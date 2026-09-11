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Турция прие първия си национален план за устойчиво охлаждане

Турция прие първия си национален план за устойчиво охлаждане

11 Септември, 2026 11:53 442 3

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  • турция-
  • национален план

Анкара насочва усилия към по-висока енергийна ефективност и намаляване на натоварването върху електропреносната мрежа при горещини

Турция прие първия си национален план за устойчиво охлаждане - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Турция представи първия си Национален план за действие в областта на охлаждането (National Cooling Action Plan, NCAP), насочен към преминаване към по-устойчиви, енергийно ефективни и устойчиви на климатичните промени системи за охлаждане.

Планът беше стартиран през юли 2026 г. след тригодишен период на разработване. Сред основните му цели са подобряването на енергийната ефективност и ограничаването на натоварването върху електроенергийните мрежи.

Особено внимание се отделя на периодите на екстремни горещини, когато потреблението на електроенергия за климатизация нараства. Планът има за цел също да подпомогне защитата на общественото здраве и критичните вериги за доставки по време на горещи вълни.

Инициативата има значение и за турската индустрия за хладилна и климатична техника. Страната има силни позиции в сектора и изнася за Европейския съюз климатично оборудване на стойност около 310 млн. долара годишно.

Очакванията са новият национален план да стимулира допълнителни инвестиции в по-ефективни технологии за охлаждане. Това би могло едновременно да намали енергийното потребление и да подкрепи развитието на местната индустрия.

Планът може да засили и позициите на Турция в прехода към устойчиви решения за охлаждане както на вътрешния, така и на международните пазари.

Значението на подобни технологии нараства на фона на необходимостта охлаждането на сгради и съоръжения да бъде съчетано с по-ниско потребление на електроенергия и по-голяма устойчивост при периоди на високи температури.


Турция
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  • 1 Трол

    0 0 Отговор
    Ще монтират един огромен вентилатор на "Капитан Андреево" да им духа хладно от България.

    11:56 11.09.2026

  • 2 Kaлпазанин

    3 0 Отговор
    Я разучете и колко залесяват ,китайците почнаха да залесяват и пустинята ,ние тука само ще сечем ,имаме си всякакъв вид мафия в МС ,та кой каза че еднолично не се управлявало по добре ,у нас кучетата влачат диря няма

    12:06 11.09.2026

  • 3 А разгеле

    0 0 Отговор
    Кълве ли каята ,колега му ?
    Не олду ?

    12:39 11.09.2026