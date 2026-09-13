Къшнър: Щяхме да имаме сделка, ако Украйна беше дала териториите, които иска Путин

Мирното споразумение между Русия и Украйна е почти напълно изготвено, но финализирането му се забавя заради ключовите териториални спорове. Това обяви специалният пратеник и зет на американския президент, Джаред Къшнър, по време на годишната среща на Ялтинската европейска стратегия (YES 2026). По думите му дипломатическите совалки отбелязват сериозен напредък, като двете воюващи страни изразяват реално желание за намиране на изход от дългогодишния конфликт.
Териториалният компромис – ябълката на раздора
„Ако Украйна се беше съгласила да предаде териториите, които Путин изисква, вече щяхме да имаме готово и подписано споразумение“, заяви Кушнер пред международния форум. Той поясни, че в момента текстовете по останалите детайли са изработени, но Киев категорично отказва да отстъпи пред исканията на Москва за промяна на границите. Според американския дипломат именно териториалният въпрос се очертава като най-сложния и чувствителен елемент в настоящите консултации.
Въпреки сериозните различия на фронтовата линия, Кушнер подчерта, че администрацията на САЩ вижда ясни сигнали, че и Москва, и Киев искат да намерят работещ механизъм за прекратяване на огъня.
Нови идеи в тристранен формат
Къшнър оцени неотдавнашните си визити в Русия и Украйна, проведени съвместно с американския пратеник Стив Уиткоф, като „особено успешни“. Дипломатическите срещи в Кремъл и Киев са помогнали на Вашингтон да придобие много по-ясна представа за позициите на двете страни в дългосрочен план.
В резултат на тези разговори са възникнали изцяло нови идеи, които САЩ планират да поставят на масата в рамките на предстоящи тристранни консултации (САЩ–Украйна–Русия). Американската страна се надява следващите конкретни стъпки по мирното урегулиране да бъдат официално огласени в рамките на броени седмици.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Соломон
Коментиран от #6, #34
04:54 13.09.2026
2 оня с коня
Коментиран от #40
05:00 13.09.2026
3 Накратко
Путлера постоянно твърдеше ,че на Русия не и трябват нови територии, а сега се оказва ,че това е "проблема" за мира.
Коментиран от #38
05:00 13.09.2026
4 милене, мисирко
Коментиран от #5
05:00 13.09.2026
5 Соломон
До коментар #4 от "милене, мисирко":Никой не е виновен че мисленето не ти се отдава
Коментиран от #8
05:05 13.09.2026
6 Кабалистична ракета
До коментар #1 от "Соломон":Според статистиката, си поредното тролско изпражненийце. Една групичка "демократи" разпродадоха цялата територия на "независимата държава Украйна" и започнаха да строят бункери и военни бази по границата, както и да го извърташ, това е основната причина за липсата на преговори.
Коментиран от #10
05:05 13.09.2026
7 АЛИЛУЯ РАЗБРАХА ВДВНАХА
СЕГА ИМА ДВА ВАРИАНТА ЗА УСПЕХ МИР.
ЕВРО РАЗДАВНЕ НА ВСЕКИ УКРАЙНЕЦ ЗА ДА СЕ ОТКАЖЕ САМО ЧАСТ ОТ ТЕРИТОРИЯТА ИЛИ ПЛАЩАНЕ НА РУСИЯ ДА СПРЪТ ТЕРОРА ВОЙНАТА. ДРУГИЯ ТРДТИЯ ВАРИАНТ КОИТО ПОБЕДИ КОИТО ОЦЕЛЕЕ ЗА СПИРАНЕ ДА НАСТЪПИ МИРЪТ. Останалото е още разтъкаване бавене и още разруха и смърт.
Коментиран от #36
05:06 13.09.2026
8 Мисълта на патката
До коментар #5 от "Соломон":На теб пък съвсем.
05:06 13.09.2026
9 Ако не бе териториалния
Освен това съюзниците и Зеленски точно примирие искат и драпат за него. И са съгласни и сега.
НАТО ги устройва само замразен конфликт, а не истински мир и нормални отношения на Русия с Европа, защото стават излишни и край с бизнеса за трилиони.
Коментиран от #11, #15
05:07 13.09.2026
10 Соломон
До коментар #6 от "Кабалистична ракета":Това със базите кога точно се случи.И къде са тия бази като от 2010г Украйна е гласувала и обявила че става безблокова страна.И няма да участва и да се присъединява към никакви военни блокове.А единствената чужда база в Украйна бе тази на Русия
05:10 13.09.2026
11 Соломон
До коментар #9 от "Ако не бе териториалния":Че то в Истамбул териториалните претенции да не би да бяха по малки.Като тогава много по голяма част от Украйна бе окупирана от Русия
Коментиран от #17
05:13 13.09.2026
12 Къшнъров Бегунски
Галузин също така заяви, че смяната на украинското правителство може да бъде едно от условията, които Кремъл би поставил за започване на мирни преговори. Според него Организацията на обединените нации би могла да координира съответния процес.
