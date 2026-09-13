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Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше дала териториите, които иска Путин
  Тема: Украйна

Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше дала териториите, които иска Путин

13 Септември, 2026 04:44, обновена 13 Септември, 2026 05:30 2 867 46

  • джаред къшнър-
  • украйна-
  • русия-
  • преговори-
  • сащ-
  • мир-
  • стив уиткоф

САЩ и посредниците виждат шанс за скорошно споразумение в тристранен формат

Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше дала териториите, които иска Путин - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Мирното споразумение между Русия и Украйна е почти напълно изготвено, но финализирането му се забавя заради ключовите териториални спорове. Това обяви специалният пратеник и зет на американския президент, Джаред Къшнър, по време на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES 2026). По думите му дипломатическите совалки отбелязват сериозен напредък, като двете воюващи страни изразяват реално желание за намиране на изход от дългогодишния конфликт.

Териториалният компромис – ябълката на раздора

Още новини от Украйна

„Ако Украйна се беше съгласила да предаде териториите, които Путин изисква, вече щяхме да имаме готово и подписано споразумение“, заяви Кушнер пред международния форум. Той поясни, че в момента текстовете по останалите детайли са изработени, но Киев категорично отказва да отстъпи пред исканията на Москва за промяна на границите. Според американския дипломат именно териториалният въпрос се очертава като най-сложния и чувствителен елемент в настоящите консултации.

Въпреки сериозните различия на фронтовата линия, Кушнер подчерта, че администрацията на САЩ вижда ясни сигнали, че и Москва, и Киев искат да намерят работещ механизъм за прекратяване на огъня.

Нови идеи в тристранен формат

Къшнър оцени неотдавнашните си визити в Русия и Украйна, проведени съвместно с американския пратеник Стив Уиткоф, като „особено успешни“. Дипломатическите срещи в Кремъл и Киев са помогнали на Вашингтон да придобие много по-ясна представа за позициите на двете страни в дългосрочен план.

В резултат на тези разговори са възникнали изцяло нови идеи, които САЩ планират да поставят на масата в рамките на предстоящи тристранни консултации (САЩ–Украйна–Русия). Американската страна се надява следващите конкретни стъпки по мирното урегулиране да бъдат официално огласени в рамките на броени седмици.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Соломон

    23 31 Отговор
    Aма как така.Тя нали Русия не е там за територии.За 25г от територията Русия административно са изчезнали 25000 населени места. Според статистиката в 48000 населени пункта живеят под 6 човека и са на границата на изчезване. Населените места в които живеят от 7 до 12 човека са 12000.Напрактика 75000 населени места са пусти. През 2002г населените места в Русия са били 155000 и за 25г половината от тях са изчезнали. Русия се простира в 11 часови зони на площ от 17милиона кв.км. От тях в 13 милиона няма и човек. Това е територия колкото 21 пъти територията на Украйна. Но всичко това на Русия и е малко и вече 5та година тя се мъчи да превземе Малая Токмачка

    Коментиран от #6, #34

    04:54 13.09.2026

  • 2 оня с коня

    8 16 Отговор
    Само му вижте физиономията на това пиянде-автора и ще разберете че е без мислено да четете пасквилите му.

    Коментиран от #40

    05:00 13.09.2026

  • 3 Накратко

    22 24 Отговор
    Тежка и дълга зима се очертава за агресора в която липсата на горива и електричество за блатната империя ще бъде катастрофално.
    Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.

    Коментиран от #38

    05:00 13.09.2026

  • 4 милене, мисирко

    4 5 Отговор
    Нищо не ти се разбира бе байГанев, друсан ли до пиян ли си?????

    Коментиран от #5

    05:00 13.09.2026

  • 5 Соломон

    7 12 Отговор

    До коментар #4 от "милене, мисирко":

    Никой не е виновен че мисленето не ти се отдава

    Коментиран от #8

    05:05 13.09.2026

  • 6 Кабалистична ракета

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    Според статистиката, си поредното тролско изпражненийце. Една групичка "демократи" разпродадоха цялата територия на "независимата държава Украйна" и започнаха да строят бункери и военни бази по границата, както и да го извърташ, това е основната причина за липсата на преговори.

