

    17:17 13.09.2026

  • 9 Роден за психиатрия

    34 6 Отговор
    Значи по хора и училища може по рафинерии не може , Тръмоча тотално е изфирясъл

    17:17 13.09.2026

  • 10 Тоналт Дръмб

    21 3 Отговор
    Нещо да кажете? По тъпо предложение от моето не сте чували. Нали?

    17:18 13.09.2026

  • 11 Българин

    27 16 Отговор
    До къде се докарахме! Президент на САЩ моли за милост украинския президент, щоито той много лошо биел бртатушките!

    Коментиран от #22

    17:19 13.09.2026

  • 12 Клавдий

    12 1 Отговор
    ,Дизелова инфраструктура"....

    17:19 13.09.2026

  • 13 Сравнение

    15 2 Отговор
    Тъп, по-тъп, най-тъп, Тръмп.

    17:19 13.09.2026

  • 14 ........–

    19 6 Отговор
    Свиквайте розови фламингота.

    УкРа нема да има !

    17:20 13.09.2026

  • 15 Тръмп

    8 7 Отговор
    Краснов съм ве...

    17:20 13.09.2026

  • 16 БиДончо

    8 2 Отговор
    изтърва коня 😁

    17:20 13.09.2026

  • 17 Уффф

    23 5 Отговор
    Призовава защото от както Русия спря износа на дизел цените по света скочиха.

    Коментиран от #20, #37, #47, #82

    17:20 13.09.2026

  • 18 хе хе

    9 18 Отговор
    В русийката също идва Цар Зима тази година. Той е по-голям от бункерното чудовище.

    Коментиран от #32

    17:20 13.09.2026

  • 19 Щото

    4 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    го няма!

    Коментиран от #51

    17:20 13.09.2026

  • 20 Тръмп

    6 1 Отговор

    До коментар #17 от "Уффф":

    продава,не купува!

    17:21 13.09.2026

  • 21 Бъдеще

    19 3 Отговор
    Нарко ще прецака Тръмп за изборите. Цените в небесата... вярно е, че заради ударите в Русия дизела скача, ама основната причина за невероятния скок е ТЪПАТА, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТЪПА политика на Тръмп. Тоя гледа да изкара милиарди за себе си, и хич не го е еня за америка или света. Като че ли в АДА ще го върнат ако е без кинти..

    17:22 13.09.2026

  • 22 БЪЛГАРИН

    13 27 Отговор

    До коментар #11 от "Българин":

    🇷🇺🇧🇬 РУСИЯ Е ВЕЛИКА 🇷🇺🇧🇬

    Коментиран от #36, #55

    17:23 13.09.2026

  • 23 А може ли

    10 2 Отговор
    по мазутната инфраструктура?

    17:23 13.09.2026

  • 24 Кака Радка

    9 2 Отговор
    Кой Туй Нещу Дизелова Инфраструктура -Като Онуй Нещу .

    17:23 13.09.2026

  • 25 Вселенски

    24 11 Отговор
    Няма как да стане това което иска Тръмпоча (😬 ако изобщо го иска). И по рафинериите и по електрическите подстанции ще има удари. Тежка и много студена ще е зимата в Русия.

    17:24 13.09.2026

  • 26 Конспиратор

    8 3 Отговор
    Случиха руснаците на американски президент. И БайДън не разрешаваше атакуване на руска територия, но поне предоставяше пейтриъти за защита на градовете. Неизгодно е някоя от двете страни да придобие решителен превес.

    17:24 13.09.2026

  • 27 Голф

    13 1 Отговор
    Значи Дони кара дизел!

    17:24 13.09.2026

  • 28 Очаквайте скоро

    9 3 Отговор
    Нефтохимик в Бургас да бъде ударен от "неизвестен дрон до няколко дни

    17:25 13.09.2026

  • 29 Прераждане

    0 2 Отговор
    Аз съм Клавдий!

    Коментиран от #35

    17:26 13.09.2026

  • 30 Уенин

    7 7 Отговор
    Бензин пропал и картошки нет в кочината.

    17:27 13.09.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ДОНАЛДЕ ПОМОГИ

    8 9 Отговор
    ЧЕ ЗЕЛЕНСКИ
    НИ СПРЯ ГОРИВАТА .