"Външна администрация в Киев под егидата на ООН би могла да отвори пътя към дипломатическо уреждане“, каза руският представител.
05:14 13.09.2026
13 Уффф
Коментиран от #14
05:16 13.09.2026
14 Соломон
До коментар #13 от "Уффф":Още един умник.Не че САЩ със Тръмп не са същите като Русия .Но как точно те провокираха тази война.Кое е нещото заради което умряха милиони и продължават да умират.И това нещо не може да стане без война.И ако САЩ са виновни защо Русия не нападна тях
05:19 13.09.2026
15 Дори Русия да превземе
До коментар #9 от "Ако не бе териториалния":цяла Украйна е по-добър вариант за тях отколкото стабилен мир и нормални отношения с Русия. Защото така остава на дневен ред "страшилището Русия".
А те от това имат нужда. Въобще не им пука за Украйна.
В Кремъл знаят това и няма да им направят кефа да превземат цяла украйна. Затова кара бавничко и чакат да каталясат съвсем.
05:19 13.09.2026
16 Путин е агресора и окупатора
Тъй де....Украйна не иска руски територии , Но нека Путин да изтегли окупационите си войски от окупираните територии на Украйна и мира веднага ще настъпи....
Коментиран от #20
05:26 13.09.2026
17 Тези територи си ги освободиха
До коментар #11 от "Соломон":местните хора. Рф направи частична мобилизация по-късно.
И не е зле да прочетеш почти подписания договор в Истанбул съгласието на двете страни..
Чак след като принудиха Зеленски да се изметне и откаже, бяха обявени референдумите.
С лъжи и извъртания нищо няма да постигнеш.
Коментиран от #18
05:29 13.09.2026
18 Соломон
До коментар #17 от "Тези територи си ги освободиха":Местните хора направили референдум.Как точно си ги представяте тия референдуми.Като във никоя страна включително и Русия .провеждането на такъв вид референдуми е забранено.И всички цитират гоговора в Истамбул.Посочи какво точно съдържа той след като по негово време Русия владееше много по голяма територия
Коментиран от #28
05:34 13.09.2026
19 Мусорчик
Цитат:
"Член 73 от Конституцията на Украйна: Този текст изрично регламентира, че въпросите, свързани с промяна на територията на страната, се решават единствено чрез всеукраински референдум.
Коментиран от #25
05:35 13.09.2026
20 Късно е чадо
До коментар #16 от "Путин е агресора и окупатора":Имаше достатъчно предложения от Русия без да става дума за територии.
И впрочем тези територии не са на Зеленски и бандерите му, а на местните хора там, които първи се хванаха за оръжията/не от хубаво/ и дори сега воюват да бранят земите на дедите си.
Коментиран от #21
05:36 13.09.2026
21 Соломон
До коментар #20 от "Късно е чадо":Кажи едно предложение в което да нестава въпрос за територии
Коментиран от #27
05:38 13.09.2026
22 Западните глобалистки елити в опит
Коментиран от #46
05:39 13.09.2026
23 Западните глобалистки елити в опит...че:
Според него приоритет на държавата в сегашната ситуация е запазването на мира, за което е важно възпирането, чиято най-голяма ефективност се осигурява от ядрените оръжия и блабла атлантическо нацистки и прочие тъпни .
Коментиран от #41
05:41 13.09.2026
24 Зеления път
05:41 13.09.2026
25 Единствената валидна Конституция
До коментар #19 от "Мусорчик":е тази с която бе измислена държавата Украйна с подписите на Запада и Русия която даде съгласието си.
Друго неясно?
05:44 13.09.2026
26 То си е точно така
05:53 13.09.2026
27 ежко
До коментар #21 от "Соломон":Минските споразумения.Не си чел за какво става въпрос,нали?Сега вече е късно.Украина имаше своя шанс.
Коментиран от #31
05:56 13.09.2026
28 Пак повтарям но бавничко
До коментар #18 от "Соломон":Тези територии за които говориш си ги бяха освободили местните хора искайки да си запазят език и традиции и не бандерите да ги тероризират. Не са влизали в териториите на Русия и Русия не имала прететенции къо тези територии.
Прочети най-после договора в Истанбул който дори украинските преговарящи казха че много добър, преди да убият главния им преговарящ.
Спирам да ти отговарям на глупостите хитрецо.
Коментиран от #29
05:58 13.09.2026
29 Соломон
До коментар #28 от "Пак повтарям но бавничко":Тези територии ги освободи руската армия а не местните хора.Така начените местни са родени и и живеят постоянно в Русия.Единия от участниците бе Гиркин а за другия това бе дебюта на неговата ЧВК Вагнер Пригожин.Това как местните са се опълчили и освободили е ала бала за такива като теб.Утре местните в южна България може да поискат да се освободят и присъединят към Турция.Ти били приел това
06:09 13.09.2026
30 СЕРП И МОЛОТ-СМЕРТЬ И ГОЛОД
06:11 13.09.2026
31 Соломон
До коментар #27 от "ежко":Отново небивалици.Така наречените Мински споразумения се случиха заради руската армия която бе в Донбас и която представиха като местно опълчение.Ако руската армия не бе е Украйна нямаше да има нужда от никакви споразумения.
