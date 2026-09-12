Тайван и САЩ съвместно ще разработват безпилотни лодки

Най-големият корабостроител в Тайван, CSBC Corp., обяви партньорство с американската фирма Havoc за съвместно разработване и изграждане на безпилотни лодки на острова, според новинарския портал Focus Taiwan.

Компаниите са подписали споразумение за партньорство в централата на Havoc в Роуд Айлънд за съвместно производство на безпилотни лодки за Тайван. Според споразумението страните ще обединят възможности „за интегриране на усъвършенствания софтуер за автономност на Havoc в платформи, които ще бъдат произвеждани и поддържани от съоръженията на CSBC в Тайван“.

„Сътрудничеството с Havoc ни позволява да комбинираме експертизата на CSBC в корабостроенето, производството и поддръжката през целия жизнен цикъл с усъвършенстваните технологии за автономност на Havoc, като същевременно укрепваме веригата за доставки и отбранителната индустриална база на Тайван в дългосрочен план“, цитира порталът председателя на CSBC Чен Женхонг.

Американската компания Havoc е известна като разработчик на безпилотни лодки, както и на софтуер за автономни системи, работещи в морска, въздушна и сухопътна среда, които позволяват на превозните средства да вземат самостоятелни решения и да работят в трудни условия, включително при активни контрамерки на противника.