Новини
Бизнес »
Тайван и САЩ съвместно ще разработват безпилотни лодки

Тайван и САЩ съвместно ще разработват безпилотни лодки

12 Септември, 2026 11:23 289 0

  • тайван-
  • сащ-
  • безпилотни лодки

Сътрудничеството ще е между компаниите CSBC Corp. и Havoc

Тайван и САЩ съвместно ще разработват безпилотни лодки - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Най-големият корабостроител в Тайван, CSBC Corp., обяви партньорство с американската фирма Havoc за съвместно разработване и изграждане на безпилотни лодки на острова, според новинарския портал Focus Taiwan.

Компаниите са подписали споразумение за партньорство в централата на Havoc в Роуд Айлънд за съвместно производство на безпилотни лодки за Тайван. Според споразумението страните ще обединят възможности „за интегриране на усъвършенствания софтуер за автономност на Havoc в платформи, които ще бъдат произвеждани и поддържани от съоръженията на CSBC в Тайван“.

„Сътрудничеството с Havoc ни позволява да комбинираме експертизата на CSBC в корабостроенето, производството и поддръжката през целия жизнен цикъл с усъвършенстваните технологии за автономност на Havoc, като същевременно укрепваме веригата за доставки и отбранителната индустриална база на Тайван в дългосрочен план“, цитира порталът председателя на CSBC Чен Женхонг.

Американската компания Havoc е известна като разработчик на безпилотни лодки, както и на софтуер за автономни системи, работещи в морска, въздушна и сухопътна среда, които позволяват на превозните средства да вземат самостоятелни решения и да работят в трудни условия, включително при активни контрамерки на противника.


Тайван
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