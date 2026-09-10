Барел петрол ще стигне 120 долара

Анализаторите на Bank of America очакват, че ако настоящата интензивност на военните действия между САЩ и Иран продължи и няма напредък в деблокирането на Ормузкия проток, световните цени на петрола ще останат на ниво 95-120 USD за барел през втората половина на годината, съобщи Associated Press (AP), позовавайки се на банков доклад.
Цените на петрола биха могли да останат на това ниво, ако корабоплаването в Ормузкия проток продължи да бъде блокирано. Ако ескалацията доведе до щети на основна енергийна инфраструктура в Близкия изток, цените на петрола биха могли да се повишат до 150 USD за барел.
В същото време, базовият сценарий на Bank of America приема средна цена на петрола от 83 USD за барел през втората половина на годината. Този сценарий предполага постепенно увеличаване на транзита на петрол през Ормузкия проток.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ......-
15:44 10.09.2026
2 Бензинджия
Коментиран от #12
15:44 10.09.2026
3 незнайко
15:45 10.09.2026
4 Езикознание
Коментиран от #7
15:45 10.09.2026
5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
15:48 10.09.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
2008-ма цена на нефта -147 $ за барел,
дизел- 1,36 € (2,67 ЛВ). ❗
15:52 10.09.2026
7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #4 от "Езикознание":От английската дума, която при нас е варел.
Но варелите имат различна вместимост, затова се използва утвърденият стандарт БАРЕЛ❗
Коментиран от #8
15:54 10.09.2026
8 Нещо такова
До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":42 галона стандарт, от първите нефтени находища в Пенсилвания от 1856,нямало тръби тогава още, барел от старофренски ,съд за пренасяне на течности.
15:58 10.09.2026
9 Петрола нагоре
Който разбрал....... разбрал.
16:02 10.09.2026
10 Минимум
Инфлацията особено в ЕС, където и без това е скъпо и неефективно ще е много висока.
Коментиран от #11
16:11 10.09.2026
11 Войната с иран
До коментар #10 от "Минимум":Ще е години или по точно докато рухне единия или другия опонент в конфликта
16:16 10.09.2026
12 По скоро
До коментар #2 от "Бензинджия":Ще има липса на горива до два месеца естествено дизела ще е първият
16:17 10.09.2026