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    ПУТИН СЕ ОКАЗА ГОЛЯМ БАСТУН.

    НЕ МОЖЕ ЕДНА РУСИЯ ДА ОПАЗИ

    Коментиран от #75

    17:29 13.09.2026

  • 34 Ха ха ха ха

    3 4 Отговор

    До коментар #4 от "Вашето мнение":

    Ми той е като тебе още не е разбрал че в Русия дизел няма.няма и да има!

    17:30 13.09.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Просия е велика

    10 5 Отговор

    До коментар #22 от "БЪЛГАРИН":

    И величието приключва винаги с купони и хуманитарни помощи от прогнилия запад.

    Коментиран от #42

    17:31 13.09.2026

  • 37 Хахахахаха

    5 4 Отговор

    До коментар #17 от "Уффф":

    Няма По Проззти Парчета от Купейките.

    СЕГА ПОЧНАХТЕ ДА ЗАЩИТАВАТЕ

    ПРОСТОТИИТЕ НА АГЕНТ КРАСНОВ
    ЛИ БРЕ ПУТЕРАСТИ?

    Коментиран от #40, #44

    17:31 13.09.2026

  • 38 Жалка жълтопаветна измет

    7 3 Отговор
    Колкото повече мърдате толкова повече ви влиза

    17:31 13.09.2026

  • 39 Ехеееее

    1 2 Отговор

    До коментар #32 от "Ба бааааа":

    Да не мислиш че ще си преситен во веки и веков

    17:32 13.09.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Тръмп призова Зеленски да се предаде

    2 2 Отговор
    на водещия му офицер от ФСБ подполковник ВВП, да му предостави територията си, а природните богатства да подари лично на него, което ще е една красива сделка.

    17:33 13.09.2026

  • 42 Ба бааааа

    2 5 Отговор

    До коментар #36 от "Просия е велика":

    И се говори на Руски в Берлин и Париж

    Коментиран от #70

    17:34 13.09.2026

  • 43 В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    5 3 Отговор
    Големи Опашки
    По Бензиностанциите.

    Оказва че само 20 % от
    Всички Бензиностанции

    В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ

    Има някакъв Бензин ...

    Както вика Самия ПУТЛЕР:

    УЖАС УЖАС

    УЖАС УЖАС УЖАС .

    Коментиран от #48, #52

    17:34 13.09.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Така е

    0 2 Отговор

    До коментар #5 от "матю хари":

    Да! Дори и той!

    17:35 13.09.2026

  • 46 ЛАПАНДУРКАЙ

    4 4 Отговор

    До коментар #40 от "Ба бааааа":

    ГРЕЗДЕЯ БРЕ
    УШАНКА.

    Коментиран от #50

    17:35 13.09.2026

  • 47 Кога пък Русия е изнасяла дизел?

    6 3 Отговор

    До коментар #17 от "Уффф":

    Изнася петрол. Ако е изнасяла дизел, било е само за някои бивши съветски републики.

    17:36 13.09.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Фори

    0 2 Отговор
    И аз така мисля. По добре е да бомби хранителни складове ,житни силози електроцентрали , всякакви заводи складове на куриери. Иначе ни се вдига цената на дизела. А с другите цели няма да усетим нищо.

    17:37 13.09.2026

  • 50 Ушанка

    4 1 Отговор

    До коментар #46 от "ЛАПАНДУРКАЙ":

    Ти си по тази част патенце

    17:38 13.09.2026

  • 51 Мишел

    3 7 Отговор

    До коментар #19 от "Щото":

    Фантазираш. В Русия има дизел на цена 0.83 евро/л навсякъде, освен в част от бензиностанциите на полуостров Крим .
    96 големи НПЗ в Русия произвеждат горива, ако не стига, внасят.
    В България дизелът днес е 1.88 евро /л

    Коментиран от #56

    17:38 13.09.2026

  • 52 Има бензин 67 октана

    7 2 Отговор

    До коментар #43 от "В САНКТ ПУТЛЕРБУРГ":

    Става само за т.н. “буханки”, знаем ги като уазки. Буханка на български е самун.

    Коментиран от #84

    17:38 13.09.2026

  • 53 Бай Дончо

    7 2 Отговор
    Ще изгоня Меланчето и ще се вземем с Путин .

