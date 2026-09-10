Барел петрол ще стигне 120 долара

Анализаторите на Bank of America очакват, че ако настоящата интензивност на военните действия между САЩ и Иран продължи и няма напредък в деблокирането на Ормузкия проток, световните цени на петрола ще останат на ниво 95-120 USD за барел през втората половина на годината, съобщи Associated Press (AP), позовавайки се на банков доклад.

Цените на петрола биха могли да останат на това ниво, ако корабоплаването в Ормузкия проток продължи да бъде блокирано. Ако ескалацията доведе до щети на основна енергийна инфраструктура в Близкия изток, цените на петрола биха могли да се повишат до 150 USD за барел.

В същото време, базовият сценарий на Bank of America приема средна цена на петрола от 83 USD за барел през втората половина на годината. Този сценарий предполага постепенно увеличаване на транзита на петрол през Ормузкия проток.