Коментиран от #37
06:11 13.09.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
......
И БРАТУШКИТЕ "ЯКО ИМ ВЯРВАТ :)
06:18 13.09.2026
33 Относно "териториите"
06:21 13.09.2026
34 правилно
До коментар #1 от "Соломон":не е за територия, а за защитен пояс, който пък зависи от вида и степента на заплахите. Някъде по-голям, другаде още по-голям. Времето също е фактор,..
06:25 13.09.2026
35 Калушнер на Околчица
06:25 13.09.2026
36 Дърт банкер
До коментар #7 от "АЛИЛУЯ РАЗБРАХА ВДВНАХА":Ами пари откъде, бре?
06:25 13.09.2026
37 Ами
До коментар #31 от "Соломон":Вие как си представяте,че Русия ще позволи в подарените на Украйна руски земи барабар с хората да се забранява руския и да има геноцид:),ами това и Господ няма да го позволи и папата го знаеше като им каза на бандерите да отстъпят и те го нарекоха агент на Путин:)Иначе ,разбира се,че не е за земи,защото тогава Украйна има да връща цяла източна част,а западната е от земи взети от Румъния,Унгария и Полша след всв благодарение на червената армия,от която бандерите и сега се отричат и ако Русия нямаше сила да отвоюва Крим за себе си още при Екатерина велика и за нас нямаше да има сила да освободи и въобще за целия Балкански полуостров,защото няма христянска държава на балканите дето Русия да не помага срещу османците. Между другото,Соломонови,:)))и дедите на Пасито щяха да изгорят без червената армия и Пасито всеки ден трябва цвете на многобройните паметници из страната да им оставя:)
Коментиран от #39
06:26 13.09.2026
38 Оказва се
До коментар #3 от "Накратко":според зетя на дядо.. а дали е така, кой, кой ще ни каже?.
06:28 13.09.2026
39 Соломон
До коментар #37 от "Ами":Отново небивалици.Тези земи са украински.Лично Путин се е разписал в договора за държавните граници между Русия и Украйна.Небивалици и за руския език.До 2014г в Украйна 95% от населението употребява повече руски в общуването си отколкото украински
Коментиран от #42
06:31 13.09.2026
40 Ами
До коментар #2 от "оня с коня":Да,друго си е да гледаш безбожника наркоман как грухти на някакъв руски диалект ,че ще забраняват руския в земите подарени им от Русия барабар с хората:)))Само,че границите си вървят по предупрежденията на Бисмарк за първите предложения на руснаците и като им се виждат 20 процента върната руска територия малко,впрочем колкото цяла България:),и още ще върнат:)))
06:34 13.09.2026
41 литовския парламент
До коментар #23 от "Западните глобалистки елити в опит...че:":е много по зле дори от нашият. Кретен до кретена и нацист до нациста. "Горски братя" от всякъде, неграмотни младежи и лумпенизирани извратеняци. Нещо като Иво Мирчевци, Гюровци и ПП-ДБ ама с турбо на 6
Коментиран от #43
06:42 13.09.2026
42 Ами
До коментар #39 от "Соломон":Затова иде реч,няма държава в света ,дето да забраняват майчиния език и култура и то в подарените им руски земи и кое е небивалици,или да оставят Крим на бандерите и натото и забрана на Руския език в подарените руски земи и това първата ядрена сила в света,чиято победа ти е националния празник:))Нови граници ще има като Костова и бандерите искат преговори по сегашните граници,обаче за първопричините мълчат и затова ще връщат още земи и руския иофициално ще се върне по тези земи и Слава Богу:)
06:44 13.09.2026
43 Атлантизъм или чиста олигофрения?
До коментар #41 от "литовския парламент":... Ако измененията бъдат окончателно одобрени, член 137 ще бъде премахнат от литовската конституция. Той забранява разполагането на оръжия за масово унищожение и военни бази на други държави в страната. Забраната важи независимо от исканията на НАТО или нивото на заплаха от Русия. Председателят на Сейма Юозас Олекас заяви, че това ограничение поставя Литва в по-слаба позиция сред нейните съюзници в алианса. Според него, при подготовката на съвместни планове за отбрана и възпиране, Литва се явява като „черна овца“ в Алианса, тъй като е единствената страна с подобно ограничение.(забележете че включва и България !) Между другото, финландският парламент преди това подкрепи закон за отмяна на дългогодишната забрана за ядрени оръжия в страната. ....
06:53 13.09.2026
44 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
45 Дзак
07:05 13.09.2026
46 Естествено че
До коментар #22 от "Западните глобалистки елити в опит":никоя друга държава няма да се бори за тях. Или някой си мисли че ние българите примерно на подскоци ще се втурнем да браним литовските ненормалници щото си били наумили някакви килеши в парламента им, че им е "суверенно право" ядрено оръжие да имат а те даже вече и картофи нямат като се замисля ....
07:12 13.09.2026