    17:38 13.09.2026

  • 54 ЧЕРВЕНИТЕ ГЕЙТЪРИ

    5 2 Отговор
    Отново са СИЛНО ВЪЗМУТЕНИ.

    Хаха хахахахаха хахахахаха

    НЯМА КРАЙ ПОЗОРА НА ПУТИН
    НЯМА .

    17:39 13.09.2026

  • 55 Ехааааа

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "БЪЛГАРИН":

    Е,вече не е колкото тебе.

    17:39 13.09.2026

  • 56 Обаче пък няма пътища

    6 0 Отговор

    До коментар #51 от "Мишел":

    Там му казват бездорожие.

    17:40 13.09.2026

  • 57 На еднорози като теб

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    не им стана ясно, че руснаците за нищо няма да молят.
    Украинците първо някаква перемога с Леопарди и Хаймарси щяха да правят, не стана.
    След това нападнаха Курск, щяха некви хуманитарни коридори да правят, не стана, нам-колко-си от най-добрите им войници дадоха фира там.
    След това 40-дневна операци да принудели Русия да преговарят. Неква лещяща чиния, която се взриви много зрелищно, складове на онлайн търговец пострадаха, пак не стана.
    Не им стана ясно, че един дрон от Украйна е 10 дрона от Русия.

    Коментиран от #63

    17:40 13.09.2026

  • 58 Дрон ИИ

    4 0 Отговор
    Пренастройвам се! Само бензин ще пуцам... никакъв дизел 💥💥💥

    17:40 13.09.2026

  • 59 Класически руски трололо

    3 1 Отговор
    Ха ха ,само,че Путин няма проблеми с дизела ,добър опит Чийто ин Чийф !

    17:40 13.09.2026

  • 60 Няма край путинското унижение

    8 0 Отговор
    Няма!!!

    Коментиран от #64

    17:41 13.09.2026

  • 61 Дрътия Софеанец ,

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Някой път студената вода от миенето на чиниЙ блокира и моз@к@ ..

    17:41 13.09.2026

  • 62 Рублевка

    0 7 Отговор
    "Тръмп заяви, че тези атаки водят до недостиг на дизелово гориво."

    Преди подпалването на рафинериите, РФ изнасяше половината произведен дизел в ЕС и от там чрез реекспорт достигаше в Украйна. Сега износът от Русия е забранен, а Европа няма достатъчно дизел за да изнася в Украйна.

    Коментиран от #78

    17:41 13.09.2026

  • 63 Мдаа

    6 1 Отговор

    До коментар #57 от "На еднорози като теб":

    Киев за два дня и все.

    Коментиран от #66, #74, #76

    17:41 13.09.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Няма как

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    Тръмп никога няма да забрави кой му помогна да стане президент. Затова Путин го държи на къса сиджимка.

    17:42 13.09.2026

  • 66 Борис Джонсън

    2 3 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    До последната укра

    17:43 13.09.2026

  • 67 Изгубени в превода

    1 1 Отговор
    Тръмп заяви, че Украйна трябва да спре атаките срещу руски петролни рафинерии, тъй като това уж заплашва с недостиг на дизелово гориво на световните пазари.

    Американският лидер добави, че е „обсъдил това със Зеленски“.


    Къде тук е руската дизелна индустрия ,не знам ....

    17:43 13.09.2026

  • 68 Червен кхмер

    6 0 Отговор
    Ха ха Путлер към Тръмп ,Моля те спри го!Съсипани цялата икономика този комедиант.

    17:43 13.09.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Прав си

    3 2 Отговор

    До коментар #42 от "Ба бааааа":

    Чистачките по тоалетните в Европа основно на руски говорят

    Коментиран от #80

    17:44 13.09.2026

  • 71 Капейчо

    4 1 Отговор

    До коментар #6 от "Вашето мнение":

    Колко тъжно, че не знаеш правописа и една запетая променя смисъла на казаното от тебе!

    17:44 13.09.2026

  • 72 Наблюдател

    0 2 Отговор
    Тръмп нещо ни баламосва. Сто процента има дял в печалбите от поскъпнатите дизел и бензин. Сега призовавал Зеленски, що не призове себе си и Нетаняхуто да не обстрелват Иран? Оттам тръгна голямото поскъпване,

    17:45 13.09.2026

  • 73 Вишис с вишо!

