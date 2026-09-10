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Барел петрол ще стигне 120 долара
  Тема: Бъдещето на Газа

Барел петрол ще стигне 120 долара

10 Септември, 2026 15:37 548 12

  • bank of america-
  • прогноза-
  • петрол-
  • цена-
  • ормузки проток-
  • иран

Прогнозата на Bank of America е тясно свързана със случващото в Ормузкия проток

Барел петрол ще стигне 120 долара - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Анализаторите на Bank of America очакват, че ако настоящата интензивност на военните действия между САЩ и Иран продължи и няма напредък в деблокирането на Ормузкия проток, световните цени на петрола ще останат на ниво 95-120 USD за барел през втората половина на годината, съобщи Associated Press (AP), позовавайки се на банков доклад.

Цените на петрола биха могли да останат на това ниво, ако корабоплаването в Ормузкия проток продължи да бъде блокирано. Ако ескалацията доведе до щети на основна енергийна инфраструктура в Близкия изток, цените на петрола биха могли да се повишат до 150 USD за барел.

В същото време, базовият сценарий на Bank of America приема средна цена на петрола от 83 USD за барел през втората половина на годината. Този сценарий предполага постепенно увеличаване на транзита на петрол през Ормузкия проток.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ......-

    9 0 Отговор
    Малко е.

    15:44 10.09.2026

  • 2 Бензинджия

    6 0 Отговор
    Т.е., да вдигаме тунджата на 5 еврака литъра?

    Коментиран от #12

    15:44 10.09.2026

  • 3 незнайко

    9 0 Отговор
    САЩ не искат тази война да приключи защото печалбите им ще се сринат а те на това разчитат да препродават руски петрол и газ !!!

    15:45 10.09.2026

  • 4 Езикознание

    5 0 Отговор
    От къде произлиза тва барел?

    Коментиран от #7

    15:45 10.09.2026

  • 5 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    Щом барелът ПАК стигне 120 $- ще падне ли бензинът ПАК на 2.40лв( 1.2€) 🤔🤔🤔

    15:48 10.09.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор
    За децата ПО ПЕЙКИТЕ
    2008-ма цена на нефта -147 $ за барел,
    дизел- 1,36 € (2,67 ЛВ). ❗

    15:52 10.09.2026

  • 7 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Езикознание":

    От английската дума, която при нас е варел.
    Но варелите имат различна вместимост, затова се използва утвърденият стандарт БАРЕЛ❗

    Коментиран от #8

    15:54 10.09.2026

  • 8 Нещо такова

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    42 галона стандарт, от първите нефтени находища в Пенсилвания от 1856,нямало тръби тогава още, барел от старофренски ,съд за пренасяне на течности.

    15:58 10.09.2026

  • 9 Петрола нагоре

    4 1 Отговор
    А Европейският съюз надолу.
    Който разбрал....... разбрал.

    16:02 10.09.2026

  • 10 Минимум

    2 0 Отговор
    120. По реалистично е 150-200 до края на годината. Догодина и отгоре.
    Инфлацията особено в ЕС, където и без това е скъпо и неефективно ще е много висока.

    Коментиран от #11

    16:11 10.09.2026

  • 11 Войната с иран

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Минимум":

    Ще е години или по точно докато рухне единия или другия опонент в конфликта

    16:16 10.09.2026

  • 12 По скоро

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Бензинджия":

    Ще има липса на горива до два месеца естествено дизела ще е първият

    16:17 10.09.2026