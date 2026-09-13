Тръмп призова Зеленски да спре ударите по руската дизелова инфраструктура

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова украинския си колега Володимир Зеленски да разпореди спиране на ударите по руската дизелова инфраструктура, предадоха световните агенции, предава БТА.

По време на визитата си в Ирландия Тръмп заяви, че тези атаки водят до недостиг на дизелово гориво.

Журналист попита Тръмп дали е разговарял със Зеленски след неотдавнашния си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин. В отговор на въпроса Тръмп призова Зеленски да прекрати ударите срещу руската дизелова инфраструктура.

„Г-н Зеленски трябва да направи едно нещо. Той трябва да спре да унищожава дизеловото гориво в Русия“, заяви Тръмп пред журналисти. „Нека атакува цели, но не и дизеловото гориво, защото така причинява недостиг на дизелово гориво“, добави той.

Тръмп каза, че е разговарял със Зеленски по този въпрос и че има много други цели, които Украйна да поразява.