    3 1 Отговор
    Туй кукyригу обвинява Зеленски за скъпия дизел, това оправдание ли е, а войната с Иран? А Зеленски като трепе руснаци защо не поскъпват, ами нигде ги нещат? Утре ще каже че украинците за неговия кеф не трябва да се отбраняват, а да си предадат държавата за да не мpът руснаци и да не се вдигне цената на житото!

    17:45 13.09.2026

  • 74 Хи хи

    2 2 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    Нееееее, няма да е два дня, урките ша ядат бой колкото си требе ! Два дня е да се види колко просссти урки ша са вържат !!!

    17:45 13.09.2026

  • 75 Бастун

    1 3 Отговор

    До коментар #33 от "ДОНАЛДЕ ПОМОГИ":

    Ти гледай ти как ще се опазиш

    17:45 13.09.2026

  • 76 Руснак без крак

    4 0 Отговор

    До коментар #63 от "Мдаа":

    Утре влизам в Киев!Ако остана с глава 🙂‍↕️!

    17:46 13.09.2026

  • 77 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Путин ще се бие до предпоследния руснак.

    Коментиран от #83

    17:46 13.09.2026

  • 78 Айде засрами се малко!

    3 0 Отговор

    До коментар #62 от "Рублевка":

    То бива лъжи, ама твоето никъде го няма.

    Коментиран от #87

    17:47 13.09.2026

  • 79 От Хага

    4 1 Отговор
    Ало, бай Митьо сам, коги ша га довадяти плeшивецо? Веке сам готов с шпакловката на килията и по желание на клиента вече повече от полувинътъ сам буйдисал с чарвено! Миндера съм сковал, кофата е под чешмътъ, решетки на квадрати, чекаме га! Айде, лека!

    17:47 13.09.2026

  • 80 А чистачите

    1 2 Отговор

    До коментар #70 от "Прав си":

    Са пакистанци и чакат такива сладурчета като теб

    17:47 13.09.2026

  • 81 Прав е господин Тръмп

    0 4 Отговор
    Но докато дизелът на стане 5€, Европа няма да миряса. Преди нападенията на руските рафинерии, РФ изнасяше половината произведен дизел в Европа и смекчаваше енергийната криза. Огромни количества! Сега за една седмица цената на дизела се повиши с 10% и края му не се вижда.

    17:48 13.09.2026

  • 82 Русия

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "Уффф":

    От юни 2026 внася от Индия укрите им унищожи 87% от рафинерията на РФ дизела е супер скъпи в губернията според тяхните стандарти сега е около 1евро и има лимит а беше 0,43цента преди 5 месеца Украйна/Великобритания/ държи козовете в момента и Иран/Йемен/ с контрола на 2 водни протока
    Извод предстои невиждан ценови апокалипсис в целия свят Господ да ви е на помощ;

    17:48 13.09.2026

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 БУХАНКАТА

    4 2 Отговор

    До коментар #52 от "Има бензин 67 октана":

    РУСКИ ТАРАЛЯСНИК ..
    ОТ 1958 ГОДИНА
    ПОЧТИ БЕЗ НИКАКВИ ПОДОБРЕНИЯ.

    ЛАДА НИВА
    ПЪК СИ Е СЪЩИЯТ КУРНИК
    ОТ 1977 ГОДИНА.

    ТОВА Е РУСКОТО ВЕЛИЧИЕ

    БЕЗАНАЛОГОВАТА ПУТИНОВА РУЗЗИЯ.

    ХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    17:49 13.09.2026

  • 85 Глупава статия, тип пропаганда

    0 1 Отговор
    Така както е написано, със сигурност е извадено от контекст!

    17:50 13.09.2026

  • 86 Хитрият дядка

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    пак се излага, затова в Иран нещата не вървят добре..

    17:50 13.09.2026

  • 87 Какво имаш предвид?

    0 2 Отговор

    До коментар #78 от "Айде засрами се малко!":

    Русия изнасяше огромни количества дизел в Европа и това смекчаваше енергийната криза. Половината от произведения в Русия дизел заминаваше за Европа. От запалените рафинерии, ЕС търпи колосални загуби.

    17:51 13.09.2026

  • 88 На Тръмпича не му ли е ясно,

    2 1 Отговор
    че там където се прави дизела за танковете и големите военни камиони се прави и керосин за авиацията, бензин и пропан-бутан? Удряш по НПЗ, а не само по дизела.