    Коментиран от #10

    05:05 13.09.2026

  • 7 АЛИЛУЯ РАЗБРАХА ВДВНАХА

    4 7 Отговор
    Това го разбраха отдавна и малките деца.
    СЕГА ИМА ДВА ВАРИАНТА ЗА УСПЕХ МИР.
    ЕВРО РАЗДАВНЕ НА ВСЕКИ УКРАЙНЕЦ ЗА ДА СЕ ОТКАЖЕ САМО ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНЕ НА РУСИЯ ДА СПРЪТ ТЕРОРА ВОЙНАТА. ДРУГИЯ ТРДТИЯ ВАРИАНТ КОИТО ПОБЕДИ КОИТО ОЦЕЛЕЕ ЗА СПИРАНЕ ДА НАСТЪПИ МИРЪТ. Останалото е още разтъкаване бавене и още разруха и смърт.

    Коментиран от #36

    05:06 13.09.2026

  • 8 Мисълта на патката

    10 4 Отговор

    До коментар #5 от "Соломон":

    На теб пък съвсем.

    05:06 13.09.2026

  • 9 Ако не бе териториалния

    22 5 Отговор
    друго щяха да измислят. Пример с Истанбул.
    Освен това съюзниците и Зеленски точно примирие искат и драпат за него. И са съгласни и сега.
    НАТО ги устройва само замразен конфликт, а не истински мир и нормални отношения на Русия с Европа, защото стават излишни и край с бизнеса за трилиони.

    Коментиран от #11, #15

    05:07 13.09.2026

  • 10 Соломон

    8 17 Отговор

    До коментар #6 от "Кабалистична ракета":

    Това със базите кога точно се случи.И къде са тия бази като от 2010г Украйна е гласувала и обявила че става безблокова страна.И няма да участва и да се присъединява към никакви военни блокове.А единствената чужда база в Украйна бе тази на Русия

    05:10 13.09.2026

  • 11 Соломон

    5 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не бе териториалния":

    Че то в Истамбул териториалните претенции да не би да бяха по малки.Като тогава много по голяма част от Украйна бе окупирана от Русия

    Коментиран от #17

    05:13 13.09.2026

  • 12 Къшнъров Бегунски

    7 6 Отговор
    Русия изрази предложение за евентуално дипломатическо уреждане на войната срещу Украйна . Заместник-министърът на външните работи Михаил Галузин заяви, че един от вариантите може да бъде въвеждането на външна администрация в Украйна под егидата на ООН.Според руската страна, този формат трябва да предшества изборите за ново ръководство на Украйна. След това, според Галузин, Москва би могла да проведе преговори за прекратяване на войната с новите украински власти. Това съобщава изданието „Коментари“, позовавайки се на руски медии.
    Галузин също така заяви, че смяната на украинското правителство може да бъде едно от условията, които Кремъл би поставил за започване на мирни преговори. Според него Организацията на обединените нации би могла да координира съответния процес.
    "Външна администрация в Киев под егидата на ООН би могла да отвори пътя към дипломатическо уреждане“, каза руският представител.

    05:14 13.09.2026

  • 13 Уффф

    19 6 Отговор
    Бандитите от САЩ няма как да са посредници.Те са участници в тази война, която самите те провокираха.

    Коментиран от #14

    05:16 13.09.2026

  • 14 Соломон

    8 15 Отговор

    До коментар #13 от "Уффф":

    Още един умник.Не че САЩ със Тръмп не са същите като Русия .Но как точно те провокираха тази война.Кое е нещото заради което умряха милиони и продължават да умират.И това нещо не може да стане без война.И ако САЩ са виновни защо Русия не нападна тях

    05:19 13.09.2026

  • 15 Дори Русия да превземе

    17 8 Отговор

    До коментар #9 от "Ако не бе териториалния":

    цяла Украйна е по-добър вариант за тях отколкото стабилен мир и нормални отношения с Русия. Защото така остава на дневен ред "страшилището Русия".
    А те от това имат нужда. Въобще не им пука за Украйна.
    В Кремъл знаят това и няма да им направят кефа да превземат цяла украйна. Затова кара бавничко и чакат да каталясат съвсем.

    05:19 13.09.2026

  • 16 Путин е агресора и окупатора

    9 18 Отговор
    “ Само териториалният въпрос спира мира в Украйна...“

    Тъй де....Украйна не иска руски територии , Но нека Путин да изтегли окупационите си войски от окупираните територии на Украйна и мира веднага ще настъпи....

