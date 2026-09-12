В САЩ възрастните държат богатството и властта, а младите плащат все по-висока цена

Америка все по-ясно се разделя по поколения. По-възрастните домакинства контролират по-голямата част от богатството, притежават значително повече жилища и имат по-силно представителство в политическите институции, докато младите американци се сблъскват с по-скъпи имоти, студентски дългове и по-трудно натрупване на собствен капитал.

Тази тенденция е във фокуса на анализ на германското издание WELT, според който американският обществен модел все по-често прехвърля тежестта към по-младите поколения. Данните на американските институции показват, че зад тази теза има реални икономически основания.

Жилището се превръща в най-видимата граница между поколенията

Една от най-големите разлики е на пазара на имоти.

Според Бюрото за преброяване на населението на САЩ през първото тримесечие на 2025 г. 79% от домакинствата, ръководени от човек на 65 или повече години, са собственици на жилището си.

При хората под 35 години делът е едва 36,6%.

Разликата е огромна и има дългосрочни последици. За по-възрастните американци жилището често е актив, чиято стойност е нараснала значително през последните десетилетия. За младите то все по-често е трудно достъпна покупка, особено след рязкото повишаване на цените и ипотечните лихви.

Проучване на Pew Research Center от 2026 г. показва, че 87% от американците смятат, че за младите днес е по-трудно да купят жилище, отколкото е било за поколението на техните родители. През 2021 г. така са мислели 70%.

Бейби бумърите са натрупали огромно богатство

Разликата се вижда и в натрупаните активи.

Според анализ на Pew Research Center домакинствата от поколението на бейби бумърите са притежавали общо около 77 трилиона долара богатство през 2022 г.

Медианното нетно богатство на домакинство, ръководено от човек на възраст между 58 и 76 години, е достигало 432 200 долара. За сравнение, домакинствата на същата възраст от т.нар. Silent Generation са имали медианно богатство от 335 900 долара, а поколението преди тях – около 185 300 долара, преизчислено в долари от 2024 г.

Но и тук картината не е еднозначна.

Богатството вътре в самото поколение на бейби бумърите е силно концентрирано. Според Pew най-богатите 10% от домакинствата в тази възрастова група са държали 71% от общото богатство на поколението.

Това означава, че противопоставянето „богати възрастни срещу бедни млади“ е прекалено опростено. Не всички по-възрастни американци са финансово обезпечени, но като група те разполагат със значително повече активи.

Младите започват живота си с дългове

При младите ситуацията често е обратната.

Данни на Федералния резерв за 2025 г. показват, че 25% от американците между 18 и 29 години имат непогасени студентски заеми, а при групата между 30 и 44 години делът е 22%. При хората над 60 години той е едва 5%.

За част от по-младите домакинства това означава, че годините, в които предишни поколения са започвали да спестяват за собствен дом или пенсия, днес минават в изплащане на образование.

Федералният резерв отчита, че средният размер на непогасения студентски дълг при хората, които все още имат такъв, е в диапазона между 20 000 и 24 999 долара.

Pew установява и силно обществено усещане, че системата е станала по-тежка за младите. 82% от американците смятат, че днес е по-трудно да се плати висше образование, а също толкова казват, че е по-трудно да се спестява за бъдещето.

Политическата власт също остава при по-възрастните

Икономическата разлика се допълва от политическа.

Според Congressional Research Service средната възраст на членовете на Камарата на представителите в началото на 119-ия Конгрес е 57,9 години, а на сенаторите – 63,9 години.

Това не означава автоматично, че американската политика работи срещу младите. Но показва ясно демографско разминаване между населението и хората, които вземат решенията.

По-възрастните американци традиционно имат и по-висока политическа активност, което допълнително увеличава влиянието им върху изборите, бюджетните приоритети и социалната политика.

Огромна част от бюджета отива за програми, свързани с по-възрастното население

Разликата се вижда и във федералните разходи.

Congressional Budget Office отчита, че през 2025 г. повече от половината от задължителните федерални разходи са отишли за Social Security и Medicare. Двете програми заедно са представлявали повече от една трета от всички федерални разходи.

Това не означава, че тези средства са „подарък“ за възрастните. Social Security е система, в която работещите правят вноски в продължение на десетилетия, а Medicare е основен елемент от здравното осигуряване на хората над 65 години.

Но бюджетният ефект е значителен.

CBO прогнозира, че разходите за Social Security и Medicare ще продължат да нарастват с остаряването на населението. Според прогнозите именно тези две програми ще формират 81% от увеличението на задължителните федерални разходи между 2027 и 2036 г.

Младите плащат и бъдещата сметка

Проблемът за следващото поколение не е само колко харчи държавата днес, а как финансира тези разходи.

През финансовата 2025 г. федералният бюджет на САЩ приключва с дефицит от около 1,8 трилиона долара, или 5,8% от БВП. Само разходите за лихви по държавния дълг достигат 970 млрд. долара.

Колкото по-висок става дългът, толкова по-голяма част от бъдещите данъчни приходи трябва да бъде използвана за неговото обслужване.

Това е и един от централните въпроси в междупоколенческия спор в САЩ: дали младите поколения ще наследят не само по-скъпи жилища и по-високи разходи за образование, но и публични финанси с по-малко пространство за инвестиции в техните приоритети.

Не всичко е резултат от „егоизма“ на възрастните

И все пак икономическата картина изисква повече нюанс.

Голяма част от разликата в богатството е естествен резултат от жизнения цикъл. Човек на 70 години е имал десетилетия повече, за да натрупа активи, отколкото човек на 30.

Освен това данните показват огромни различия вътре в поколенията. Има милиони възрастни американци без значителни спестявания, както има и млади домакинства с високи доходи и значителни активи.

Но настоящата комбинация от високи цени на жилищата, разходи за образование и натрупан държавен дълг прави старта на икономическия живот по-труден за значителна част от младите американци.

Точно това обяснява защо усещането за поколенческа несправедливост нараства.

Според последното проучване на Pew 80% от американците смятат, че за младите днес е по-трудно да покриват основните си разходи, отколкото е било за техните родители. 64% казват същото и за намирането на работа.

Така дебатът в САЩ вече не е просто за това кое поколение е имало по-лесен живот. Той е за нещо много по-конкретно: кой притежава активите, кой контролира политическите решения и кой ще трябва да финансира системата през следващите десетилетия.

Източници: WELT; Federal Reserve Board; U.S. Census Bureau; Pew Research Center; Congressional Budget Office; Congressional Research Service.

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