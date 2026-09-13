Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх

Подкрепата за повторно присъединяване към Европейския съюз достигна най-високото си ниво от Брекзит насам, показва социологическо проучване. Водещият британски експерт по социологически проучвания професор сър Джон Къртис заяви пред „The Independent“, че общественото мнение се е променило, предава News.bg.
Той посочи, че изходът от евентуален бъдещ референдум все още е изключително несигурен и зависи от начина, по който се представят аргументите. По думите му 61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз. Останалите 39% предпочитат страната да остане извън съюза.
Джон Къртис отбеляза, че повечето хора, гласували на референдума през 2016 г., не са променили мнението си. Едва около 18% от гласувалите за напускане заявяват, че биха гласували за повторно присъединяване, докато 11% от подкрепилите оставането в ЕС предпочитат страната да остане извън съюза.
Новото поколение подкрепя връщането в ЕС
Той изтъкна, че вече има цяло поколение от хора, които през 2016 г. са били твърде млади, за да гласуват, но сега имат това право, и те категорично подкрепят повторното присъединяване към ЕС.
Според него някои по-възрастни избиратели, които с по-голяма вероятност биха гласували за излизане от ЕС, са починали, а други са склонни да подкрепят повторното присъединяване.
Къртис заяви, че ако политиците започнат да се застъпват за тази идея, желанието за завръщане в ЕС ще нарасне още повече. По думите му общественото мнение се е променило значително, отчасти поради демографски причини.
Анди Бърнам ще трябва да представи идеята за нови отношения с ЕС
Той отбеляза, че Анди Бърнам ще трябва да „продаде“ на обществеността идеята си за рестарт на отношенията с Европа след Брекзит.
Макар че делът на хората, подкрепящи повторното присъединяване, е висок, обществеността все още се тревожи за въпроси като това дали Обединеното кралство ще трябва да влезе в еврозоната или в Шенгенското пространство, за да бъде прието обратно.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Факти
15:55 13.09.2026
2 жълтопаветна еуглена
15:56 13.09.2026
3 Хипотетично
15:57 13.09.2026
4 ФАКТ
15:57 13.09.2026
5 гост
15:57 13.09.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Българите са свине
16:01 13.09.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Пакистанците
16:02 13.09.2026
10 глупсти
Коментиран от #15
16:03 13.09.2026
11 така е
16:04 13.09.2026
12 Мда
16:05 13.09.2026
13 истина ти казвам
16:07 13.09.2026
14 ВЕСЕЛЯК
ЕС е обречен тотално. Евреите вече са го занулили и няма какво да търсят там.
ЕС за тях в момента е плацдарм за евентуална войа срещу Русия. Инак им е ненужен., Нио пари имаме, нито икономика, нито нищо. Какво да откраднат от нас? За кво сме им голи и боси.
Коментиран от #20
16:11 13.09.2026
15 Брежнев
До коментар #10 от "глупсти":за Митрофанова ли казваш...
16:12 13.09.2026
16 Истината е точно обратното
16:16 13.09.2026
17 Фураж
Коментиран от #18
16:18 13.09.2026
18 така е
До коментар #17 от "Фураж":Найджъл Фараж го е измислил. И сега живее във Франция в омразния ЕС.
16:21 13.09.2026
19 Муцунски
16:21 13.09.2026
20 Оня с парчето
До коментар #14 от "ВЕСЕЛЯК":Друго ще хванеш.
16:21 13.09.2026