    Коментиран от #20

    05:26 13.09.2026

  • 17 Тези територи си ги освободиха

    16 6 Отговор

    До коментар #11 от "Соломон":

    местните хора. Рф направи частична мобилизация по-късно.
    И не е зле да прочетеш почти подписания договор в Истанбул съгласието на двете страни..
    Чак след като принудиха Зеленски да се изметне и откаже, бяха обявени референдумите.
    С лъжи и извъртания нищо няма да постигнеш.

    Коментиран от #18

    05:29 13.09.2026

  • 18 Соломон

    5 10 Отговор

    До коментар #17 от "Тези територи си ги освободиха":

    Местните хора направили референдум.Как точно си ги представяте тия референдуми.Като във никоя страна включително и Русия .провеждането на такъв вид референдуми е забранено.И всички цитират гоговора в Истамбул.Посочи какво точно съдържа той след като по негово време Русия владееше много по голяма територия

    Коментиран от #28

    05:34 13.09.2026

  • 19 Мусорчик

    8 6 Отговор
    Многократно се коментираше, че Зеленски няма законни права еднолично да предаде земи.
    Цитат:
    "Член 73 от Конституцията на Украйна: Този текст изрично регламентира, че въпросите, свързани с промяна на територията на страната, се решават единствено чрез всеукраински референдум.

    Коментиран от #25

    05:35 13.09.2026

  • 20 Късно е чадо

    16 5 Отговор

    До коментар #16 от "Путин е агресора и окупатора":

    Имаше достатъчно предложения от Русия без да става дума за територии.
    И впрочем тези територии не са на Зеленски и бандерите му, а на местните хора там, които първи се хванаха за оръжията/не от хубаво/ и дори сега воюват да бранят земите на дедите си.

    Коментиран от #21

    05:36 13.09.2026

  • 21 Соломон

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "Късно е чадо":

    Кажи едно предложение в което да нестава въпрос за територии

    Коментиран от #27

    05:38 13.09.2026

  • 22 Западните глобалистки елити в опит

    16 5 Отговор
    за унищожаване на Русия чрез тероризъм в Кавказ в миналото, а сега чрез неонацисткия режим в Украйна искат да преразгледат резултатите от Втората световна война? Към какво тласкат сега хората от своите страни? Към война с Руската федерация. Никой дори не се замисля за факта, че Русия няма никакво основания за какъвто и да е конфликт с Европа. Дмитрий Медведев, по време на посещение в Северозападния федерален окръг, който граничи с Литва в пряк текс заяви, че Русия ще заличи тази балтийска страна от картата на света , ако на нейна територия бъдат разположени ядрени оръжия, а съюзниците от НАТО няма и да посмеят да се позоват на член 5 за колективна отбрана. Никой няма да се застъпи за тях. Дори там да има изгорено поле, никоя друга държава няма да се бори за тях. А добре познатият член 5 от Северноатлантическия договор – той няма да бъде изпълнен, всички го признават. Защото, ако бъде изпълнен – ще бъде глобална, планетарна катастрофа. Не са глупави. Но Литва ще изчезне от картата на света“, каза Медведев в коментар към руските медии

    Коментиран от #46

    05:39 13.09.2026

  • 23 Западните глобалистки елити в опит...че:

    12 2 Отговор
    Както е известно, на 9 септември Комисията по законност и ред на Сейма подкрепи тази инициатива. Председателят на литовския парламент Юозас Олекас подчерта, че забраната вече не отговаря на геополитическите реалности, а настоящата норма прави страната „черна овца“ сред партньорите от НАТО по отношение на "възпирането на руската агресия" 
    Според него приоритет на държавата в сегашната ситуация е запазването на мира, за което е важно възпирането, чиято най-голяма ефективност се осигурява от ядрените оръжия и блабла атлантическо нацистки и прочие тъпни .

    Коментиран от #41

    05:41 13.09.2026

  • 24 Зеления път

    13 4 Отговор
    Зеленото не го интересува нито Украйна, нито територията и, нито украинците - той ги мрази и ненавижда. Просто иска да продължи още жалкото си съществуване, да гуляе, да краде и да е на сцената под светлината на прожекторите.

    05:41 13.09.2026

  • 25 Единствената валидна Конституция

    7 0 Отговор

    До коментар #19 от "Мусорчик":

    е тази с която бе измислена държавата Украйна с подписите на Запада и Русия която даде съгласието си.

