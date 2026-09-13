Подкрепата за повторно присъединяване на Великобритания към ЕС достигна нов връх

Подкрепата за повторно присъединяване към Европейския съюз достигна най-високото си ниво от Брекзит насам, показва социологическо проучване. Водещият британски експерт по социологически проучвания професор сър Джон Къртис заяви пред „The Independent“, че общественото мнение се е променило, предава News.bg.

Той посочи, че изходът от евентуален бъдещ референдум все още е изключително несигурен и зависи от начина, по който се представят аргументите. По думите му 61% от британците искат страната отново да се присъедини към Европейския съюз. Останалите 39% предпочитат страната да остане извън съюза.

Джон Къртис отбеляза, че повечето хора, гласували на референдума през 2016 г., не са променили мнението си. Едва около 18% от гласувалите за напускане заявяват, че биха гласували за повторно присъединяване, докато 11% от подкрепилите оставането в ЕС предпочитат страната да остане извън съюза.

Новото поколение подкрепя връщането в ЕС

Той изтъкна, че вече има цяло поколение от хора, които през 2016 г. са били твърде млади, за да гласуват, но сега имат това право, и те категорично подкрепят повторното присъединяване към ЕС.

Според него някои по-възрастни избиратели, които с по-голяма вероятност биха гласували за излизане от ЕС, са починали, а други са склонни да подкрепят повторното присъединяване.

Къртис заяви, че ако политиците започнат да се застъпват за тази идея, желанието за завръщане в ЕС ще нарасне още повече. По думите му общественото мнение се е променило значително, отчасти поради демографски причини.

Анди Бърнам ще трябва да представи идеята за нови отношения с ЕС

Той отбеляза, че Анди Бърнам ще трябва да „продаде“ на обществеността идеята си за рестарт на отношенията с Европа след Брекзит.

Макар че делът на хората, подкрепящи повторното присъединяване, е висок, обществеността все още се тревожи за въпроси като това дали Обединеното кралство ще трябва да влезе в еврозоната или в Шенгенското пространство, за да бъде прието обратно.