    17:51 13.09.2026

  • 89 ТРЪМП ДА КАЖЕ

    5 1 Отговор
    На ПУТИН
    ДА СПРЕ ДА БОМБИ УКРАЙНА
    И
    ЗЕЛЕНСКИ ЩЕ СПРЕ ДА БОМБИ
    РУСКАТА КОЧИНА.

    МНОГО ПО БЪРЗО И ЛЕСНО
    ЩЕ СТАНЕ
    РИЖАВ ГЛУПЕНДЕР...

    Коментиран от #90

    17:52 13.09.2026

  • 90 Да бяхте слушали Путин

    2 3 Отговор

    До коментар #89 от "ТРЪМП ДА КАЖЕ":

    като години наред предупреждаваше. Сега нямаше да ви изкарват да тролите!

    17:54 13.09.2026

  • 91 Радев

    1 1 Отговор
    Путин ви пробва акъла че щели да го бесят! Червeк не се беси бе, еееей!

    17:55 13.09.2026

  • 92 Идеята на Тръмп

    3 0 Отговор
    е да продава венецуелски петрол на Индия. Хем я откъсва от Русия, хем печели, хем ще има трохи и за Венецуела. Американците имат и да си връщат на Уго Чавес за това, но нека започнем от начало.
    Венецуелският нефт е открит от американците около 1920г. Той е по-тежък от водата и потъва в нея, има консистенцията на мармалад. Не може да тече по тръби и затова трябва в находището да се вкара лек петрол - американски "Брент" или арабски. Икономически и логистически е изгодно нефтът да е американски и затова в Мексиканския залив повечето рафинерии са предназначени за тежкия венецуелски нефт сорт "Ориноко". Той трябва да се подложи на крекинг за да има повече бензин. Далеч не всички рафинерии могат да го обработват и затова той е само 1% от световния добив. Уго Чавес национализира милиардите вложени от американците за петролни кладенци, изгони ги от страната и добивът падна 7-8 пъти. Гениалната идея на Тръмп е разреденият с американски петрол сорт "Ориноко" от Венецуела за Индия, парите "по братски" т.е. по американски.

    Коментиран от #95

    17:55 13.09.2026

  • 93 РИЖАВИЯ

    2 3 Отговор
    МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ ЧЕ
    ЗАРАДИ ИРАН ЦЕНИТЕ СА
    В КОСМОСА.

    АКО СПРЕ ДА УДРЯ ИРАН
    И ЦЕНИТЕ ЩЕ СИ ДОЙДАТ
    НА МЯСТОТО.

    ДА НЕ ОБВИНЯВА
    ДРУГИТЕ ЗА СОБСТВЕНИТЕ СИ
    ПРОСТОТИИ.

    17:55 13.09.2026

  • 94 Смехории

    1 3 Отговор
    НЕ ГО ПРИЗОВАВАЙ, а му спри доставките и парите

    17:55 13.09.2026

  • 95 ЗРИТЕЛ

    0 0 Отговор

    До коментар #92 от "Идеята на Тръмп":

    И сега какво стана,... оказа се че Иранския петрол е двигателя на световната икономика, или така го представя ИИ

    18:00 13.09.2026

  • 96 диф дядо

    2 0 Отговор
    Тръндю ако беше много умен, полезен и ценен, нямаше постоянно да му пада цената в САЩ!

    18:00 13.09.2026

  • 97 Атина Палада

    0 0 Отговор
    - Киев за три дни!
    - Спирам войната за 24 часа!
    Кой е по-вдлъбат?

    Коментиран от #99

    18:01 13.09.2026

  • 98 Антирашист 4452

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Фашизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за фашистка държава . Не спори а чети за фашистките държави

    Коментиран от #100

    18:02 13.09.2026

  • 99 Определено ти

    0 0 Отговор

    До коментар #97 от "Атина Палада":

    Да откраднеш ник и да драска лъжи и гуглести е действие не на вдлъбнат, а на глу... с вакуум в манерката!

    18:02 13.09.2026

  • 100 Ти си типичен пример

    0 0 Отговор

    До коментар #98 от "Антирашист 4452":

    на фашистка пропаганда срещу Русия!

    18:03 13.09.2026

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