    Друго неясно?

    05:44 13.09.2026

  • 26 То си е точно така

    11 0 Отговор
    Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше разумно капитулирала, ама тея там в Киев не са въобще у ред с кратуните и сделка близките години няма да има за съжаление. Германия остава основен донор на Украйна, като е предоставила приблизително 43,3 милиарда евро хуманитарна помощ и 57,6 милиарда евро военна помощ от 24 февруари 2022 г. насам. Да си се оправят сега както могат новите. Междувременно руската страна многократно е посочвала, че доставките на оръжие за режима в Киев само удължават конфликта в Украйна ....

    05:53 13.09.2026

  • 27 ежко

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Соломон":

    Минските споразумения.Не си чел за какво става въпрос,нали?Сега вече е късно.Украина имаше своя шанс.

    Коментиран от #31

    05:56 13.09.2026

  • 28 Пак повтарям но бавничко

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Соломон":

    Тези територии за които говориш си ги бяха освободили местните хора искайки да си запазят език и традиции и не бандерите да ги тероризират. Не са влизали в териториите на Русия и Русия не имала прететенции къо тези територии.
    Прочети най-после договора в Истанбул който дори украинските преговарящи казха че много добър, преди да убият главния им преговарящ.
    Спирам да ти отговарям на глупостите хитрецо.

    Коментиран от #29

    05:58 13.09.2026

  • 29 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #28 от "Пак повтарям но бавничко":

    Тези територии ги освободи руската армия а не местните хора.Така начените местни са родени и и живеят постоянно в Русия.Единия от участниците бе Гиркин а за другия това бе дебюта на неговата ЧВК Вагнер Пригожин.Това как местните са се опълчили и освободили е ала бала за такива като теб.Утре местните в южна България може да поискат да се освободят и присъединят към Турция.Ти били приел това

    06:09 13.09.2026

  • 30 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД

    4 7 Отговор
    Нищо не пише за нацисти фашисти биолаборатории и прочие измислици. Оказа се че става въпрос единствено за още земя. Малко им е земята на руските окупатори. В Грузия беше същото. Никакви отстъпки. Ще се върнат с нови искания. Дори и цяла Украйна да превземат блатните с тях като държава вече е свършено.

    06:11 13.09.2026

  • 31 Соломон

    1 7 Отговор

    До коментар #27 от "ежко":

    Отново небивалици.Така наречените Мински споразумения се случиха заради руската армия която бе в Донбас и която представиха като местно опълчение.Ако руската армия не бе е Украйна нямаше да има нужда от никакви споразумения.

    Коментиран от #37

    06:11 13.09.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 1 Отговор
    ФАШЯГИТЕ СЕ ОПИТВАТ ДА ОТЛОЖАТ КОЛАПСА
    ......
    И БРАТУШКИТЕ "ЯКО ИМ ВЯРВАТ :)

    06:18 13.09.2026

  • 33 Относно "териториите"

    8 0 Отговор
    подобни въпроси могат да бъдат решени само на ниво лидери, и по точно само от един лидер, а Зеленски не само че не е никакъв лидер но е и господин "Никой". А пък това относно гаранции за сигурност, бъдещето на Украйна, план за просперитет и т.н съвсем са от друго ниво въпроси където Украйна въобще никой няма да я пита за нищо.

    06:21 13.09.2026

  • 34 правилно

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Соломон":

    не е за територия, а за защитен пояс, който пък зависи от вида и степента на заплахите. Някъде по-голям, другаде още по-голям. Времето също е фактор,..

    06:25 13.09.2026

  • 35 Калушнер на Околчица

    4 0 Отговор
    Кушнер беше попитан и дали Съединените щати са готови да увеличат натиска върху Русия, ако не се постигне пробив след подновените усилия за провеждане на преговори. Зетят на Тръмп даде пример с Германия по време на Втората световна война, която тогава е била враг на Съединените щати. Той отбеляза, че „няма такова нещо в света като вечни врагове или вечни съюзници“. „И така, трябва да започнем с основите на това какъв би могъл да бъде най-добрият резултат и как той би бил от полза за всички хора“, каза Кушнер. Според него, представители на екипа на администрацията на Тръмп се опитват да бъдат тези, които търсят мир.И „отговорът е: никога не знаеш как ще се развие която и да е сделка, нали? Не е сключена, докато не бъде сключена. Може да се случи бързо, може да се случи бавно, но няма да се случи, освен ако не проведеш тези срещи и тези дискусии “, каза Кушнер.

