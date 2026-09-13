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Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх

Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх

13 Септември, 2026 15:54 988 20

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61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз, сочи социологическо проучване

Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Подкрепата за повторно присъединяване към Европейския съюз достигна най-високото си ниво от Брекзит насам, показва социологическо проучване. Водещият британски експерт по социологически проучвания професор сър Джон Къртис заяви пред „The Independent“, че общественото мнение се е променило, предава News.bg.

Той посочи, че изходът от евентуален бъдещ референдум все още е изключително несигурен и зависи от начина, по който се представят аргументите. По думите му 61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз. Останалите 39% предпочитат страната да остане извън съюза.

Джон Къртис отбеляза, че повечето хора, гласували на референдума през 2016 г., не са променили мнението си. Едва около 18% от гласувалите за напускане заявяват, че биха гласували за повторно присъединяване, докато 11% от подкрепилите оставането в ЕС предпочитат страната да остане извън съюза.

Новото поколение подкрепя връщането в ЕС

Той изтъкна, че вече има цяло поколение от хора, които през 2016 г. са били твърде млади, за да гласуват, но сега имат това право, и те категорично подкрепят повторното присъединяване към ЕС.

Според него някои по-възрастни избиратели, които с по-голяма вероятност биха гласували за излизане от ЕС, са починали, а други са склонни да подкрепят повторното присъединяване.

Къртис заяви, че ако политиците започнат да се застъпват за тази идея, желанието за завръщане в ЕС ще нарасне още повече. По думите му общественото мнение се е променило значително, отчасти поради демографски причини.

Анди Бърнам ще трябва да представи идеята за нови отношения с ЕС

Той отбеляза, че Анди Бърнам ще трябва да „продаде“ на обществеността идеята си за рестарт на отношенията с Европа след Брекзит.

Макар че делът на хората, подкрепящи повторното присъединяване, е висок, обществеността все още се тревожи за въпроси като това дали Обединеното кралство ще трябва да влезе в еврозоната или в Шенгенското пространство, за да бъде прието обратно.


Великобритания
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    7 5 Отговор
    Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕССР достигна нов връх

    15:55 13.09.2026

  • 2 жълтопаветна еуглена

    10 6 Отговор
    Уелкъм! Бек ту ЕССР, с радост ще ви приемем за да ви плащаме и на вас дълговете като фалирате!

    15:56 13.09.2026

  • 3 Хипотетично

    2 2 Отговор
    Рано е за нов референдум.

    15:57 13.09.2026

  • 4 ФАКТ

    5 10 Отговор
    Путулер подкрепя Англия, където са децата му и децата на руския "елит", по който припадат копейките по строежите в Люлин и Дървеница.

    15:57 13.09.2026

  • 5 гост

    10 1 Отговор
    Без привилегиите които имаха преди и с влизане в Еврозоната и Шенген......наистина са добре дошли но с тези условия...както другите, така и ТЕ.

    15:57 13.09.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Българите са свине

    3 6 Отговор
    Дюшеш ще им дойде на немчугите англетата пак да дойдат и да ги издържат

    16:01 13.09.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Пакистанците

    4 3 Отговор
    с английски паспорти искат да пътуват отново из Европа без визи! В новото поколение, подкрепящо връщането в ЕС, колко процента бели и етнически англичани има?

    16:02 13.09.2026

  • 10 глупсти

    5 4 Отговор
    Шефа каза, че англетата така са си в пъти по-добре и никой не мисли да се връща в умиращия ЕС!

    Коментиран от #15

    16:03 13.09.2026

  • 11 така е

    3 3 Отговор
    Да си пуснат молбата и след 30-40 години като изпълнят предприсъединителните условия, ще помислим дали да ги приемем. Ще влезнат в ЕС малко след турците и македонците.

    16:04 13.09.2026

  • 12 Мда

    7 3 Отговор
    Време е за референдум. Добре дошли обратно.

    16:05 13.09.2026

  • 13 истина ти казвам

    3 6 Отговор
    Чист фейк!!!!!!!

    16:07 13.09.2026

  • 14 ВЕСЕЛЯК

    2 5 Отговор
    Ако лондоските евреи допуснат това да стане, аз ще ви хвана бяла мечка и ще ви я докарам да ви играе гол кючек на центъра на София.
    ЕС е обречен тотално. Евреите вече са го занулили и няма какво да търсят там.
    ЕС за тях в момента е плацдарм за евентуална войа срещу Русия. Инак им е ненужен., Нио пари имаме, нито икономика, нито нищо. Какво да откраднат от нас? За кво сме им голи и боси.

    Коментиран от #20

    16:11 13.09.2026

  • 15 Брежнев

    4 1 Отговор

    До коментар #10 от "глупсти":

    за Митрофанова ли казваш...

    16:12 13.09.2026

  • 16 Истината е точно обратното

    1 2 Отговор
    Не били 61% най ми били 16%. Ако не вярват да направят референдум. След капитулацията на Украйна ЕС и НАТО ще се разпаднат!

    16:16 13.09.2026

  • 17 Фураж

    1 0 Отговор
    Рефередум-ЕС ,или БРИКС !

    Коментиран от #18

    16:18 13.09.2026

  • 18 така е

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Фураж":

    Найджъл Фараж го е измислил. И сега живее във Франция в омразния ЕС.

    16:21 13.09.2026

  • 19 Муцунски

    0 0 Отговор
    UK в пакет с Албания и Македония!

    16:21 13.09.2026

  • 20 Оня с парчето

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":

    Друго ще хванеш.

    16:21 13.09.2026

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