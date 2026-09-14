Британски министри настояват за действия след извеждането на американски дипломат от страната

Британски министри се сблъскаха с призиви да предприемат действия, след като американските власти тайно са извели от страната американски дипломат, обвинен в притежание на непристойни снимки на деца, съобщава ДПА, цитирана от News.bg.

По информация на в. „Сън“ американски представители са извършили обиск в жилището на дипломата в Лондон миналия месец, след което са го задържали и отвели във военновъздушна база на САЩ, откъдето той е бил изведен от страната, без предварително да уведомят британската полиция.

Американски служители нямат правомощия да извършват арести във Великобритания, а не е било отправено и официално искане за екстрадицията на мъжа.

Смята се, че британски министри са в контакт с посолството на САЩ по случая, който може допълнително да обтегне отношенията между Лондон и Вашингтон.

Призиви за разследване във Великобритания

В писмо до министъра на правосъдието Алекс Норис неговият колега от Консервативната партия Ник Тимъти изразява безпокойство, че действията на САЩ представляват „прикриване на случая“ и че дипломатът може да е извършил престъпления във Великобритания.

Той заяви: „Ако това е така, дипломатът трябва да бъде изправен пред английски съд“.

Говорител на британското правителство отказа да коментира случая заради продължаващото разследване в САЩ, но заяви, че Великобритания очаква всички чуждестранни дипломати да спазват закона, докато се намират в страната, „по същия начин, по който очакваме всички британски дипломати да го правят, когато са на служба в чужбина“.

Говорител на американското посолство посочи, че е „наясно с обвиненията“ срещу един от служителите му и очаква „всички служители да спазват най-високите стандарти за поведение“.

Като уточни, че не може да коментира конкретните подробности по случая, говорителят добави: „Бързо уведомихме британските правоохранителни органи и предприехме незабавни действия, като ще продължим да работим в тясно сътрудничество с нашите партньори от правоохранителните органи във връзка с тези обвинения.

„Въпросното лице е преназначено в Съединените щати във връзка с продължаващо разследване. Посолството е уведомило британските власти за случая“.

Говорител на Държавния департамент на САЩ също заяви, че не може да коментира конкретните подробности по случая, но добави: „Приемаме тези обвинения сериозно“.

Говорител на лондонската полиция пък съобщи: „Във вторник, 25 август, американските власти ни уведомиха за разследване, което провеждат във връзка с предполагаеми престъпления в Лондон, свързани с непристойни снимки на деца. Продължаваме да поддържаме контакт с тях по този въпрос“.

Случаят с американския военен пилот

В писмото си Тимъти добавя, че инцидентът е част от „тревожен модел“, при който американските власти са водили съдебни производства срещу американски военнослужещи, обвинени в престъпления срещу британски граждани, докато са били базирани във Великобритания.

Той посочи случая с американски военен пилот, избегнал съдебен процес по английското законодателство, след като удушил жена в Кеймбридж, докато не бил на служба.

Капитан Джейкъб Улфсън е бил съден от военен съд във военновъздушна база на САЩ и е получил шестмесечна присъда, след като е бил признат за виновен за удушаване.

Той е бил оправдан по обвиненията в сексуално посегателство и сексуален контакт при утежняващи обстоятелства.

Тимъти отбелязва, че е получил информация за други престъпления, разглеждани по същия начин, като пише: „Тези случаи трябваше да бъдат разследвани от английската полиция и да бъдат разглеждани от нашите съдилища. Моля ви спешно да обясните какви действия предприемате за решаването на този проблем и какво ще бъде направено, за да се гарантира, че обвиненият дипломат ще бъде подложен на надлежно разследване в тази страна“.

Случаят с Ан Сакулъс

Случаят с дипломата беше сравнен и с този на служителката на Държавния департамент на САЩ Ан Сакулъс, която причини смъртта на британския тийнейджър Хари Дън при автомобилна катастрофа през 2019 г.

Сакулъс успя да напусне страната малко след фаталния сблъсък, след като САЩ се позоваха на дипломатически имунитет от нейно име.

В крайна сметка през декември 2022 г. тя се призна за виновна за причиняване на смърт поради небрежно шофиране по време на виртуално заседание на Висшия съд и беше осъдена условно на осем месеца затвор, с едногодишен изпитателен срок.