    06:25 13.09.2026

  • 36 Дърт банкер

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "АЛИЛУЯ РАЗБРАХА ВДВНАХА":

    Ами пари откъде, бре?

    06:25 13.09.2026

  • 37 Ами

    8 0 Отговор

    До коментар #31 от "Соломон":

    Вие как си представяте,че Русия ще позволи в подарените на Украйна руски земи барабар с хората да се забранява руския и да има геноцид:),ами това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)Иначе ,разбира се,че не е за земи,защото тогава Украйна има да връща цяла източна част,а западната е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Между другото,Соломонови,:)))и дедите на Пасито щяха да изгорят без червената армия и Пасито всеки ден трябва цвете на многобройните паметници из страната да им оставя:)

    Коментиран от #39

    06:26 13.09.2026

  • 38 Оказва се

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Накратко":

    според зетя на дядо.. а дали е така, кой, кой ще ни каже?.

    06:28 13.09.2026

  • 39 Соломон

    0 4 Отговор

    До коментар #37 от "Ами":

    Отново небивалици.Тези земи са украински.Лично Путин се е разписал в договора за държавните граници между Русия и Украйна.Небивалици и за руския език.До 2014г в Украйна 95% от населението употребява повече руски в общуването си отколкото украински

    Коментиран от #42

    06:31 13.09.2026

  • 40 Ами

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с коня":

    Да,друго си е да гледаш безбожника наркоман как грухти на някакъв руски диалект ,че ще забраняват руския в земите подарени им от Русия барабар с хората:)))Само,че границите си вървят по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците и като им се виждат 20 процента върната руска територия малко,впрочем колкото цяла България:),и още ще върнат:)))

    06:34 13.09.2026

  • 41 литовския парламент

    7 0 Отговор

    До коментар #23 от "Западните глобалистки елити в опит...че:":

    е много по зле дори от нашият. Кретен до кретена и нацист до нациста. "Горски братя" от всякъде, неграмотни младежи и лумпенизирани извратеняци. Нещо като Иво Мирчевци, Гюровци и ПП-ДБ ама с турбо на 6

    Коментиран от #43

    06:42 13.09.2026

  • 42 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "Соломон":

    Затова иде реч,няма държава в света ,дето да забраняват майчиния език и култура и то в подарените им руски земи и кое е небивалици,или да оставят Крим на бандерите и натото и забрана на Руския език в подарените руски земи и това първата ядрена сила в света,чиято победа ти е националния празник:))Нови граници ще има като Костова и бандерите искат преговори по сегашните граници,обаче за първопричините мълчат и затова ще връщат още земи и руския иофициално ще се върне по тези земи и Слава Богу:)

    06:44 13.09.2026

  • 43 Атлантизъм или чиста олигофрения?

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "литовския парламент":

    ... Ако измененията бъдат окончателно одобрени, член 137 ще бъде премахнат от литовската конституция. Той забранява разполагането на оръжия за масово унищожение и военни бази на други държави в страната. Забраната важи независимо от исканията на НАТО или нивото на заплаха от Русия. Председателят на Сейма Юозас Олекас заяви, че това ограничение поставя Литва в по-слаба позиция сред нейните съюзници в алианса. Според него, при подготовката на съвместни планове за отбрана и възпиране, Литва се явява като „черна овца“ в Алианса, тъй като е единствената страна с подобно ограничение.(забележете че включва и България !)  Между другото, финландският парламент преди това подкрепи закон за отмяна на дългогодишната забрана за ядрени оръжия в страната. ....

    06:53 13.09.2026

  • 44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 45 Дзак

    0 0 Отговор
    Необяснимо защо официалната политика на САщ при администрацията Тръмп се оставя на частни лица, а в същото време бивши високопоставени служители работят срещу официалната политика!

    07:05 13.09.2026

  • 46 Естествено че

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Западните глобалистки елити в опит":

    никоя друга държава няма да се бори за тях. Или някой си мисли че ние българите примерно на подскоци ще се втурнем да браним литовските ненормалници щото си били наумили някакви килеши в парламента им, че им е "суверенно право" ядрено оръжие да имат а те даже вече и картофи нямат като се замисля ....

    07:12 13.09.2026