Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше дала териториите, които иска Путин

Мирното споразумение между Русия и Украйна е почти напълно изготвено, но финализирането му се забавя заради ключовите териториални спорове. Това обяви специалният пратеник и зет на американския президент, Джаред Къшнър, по време на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES 2026). По думите му дипломатическите совалки отбелязват сериозен напредък, като двете воюващи страни изразяват реално желание за намиране на изход от дългогодишния конфликт.

Териториалният компромис – ябълката на раздора

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„Ако Украйна се беше съгласила да предаде териториите, които Путин изисква, вече щяхме да имаме готово и подписано споразумение“, заяви Кушнер пред международния форум. Той поясни, че в момента текстовете по останалите детайли са изработени, но Киев категорично отказва да отстъпи пред исканията на Москва за промяна на границите. Според американския дипломат именно териториалният въпрос се очертава като най-сложния и чувствителен елемент в настоящите консултации.

Въпреки сериозните различия на фронтовата линия, Кушнер подчерта, че администрацията на САЩ вижда ясни сигнали, че и Москва, и Киев искат да намерят работещ механизъм за прекратяване на огъня.

Нови идеи в тристранен формат

Къшнър оцени неотдавнашните си визити в Русия и Украйна, проведени съвместно с американския пратеник Стив Уиткоф, като „особено успешни“. Дипломатическите срещи в Кремъл и Киев са помогнали на Вашингтон да придобие много по-ясна представа за позициите на двете страни в дългосрочен план.

В резултат на тези разговори са възникнали изцяло нови идеи, които САЩ планират да поставят на масата в рамките на предстоящи тристранни консултации (САЩ–Украйна–Русия). Американската страна се надява следващите конкретни стъпки по мирното урегулиране да бъдат официално огласени в рамките на броени седмици.